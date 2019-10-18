18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Горная деревушка Омодос

Сперва вы отправитесь в самобытную деревню виноделов Омодос, которая сохранила свою древнюю красоту. Это настоящий рай для любителей фотографии: узкие улочки, заставленные горшками цветов, белокаменные домики с черепичными крышами и старинные церкви. Вы познакомитесь с бытом местных жителей, выпьете крохотную чашечку ароматного кипрского кофе и прогуляетесь по территории монастыря Святого Креста, одного из древнейших на Кипре, где можно посетить музей византийских икон и выставку картин местных художников.

Дегустация местных вин и хлеба

Затем посетим старинную винодельню Омодоса, где вы продегустируете прекрасные местные вина, включая известные на весь мир кипрские мускаты, знаменитую Командарию и забористую виноградную водку Зивания. Затем в местной пекарне вы попробуете традиционный деревенский хлеб, приготовленный с розовой водой и рожковым сиропом, а также свежие козинаки из местных орехов и чурчхелу.

Реликвии монастыря Богородицы Троодитиссы

По дороге к знаменитому монастырю Троодитиссы вы полюбуетесь фруктовыми садами, хвойными лесами и остановитесь на смотровых площадках с потрясающими видами на горы Кипра. В монастырь съезжаются верующие со всего Кипра, чтобы надеть Пояс Богородицы и помолиться о рождении здорового ребенка. А в чистейшем горном источнике вы сможете набрать святой воды.

Пейзажи Троодоса и водопад Миломери

Во время нашего путешествия по горной гряде Троодос вы увидите самые красивые природные уголки Кипра: прогуляетесь к горному водопаду Миломери и подниметесь по живописной тропинке на вершину горы Олимп, расположенную на высоте 2000 метров!

Сладости Кипра

На фабрике сладостей «Катерина» вам предстоит дегустация традиционных кипрских варений из грецких и миндальных орехов, огурцов и помидоров, лука и чеснока, корочек апельсина и тыквы. Это прекрасная возможность открыть для себя новые вкусы и познакомиться с необычными кипрскими десертами.

Ланья — деревня художников

Вы прогуляетесь по одной из красивейших деревень острова — Ланье, которая привлекает путешественников не только своей архитектурой, но и необыкновенной атмосферой, которую создают развешанные по стенам домой фотографии местных жителей. Глядя на эти снимки, вы узнаете, как и чем жили люди в конце 19 — начале 20 веков. Здесь вы сможете посетить мастерскую художника, старинную винодельню, а также прекрасную церковь Богородицы Валанаса.