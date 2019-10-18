18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с природой острова, посетить древние монастыри и попробовать местные вина

Елена
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Елена – ваш гид
Эта поездка познакомит вас с настоящим Кипром, которого пока мало коснулась цивилизация.

Вас ждет первозданная природа гор Троодос, прогулки по живописным деревушкам Омодос и Ланья, погружение в быт местных жителей, посещение древних монастырей Святого Креста и Богородицы Троодитиссы, а также дегустация лучших кипрских вин, свежего хлеба и традиционных сладостей.
270 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
4.94
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)

Что вас ожидает

Горная деревушка Омодос
Сперва вы отправитесь в самобытную деревню виноделов Омодос, которая сохранила свою древнюю красоту. Это настоящий рай для любителей фотографии: узкие улочки, заставленные горшками цветов, белокаменные домики с черепичными крышами и старинные церкви. Вы познакомитесь с бытом местных жителей, выпьете крохотную чашечку ароматного кипрского кофе и прогуляетесь по территории монастыря Святого Креста, одного из древнейших на Кипре, где можно посетить музей византийских икон и выставку картин местных художников.

Дегустация местных вин и хлеба
Затем посетим старинную винодельню Омодоса, где вы продегустируете прекрасные местные вина, включая известные на весь мир кипрские мускаты, знаменитую Командарию и забористую виноградную водку Зивания. Затем в местной пекарне вы попробуете традиционный деревенский хлеб, приготовленный с розовой водой и рожковым сиропом, а также свежие козинаки из местных орехов и чурчхелу.

Реликвии монастыря Богородицы Троодитиссы
По дороге к знаменитому монастырю Троодитиссы вы полюбуетесь фруктовыми садами, хвойными лесами и остановитесь на смотровых площадках с потрясающими видами на горы Кипра. В монастырь съезжаются верующие со всего Кипра, чтобы надеть Пояс Богородицы и помолиться о рождении здорового ребенка. А в чистейшем горном источнике вы сможете набрать святой воды.

Пейзажи Троодоса и водопад Миломери
Во время нашего путешествия по горной гряде Троодос вы увидите самые красивые природные уголки Кипра: прогуляетесь к горному водопаду Миломери и подниметесь по живописной тропинке на вершину горы Олимп, расположенную на высоте 2000 метров!

Сладости Кипра
На фабрике сладостей «Катерина» вам предстоит дегустация традиционных кипрских варений из грецких и миндальных орехов, огурцов и помидоров, лука и чеснока, корочек апельсина и тыквы. Это прекрасная возможность открыть для себя новые вкусы и познакомиться с необычными кипрскими десертами.

