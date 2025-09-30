Групповая
до 19 чел.
Лучший выборПафос - Троодос: красота и природа горного Кипра
Начало: Подтвержденное туроператором место
Расписание: По Вторникам и Субботам в 8:00
30 сен в 08:30
4 окт в 08:30
€59 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
На квадроциклах по Троодосу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
€165 за всё до 10 чел.
