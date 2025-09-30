Мои заказы

Коралловый залив – экскурсии в Пафосе

Найдено 3 экскурсии в категории «Коралловый залив» в Пафосе на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Пафос - Троодос: красота и природа горного Кипра
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Начало: Подтвержденное туроператором место
Расписание: По Вторникам и Субботам в 8:00
30 сен в 08:30
4 окт в 08:30
€59 за человека
Троодос - душа Кипра
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
На квадроциклах по Троодосу
На квадроциклах
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
€165 за всё до 10 чел.

