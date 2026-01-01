Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Пафосе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 8 часов 8 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Горный Кипр: путешествие из Пафоса Погрузитесь в атмосферу горного Кипра: древние монастыри, живописные деревни и уникальные природные уголки ждут вас в этом увлекательном туре €210 за всё до 5 чел. Пешая На автобусе 8 часов 7 отзывов Водная прогулка Сердце Троодоса Начало: Гостиница или апартаменты Расписание: Вторник, Пятница с 8:30 до 17:00 €45 за человека На квадроциклах 8 часов Индивидуальная до 10 чел. На квадроциклах по Троодосу Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно по согласованию €165 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Пафоса

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Развлечения» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пафосе Горный Кипр: путешествие из Пафоса; Сердце Троодоса; На квадроциклах по Троодосу. В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Какие места ещё посмотреть в Пафосе Скала Афродиты; Самое главное; Купальня Афродиты. 3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе: Сколько стоит экскурсия по Пафосу в январе 2026 Сейчас в Пафосе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 210. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5

