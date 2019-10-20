4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Северный склон Троодоса

Вы побываете на северной стороне горного хребта. Основная достопримечательность деревни — церковь Архангела Михаила и Гавриила. Мы посмотрим на церковь с фасада и полюбуемся фресками ХV века, которые находятся внутри. Я расскажу о художнике, который в 1454 году расписывал здесь стены, и покажу послание, которое скромный живописец из Марианфуса оставил потомкам.

Церковь Пресвятой Богородицы и монастырь Иоанна Лампадиста

Примерно в трех километрах от Педулоса расположилась другая, не менее интересная деревня — Мудуллос. Здесь вы увидите церковь Пресвятой Богородицы — базилику с алтарным выступом — и узнаете об особенностях постройки «церквей под крышей». Затем мы отправимся в Калопанаотис, чтобы увидеть монастырь святого Иоанна Лампадиста и пройти по местам, куда в 45 году нашей эры прибыли два апостола: Павел и Варнава.

Гора Олимп и отель Беренгария

Гора Олимп — самая высокая вершина острова, высота которой достигает 2000 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь захватывающими видами и насладитесь природой Кипра. И, конечно, мы заглянем в самое загадочное и таинственное место Троодоса — отель Беренгария. Ранее величественный и роскошный, теперь он пребывает в полном забвении — с моей помощью вы разберетесь, почему так произошло, и разгадаете некоторые тайны этого места.