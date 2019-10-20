4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть святыни острова, забраться на гору Олимп и пройти по следам апостолов

Владимир и Ольга
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Владимир и Ольга – ваш гид
Троодос — самая крупная горная система Кипра.

Здесь находятся уникальные архитектурные памятники, занесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и нетронутая природа.

Вы проедете по горным дорогам острова и погрузитесь в его историю, познакомитесь с бытом и традициями местных жителей.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча 9:00
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Большая триада Троодоса
Большая триада Троодоса

Что вас ожидает

Северный склон Троодоса
Вы побываете на северной стороне горного хребта. Основная достопримечательность деревни — церковь Архангела Михаила и Гавриила. Мы посмотрим на церковь с фасада и полюбуемся фресками ХV века, которые находятся внутри. Я расскажу о художнике, который в 1454 году расписывал здесь стены, и покажу послание, которое скромный живописец из Марианфуса оставил потомкам.

Церковь Пресвятой Богородицы и монастырь Иоанна Лампадиста
Примерно в трех километрах от Педулоса расположилась другая, не менее интересная деревня — Мудуллос. Здесь вы увидите церковь Пресвятой Богородицы — базилику с алтарным выступом — и узнаете об особенностях постройки «церквей под крышей». Затем мы отправимся в Калопанаотис, чтобы увидеть монастырь святого Иоанна Лампадиста и пройти по местам, куда в 45 году нашей эры прибыли два апостола: Павел и Варнава.

Гора Олимп и отель Беренгария
Гора Олимп — самая высокая вершина острова, высота которой достигает 2000 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь захватывающими видами и насладитесь природой Кипра. И, конечно, мы заглянем в самое загадочное и таинственное место Троодоса — отель Беренгария. Ранее величественный и роскошный, теперь он пребывает в полном забвении — с моей помощью вы разберетесь, почему так произошло, и разгадаете некоторые тайны этого места.

Организационные детали

  • Трансфер из Лимассола включен в стоимость экскурсии. Мы заберем вас из отеля и привезем обратно.
  • Трансфер из других городов возможен с доплатой (зависит от вашей локации)
  • Последовательность остановок и содержание поездки может меняться
  • По желанию клиента делаем дополнительные остановки для фотосессии и для покупки фруктов, меда и орехов
  • Обед не входит в стоимость экскурсии
  • Экскурсию можно провести для 5-6 человек за доплату 50 евро. Обратите внимание: 2 дополнительных места больше подойдут ребенку или подростку, чем взрослому.
Большая триада Троодоса
Большая триада Троодоса
Большая триада Троодоса
Большая триада Троодоса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура 9:00.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир и Ольга
Владимир и Ольга
Калимера! Мы, Владимир и Ольга, покажем вам остров так, будто вы едете в гости к добрым друзьям. Наш Кипр — такой, каким вы его несомненно полюбите! Мы организуем индивидуальные экскурсии на автомобиле, морские мини-круизы на яхте, гастрономические туры по живописным кипрским деревушкам, романтические путешествия, детские приключения, пешие экскурсии по горным тропам. Ценим честную работу, верим в удачу, небезразличны к мнению путешественника. Ждем в гости!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 октября 2019
Все понравилось, гид очень предусмотрительный, учитывает индивидуальные хотелки и хорошо объясняет :)
Ольга
6 октября 2019
Благодарим Владимира за компанию и прекрасно проведенный день. Выбрали экскурсию "Триада Тродоса" и не прогодали. Кто хочет увидет горы и деревушки Кипра, рекомендуем.
26 июля 2019
Экскурсия очень интересная. Милые деревеньки, старинные церкви с удивительными фресками и конечно горы, красивые, тихие. Воздух с запахом сосен и можжевельника... Хотелось остаться там, хотя бы на 1 ночь. Владимир увлечен культурой, традициями и красотами острова и с удовольствием готов делиться своими знаниями с туристами. Рекомендую ценителям природы и старины.
20 мая 2019
Отлично организованная экскурсия: от воды для каждого участника до интересной информации о горах Троодоса и фактах из местной жизни. Отдельное спасибо за вкусный фреш и знакомство с Майклом Оуэном! Нам очень понравилось!

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