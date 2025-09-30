Найдено 3 экскурсии в категории « Коралловый залив » в Пафосе на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 8 часов 1 отзыв Групповая до 19 чел. Лучший выбор Пафос - Троодос: красота и природа горного Кипра Начало: Подтвержденное туроператором место Расписание: По Вторникам и Субботам в 8:00 €59 за человека 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Троодос - душа Кипра Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно €340 за всё до 4 чел. На квадроциклах 8 часов Индивидуальная до 10 чел. На квадроциклах по Троодосу Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию €165 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Пафоса Последние отзывы на экскурсии

