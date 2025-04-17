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1 чел. По популярности На автобусе 8 часов Индивидуальная до 1 чел. Пафос - от мифов до древней столицы Погрузитесь в историю Пафоса: замок Колосси, раскопки Куриона, место рождения Афродиты и древняя столица Кипра ждут вас на этой увлекательной экскурсии Начало: Ваш отель, любой город Кипра Расписание: Ежедневно в 09:00 €310 за экскурсию 8 часов Индивидуальная до 1 чел. Экскурсия по святым местам Пафоса: «Чудеса Святого Исцеления» Погрузитесь в атмосферу древних святынь Кипра, посетив храм Святого Лазаря, монастырь Святой Фёклы и церковь Святых Киприана и Иустины Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию €290 за экскурсию 6 часов Индивидуальная до 1 чел. Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра Пляжи Кипра - настоящая жемчужина Средиземного моря. Погрузитесь в мир чистейших вод и живописных берегов Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 €90 за экскурсию 8 часов Индивидуальная до 1 чел. Индивидуальная экскурсия по пяти святыням Кипра Познакомьтесь с древними святынями Кипра, посетите уникальные храмы и монастыри, узнайте легенды и истории святых, а также насладитесь дегустацией вин Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию €290 за экскурсию Другие экскурсии Пафоса

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Пляж Лара»

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