Деревня Агрос

Выехав с побережья, мы направимся в самое сердце горного Кипра — деревню Агрос. Она славится уникальными культурными и историческими достопримечательностями, а также розовой фабрикой, производством традиционных сладостей и знаменитого вяленого мяса Хиромери.

В деревне нас уже будут ждать новые мощные квадроциклы Arctic Cat 400сс (США), управление которыми под силу как опытным, так и начинающим водителям.

Покатушки на квадроциклах

После подробного инструктажа по вождению этим четырёхколесным зверем, мы отправимся в захватывающие 3-х часовые покатушки по маленьким труднодоступным кипрским деревням, фермам и виноградным плантациям. В ясную погоду отсюда можно увидеть южное и северное побережья острова. Мы отточим навыки вождения на каменистых и извилистых тропах, и с ветерком промчимся по асфальтовым серпантинам. А путешественники до 18 лет поедут с опытным инструктором и будут рулить.

Деревня Платрес

Далее через гору Мадзари мы вернемся обратно в Агрос, где для вас приготовят прекрасный обед в традиционной кипрской таверне.

Во второй половине дня мы продолжим наше путешествие по горам Троодоса уже на комфортабельном автомобиле. Под интересный рассказ нашего гида об особенностях жизни на острове вы отправитесь в деревню Платрес. Это горное поселение, расположившееся под тенью многовековых платанов и сосен, частенько называют «Кипрской Швейцарией».

Шоколадная мастерская

Мы посетим уникальную шоколадную мастерскую, единственную на Кипре. Создана она была английским шоколатье Джоном и его женой Пракси, которые радушно встретят вас у себя в гостях и с удовольствием покажут процесс приготовления их вкуснейшего авторского шоколада и обязательно предложат угоститься. Некоторые виды шоколадных конфет и вовсе эксклюзив на весь мир, так как готовятся с традиционными кипрскими сладостями.

Традиционная винодельня

Венцом этого экстремально-познавательного дня станет семейная деревенская винодельня, которая откроет вам секреты древнейшего кипрского ремесла. Здесь неспешно и размеренно создаются местные шедевры, от молодых сезонных вин до легендарного вина Кипра — Коммандарии, известного ещё с раннего Средневековья. Несколько тысячелетий назад кипрское вино в глиняных амфорах везли в Европу, а сегодня у вас будет возможность попробовать его под рассказы потомственных виноделов.

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