Ланья — деревня художников
Вы прогуляетесь по одной из красивейших деревень острова — Ланье, которая привлекает путешественников не только своей архитектурой, но и необыкновенной атмосферой, которую создают развешанные по стенам домой фотографии местных жителей. Глядя на эти снимки, вы узнаете, как и чем жили люди в конце 19 — начале 20 веков. Здесь вы сможете посетить мастерскую художника, старинную винодельню, а также прекрасную церковь Богородицы Валанаса.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер из любого города Кипра (Лимассол, Ларнака, Никосия). Трансфер из Пафоса возможен с доплатой 60€.
  • Все дегустации по ходу маршрута бесплатные
  • Программа поездки может быть изменена или дополнена по вашим пожеланиям
  • Эта экскурсия может быть организована для группы более 6 человек (стоимость и подробности уточняйте у гида)
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)
Путешествие по горам Троодос (из любого города Кипра)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Всем добрый день! Разрешите представиться: меня зовут Елена. На Кипре живу с 1999 года. Интеллигентная, образованная, веселая, обаятельная. Я закончила Европейский Университет Кипра, факультет EuropeanStudies (Европоведение), и Университет Никосии - степень Магистра InternationalRelations (международные отношения). 12 лет я работаю журналистом в газете Вестник Кипра. Пишу о Кипре, его истории, христианских святынях, римско-греческом наследии острова, его традициях и культуре... Я хорошо знаю и люблю Кипр. Много лет работаю гидом, свою работу обожаю. Отправившись на экскурсии со мной, вы узнаете о кипрской и европейской истории, об истории язычества и христианства, услышите мифы Древней Греции и в итоге влюбитесь в этот прекрасный остров!
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нати
18 октября 2019
Очень благодарны Елене! Экскурсия замечательная, а тмосферная и интересная! А еще рекомендую перед ней вообще не завтракать)))
6 октября 2019
Легко, адаптированно. Тимур, спасибо!🤗
10 сентября 2019
Мы были в восторге от экскурсии ! Елена - замечательный рассказчик, все было очень интересно. Елена учла наши пожелания в экскурсии и составила для нас маршрут . Мы узнали не только об истории Кипра, но и о том, как здесь живут люди, где и что едят, чем занимаются. Мы увидели и колоритные деревушки , и смотровые площадки и зашли в таверну , где едят местные .
Честно говоря , теперь я никогда в своей жизни не буду брать экскурсии от туроператоров . При одной мысли о том ,как в автобус набивается толпа людей, затем это толпа выходит и по очереди смотрит достопримечательности , а на каждых остановках ждёт кого то из туалета - мне становится дурно . Спасибо Елене за отличный день . Постараемся вернутся в марте на другие экскурсии !
6 сентября 2019
Очень приятная экскурсия. Никакой напряженности - материал подается в легкой форме. Елена очень приятный собеседник и готова ответить на любые вопросы, даже не касающиеся напрямую к теме экскурсии. Время пролетело незаметно. Мы остались очень довольны. Рекомендуем.
31 августа 2019
Замечательная экскурсия. Гид, Елена, отличный собеседник , с великолепным знанием истории Кипра. На все вопросы получили развернутые ответы. Очень понравились деревни и монастыри. Горы произвели незабываемые впечатления. Вина и сладости пришлись по вкусу. Огромное спасибо, Елене, за новые впечатления. Думаем, что во второй раз приезда на Кипр мы опять один день проведем с Еленой.
18 июля 2019
17.07 мы с друзьями посетили замечательную авторскую экскурсию
по наиболее интересным достопримечательностям Троодоса с великолепным
гидом Еленой. Мы в полном восторге ! Интересный эрудированный рассказчик ,
внимательный тактичный собеседник , Елена, раскрыла нам массу секретов Троодоса.
Наши дети - Федор 9 и Матвей 11 лет также были в восторге от Экскурсии. Рекомендуем !

Тамара и Марина ( Москва)
28 июня 2019
Замечательный тур, в котором продумана каждая деталь! Отлично подходит гостям и даже жители острова откроют для себя что то новенькое.
24 июня 2019
Познавательно, но без плотного графика
Места красивые, еда вкусная, вино более-менее
Елена - приятный собеседник и ненавязчива
20 июня 2019
Отличная экскурсия для тех, кто впервые приезжает на Кипр и хочет погрузится не только в пляжный отдых. Очень познавательно! Елена замечательный рассказчик! Масса впечатлений, наслаждение прекрасными горными пейзажами Кипра и чудесной энергетикой монастырей! Все рекомендую данную экскурсию!
15 июня 2019
Экскурсия очень понравилась! Море информации обо всем:флоре и фауне, образовании, медицине, истории и жизни на Кипре. Сразу видно, что Елена влюблена в остров и всю поездку прививает эту любовь нам, путешественникам) Поездка прошла легко и непринуждённо, хоть мы и ехали с маленьким 2-летним ребёнком, так что дерзайте и наслаждайтесь другим, горным Кипром. Это удивительное путешествие ждёт вас! С уважением, семья из Беларусь.
Ещё 8 отзывов

Елена проводит ещё 1 экскурсию

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