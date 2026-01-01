Найдено 5 экскурсий в категории « Животные » в Пафосе на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности 8 часов 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Кирения - «Горький лимон» Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в любое время €470 за всё до 10 чел. На автобусе 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Тайны замков Северного Кипра Путешествие из Пафоса в загадочные замки Северного Кипра: откройте историю и насладитесь видами. Идеально для любителей приключений Начало: Ваш отель, любой город Кипра Расписание: Ежедневно €570 за всё до 5 чел. На автобусе 8 часов Водная прогулка Пафос - от мифов до древней столицы Начало: Ваш отель, любой город Кипра Расписание: Ежедневно в 09:00 €310 за всё до 4 чел. 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Приключения спартанцев Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию €250 за всё до 4 чел. 6 часов Водная прогулка Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель «Обучение Профессиональный инструктор — многократный чемпион Кипра обучит вас всем тонкостям настоящей рыбалки, и будет сопровождать вас в течение всего времени у водоёма, делиться своими секретами и знаниями» Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00 €400 за человека Другие экскурсии Пафоса

