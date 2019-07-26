4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Троодос — самая крупная горная система Кипра. Здесь находятся архитектурные памятники, занесённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и нетронутая природа. Вы проедете по горным дорогам острова и погрузитесь в его историю, познакомитесь с бытом и традициями местных жителей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Северный склон Троодоса

Вы побываете на северной стороне горного хребта. Основная достопримечательность деревни — церковь Архангела Михаила. Мы посмотрим на церковь с фасада и полюбуемся фресками 15 века внутри. Я расскажу о художнике, который в 1474 году расписывал здесь стены, и покажу послание, которое скромный живописец из Маратасас оставил потомкам.

Церковь Пресвятой Богородицы и монастырь Иоанна Лампадиста

Примерно в трёх километрах от Педуласа расположилась другая, не менее интересная деревня — Мудуллос. Здесь вы увидите церковь Пресвятой Богородицы и узнаете об особенностях постройки «церквей под крышей». Затем мы отправимся в Калопанайотис, чтобы увидеть монастырь святого Иоанна Лампадиста и пройти по местам, куда в 45 году нашей эры прибыли два апостола: Павел и Варнава.

Гора Олимп

Гора Олимп — самая высокая вершина острова, высота которой достигает 2000 метров н. у. м. Вы полюбуетесь захватывающими видами и насладитесь природой Кипра. И, конечно, мы заглянем в самое загадочное место Троодоса — отель Беренгария. Ранее величественный и роскошный, теперь он пребывает в полном забвении — с моей помощью вы разберётесь, почему так произошло, и разгадаете некоторые тайны этого места.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Последовательность остановок и содержание поездки можно менять

По вашему желанию мы делаем дополнительные остановки для фотосессии и для покупки фруктов, меда и орехов

Что входит в стоимость, а что — нет