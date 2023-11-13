Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по Кирении: от Никосии до средневековых крепостей
Погрузитесь в историю Кипра, посетив замки, аббатства и древние города. Откройте для себя уникальные места и наслаждайтесь видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
€470 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€570 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в историю Пафоса: замок Колосси, раскопки Куриона, место рождения Афродиты и древняя столица Кипра ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€310 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- EElena13 ноября 2023Чудесная экскурсия с потрясающим гидом Яной, которая рассказала нам по дороге из Пафоса в Кирению всю историю Кипра, а затем
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Зоопарк Пафоса»
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Сколько стоит экскурсия по Пафосу в апреле 2025
Сейчас в Пафосе в категории "Зоопарк Пафоса" можно забронировать 3 экскурсии от 310 до 570. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Пафосе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Зоопарк Пафоса», 1 ⭐ отзыв, цены от €310. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь