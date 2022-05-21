Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопад

Вас ждет поездка в горы - это прохладное и зеленое сердце Кипра

Вас ждет поездка в горы – это прохладное и зеленое сердце Кипра.

Великолепные панорамы, тени леса и водопады освежат вас в жаркий день.

Вы узнаете, как производится местное вино и познакомитесь с тихой жизнью жителей горных деревень, где время словно остановилось.
Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопад
Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопад
Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопад
Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопад
Путешествие в горы Троодос, на Венецианский мост и водопад

Что вас ожидает 🤩

  • Мост Келефос
  • Винодельня Геролемо
  • Водопад Милломерис
  • Олимпос
  • Деревня Платрес
  • Деревня Омодос

Что вас ждет

Мы пройдемся по узким и тенистым улочкам очаровательной деревни Омодос, находящейся под охраной ЮНЕСКО. Приобретём подарки для своих друзей и близких. Здесь широко представлены: лефкаритико (знаменитая вышивка), изделия из серебра, изделия из художественного стекла и многое другое.
Посещение деревни Платрес оставит в вашей памяти приятные воспоминания. Несмотря на то, что каждая из горных деревушек Кипра имеет свой неповторимый образ, все они чем-то похожи и имеют общую культуру и философию.
Но Платрес — это особый мир, который отличается от всех остальных поселений Кипра. Платрес поистине считается местом отдыха царей и поэтов. В далекие времена, когда англичане завоевали Кипр, они обустроили в здешних местах множество резиденций и мест для отдыха знати, ученых, литераторов и других сливок общества.
Кстати, деревня Платрес самая древняя на Кипре, так как упоминания о ней в письменных источникам датированы XI-XIIII веками.
Мы посетим винодельню Ктима Геролемо. Винодельня открыта с 1989 года, расположена недалеко от деревни Омодос. Владелец винодельни Афинодорос Афинодору учился на провизора. Продолжить дело своего отца помогло знание химии. Он не только делает вина по исконной технологии, но и ставит эксперименты с новыми нетипичными для Кипра сортами винограда. А какой он рассказчик! Вы будете очарованы его рассказом на предложенной вам дегустации вин.
В сердце гор Троодоса вы увидите водопад Милломерис — самый высокий водопад Кипра. Этот водопад не пересыхает в летнее время.
По близости, в живописном лесу находится венецианский мост Келефос, построенный в XVI веке. Наследие правления Луизианов на Кипре.
Ну и конечно вы сможете увидеть удивительную панораму острова со смотровой площадки горы Олимпус. Это самая высокая точка Кипра (высота 1952 метра). К сожалению, на саму вершину подняться не удастся, т. к. ее занимает английская военная база, которая недоступна для посещения.
Во время этой поездки, у вас будет свободное время для обеда и отдыха.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • застрахованный автомобиль с кондиционером;
  • трансфер,
  • дегустация вин.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед,
  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Застрахованный автомобиль с кондиционером
  • Трансфер
  • Дегустация вин
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Подтвержденное туроператором место
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Точка сбора находятся недалеко от большинства отелей в Пафосе. Пожалуйста, после бронирования свяжитесь с нами, чтобы подтвердить точку сбора и точное время.
  • Внимание. Вы должны запросить точку сбора и время, отправив сообщение на: info@eos-tour.com
  • Пожалуйста, укажите в письме: ваш номер бронирования, имя и дату забронированной экскурсии.
  • Обратите внимание, что район Pissouri не включен в район Пафос, он является частью района Лимассола
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По вторникам в 8:00

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