Что вас ждет

Мы пройдемся по узким и тенистым улочкам очаровательной деревни Омодос, находящейся под охраной ЮНЕСКО. Приобретём подарки для своих друзей и близких. Здесь широко представлены: лефкаритико (знаменитая вышивка), изделия из серебра, изделия из художественного стекла и многое другое.

Посещение деревни Платрес оставит в вашей памяти приятные воспоминания. Несмотря на то, что каждая из горных деревушек Кипра имеет свой неповторимый образ, все они чем-то похожи и имеют общую культуру и философию.

Но Платрес — это особый мир, который отличается от всех остальных поселений Кипра. Платрес поистине считается местом отдыха царей и поэтов. В далекие времена, когда англичане завоевали Кипр, они обустроили в здешних местах множество резиденций и мест для отдыха знати, ученых, литераторов и других сливок общества.

Кстати, деревня Платрес самая древняя на Кипре, так как упоминания о ней в письменных источникам датированы XI-XIIII веками.

Мы посетим винодельню Ктима Геролемо. Винодельня открыта с 1989 года, расположена недалеко от деревни Омодос. Владелец винодельни Афинодорос Афинодору учился на провизора. Продолжить дело своего отца помогло знание химии. Он не только делает вина по исконной технологии, но и ставит эксперименты с новыми нетипичными для Кипра сортами винограда. А какой он рассказчик! Вы будете очарованы его рассказом на предложенной вам дегустации вин.

В сердце гор Троодоса вы увидите водопад Милломерис — самый высокий водопад Кипра. Этот водопад не пересыхает в летнее время.

По близости, в живописном лесу находится венецианский мост Келефос, построенный в XVI веке. Наследие правления Луизианов на Кипре.

Ну и конечно вы сможете увидеть удивительную панораму острова со смотровой площадки горы Олимпус. Это самая высокая точка Кипра (высота 1952 метра). К сожалению, на саму вершину подняться не удастся, т. к. ее занимает английская военная база, которая недоступна для посещения.

Во время этой поездки, у вас будет свободное время для обеда и отдыха.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

застрахованный автомобиль с кондиционером;

трансфер,

дегустация вин.

Туристы оплачивают самостоятельно: