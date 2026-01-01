Индивидуальная
до 5 чел.
Горный Кипр: путешествие из Пафоса
Погрузитесь в атмосферу горного Кипра: древние монастыри, живописные деревни и уникальные природные уголки ждут вас в этом увлекательном туре
22 янв в 09:30
24 янв в 09:30
€210 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Сердце Троодоса
Начало: Гостиница или апартаменты
Расписание: Вторник, Пятница с 8:30 до 17:00
22 янв в 08:30
29 янв в 08:30
€45 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
На квадроциклах по Троодосу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€165 за всё до 10 чел.
