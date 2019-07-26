4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в сердце Кипра: древние святыни, монастыри, горные деревни

Забраться на гору Олимп и пройти по следам апостолов
Троодос — самая крупная горная система Кипра.

Здесь находятся архитектурные памятники, занесённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и нетронутая природа.

Вы проедете по горным дорогам острова и погрузитесь в его историю, познакомитесь с бытом и традициями местных жителей.
5
4 отзыва
Путешествие в сердце Кипра: древние святыни, монастыри, горные деревни
Путешествие в сердце Кипра: древние святыни, монастыри, горные деревни
Путешествие в сердце Кипра: древние святыни, монастыри, горные деревни

Описание экскурсии

Северный склон Троодоса

Вы побываете на северной стороне горного хребта. Основная достопримечательность деревни — церковь Архангела Михаила. Мы посмотрим на церковь с фасада и полюбуемся фресками 15 века внутри. Я расскажу о художнике, который в 1474 году расписывал здесь стены, и покажу послание, которое скромный живописец из Маратасас оставил потомкам.

Церковь Пресвятой Богородицы и монастырь Иоанна Лампадиста

Примерно в трёх километрах от Педуласа расположилась другая, не менее интересная деревня — Мудуллос. Здесь вы увидите церковь Пресвятой Богородицы и узнаете об особенностях постройки «церквей под крышей». Затем мы отправимся в Калопанайотис, чтобы увидеть монастырь святого Иоанна Лампадиста и пройти по местам, куда в 45 году нашей эры прибыли два апостола: Павел и Варнава.

Гора Олимп

Гора Олимп — самая высокая вершина острова, высота которой достигает 2000 метров н. у. м. Вы полюбуетесь захватывающими видами и насладитесь природой Кипра. И, конечно, мы заглянем в самое загадочное место Троодоса — отель Беренгария. Ранее величественный и роскошный, теперь он пребывает в полном забвении — с моей помощью вы разберётесь, почему так произошло, и разгадаете некоторые тайны этого места.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Последовательность остановок и содержание поездки можно менять
  • По вашему желанию мы делаем дополнительные остановки для фотосессии и для покупки фруктов, меда и орехов

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Лимассола включён в стоимость
  • Обед оплачивается дополнительно
  • Экскурсию можно провести для 5–16 чел. за доплату, детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад
Влад — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 933 туристов
Калимера! Я не просто показываю Кипр, а приглашаю в путешествие сквозь века и легенды этого удивительного острова. Вместе мы раскроем забытые уголки, наполненные историей и атмосферой, которые обычно остаются вне туристических
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маршрутов. Мои рассказы — это живые образы и эмоции, которые помогают прочувствовать настоящую суть Кипра: его культуру, традиции и дух местных жителей. Специализируюсь на исторических и культурных маршрутах, а также на гастрономических и этнографических турах. Выбирая меня, вы получаете не просто экскурсию, а личного проводника, который адаптирует программу под ваши интересы, сделает отдых запоминающимся и насыщенным и подарит впечатления, которые останутся с вами навсегда. Моя сильная сторона — умение рассказывать истории живо и увлекательно, делая каждую экскурсию настоящим приключением. Моя цель — сделать ваше путешествие уникальным, показать Кипр таким, каким его знают местные, и создать атмосферу доверия и комфорта на каждом шагу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Экскурсия очень интересная. Милые деревеньки, старинные церкви с удивительными фресками и конечно горы, красивые, тихие. Воздух с запахом сосен и можжевельника… Хотелось остаться там, хотя бы на 1 ночь. Владимир увлечен культурой, традициями и красотами острова и с удовольствием готов делиться своими знаниями с туристами. Рекомендую ценителям природы и старины.
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Е
Отлично организованная экскурсия: от воды для каждого участника до интересной информации о горах Троодоса и фактах из местной жизни. Отдельное спасибо за вкусный фреш и знакомство с Майклом Оуэном! Нам очень понравилось!
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Ольга
Благодарим Владимира за компанию и прекрасно проведенный день. Выбрали экскурсию "Триада Тродоса" и не прогодали. Кто хочет увидет горы и деревушки Кипра, рекомендуем.
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К
Все понравилось, гид очень предусмотрительный, учитывает индивидуальные хотелки и хорошо объясняет:)
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