Индивидуальная
до 10 чел.
Кирения - «Горький лимон»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
€470 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Путешествие из Пафоса в загадочные замки Северного Кипра: откройте историю и насладитесь видами. Идеально для любителей приключений
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
€570 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
€310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения спартанцев
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€250 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Обучение Профессиональный инструктор — многократный чемпион Кипра обучит вас всем тонкостям настоящей рыбалки, и будет сопровождать вас в течение всего времени у водоёма, делиться своими секретами и знаниями»
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
€400 за человека
