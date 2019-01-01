В Голубую лагуну (Акамас) на автобусе и корабле

Программа сочетает в себе два увлекательных путешествия: поездка на автобусе и морской круиз

5
1 отзыв
Программа сочетает в себе два увлекательных путешествия: поездка на автобусе и морской круиз.

Вы посетите самые живописные уголки острова и почувствуйте его уникальную атмосферу.

Ощутите уникальность природного пейзажа, который образуют Морские пещеры, искупаетесь в ваннах богини любви и красоты Афродита, увидите банановые плантации, посетите местную винодельню, ощутите вкус настоящего кипрского вина и многое другое.
В Голубую лагуну (Акамас) на автобусе и корабле
В Голубую лагуну (Акамас) на автобусе и корабле
В Голубую лагуну (Акамас) на автобусе и корабле
В Голубую лагуну (Акамас) на автобусе и корабле
В Голубую лагуну (Акамас) на автобусе и корабле
В Голубую лагуну (Акамас) на автобусе и корабле
В Голубую лагуну (Акамас) на автобусе и корабле

Что вы увидите 🤩

  • Морские пещеры
  • Ванны Афродиты
  • Дегустация вин
  • гавань деревни Латчи
  • Таверна у моря, время на обед и отдых
  • Голубая лагуна (плавание)
Автобусная экскурсия
Автобусом из Пафоса через банановые плантации мы отправимся к первой точки нашего маршрута — морские пещеры. Дальше нас ждет дегустация вин на винодельне Kamanterena. Затем мы отправимся в Ботанический сад, в уютном уголке которого находится грот с романтическим названием — Бани Афродиты. По легенде, богиня любви и красоты Афродита принимала здесь ванны, когда встретила своего возлюбленного Адониса.
Следующая остановка — гавань в рыбацкой деревне Latchi, из порта которой мы продолжим путешествие на корабле.
Морская прогулка
По пути в Голубую Лагуну, нам представиться возможность увидеть прибрежную зону заповедника Акамас со стороны моря. Капитан угостит соком, вином и сезонным фруктом, предоставит маски, трубки и спасательные жилеты (во время пандемии предоставляются только спасательные жилеты). Купание в кристально чистой воде, свежий морской бриз, вино и фрукты — вот истинное наслаждение! Затем лодка возвращается в гавань Latchi. Свободное время для обеда и отдыха у нас будет в одной из прибрежных таверн.

Важно:

  • С собой возьмите плавательные принадлежности и полотенца.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человекДля группы 1-10 человек
Взрослый
€35
Детский
€20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Лицензионный гид
  • Профессиональный водитель
  • Профессиональный капитан корабля со своей командой
  • Полностью застрахованный автобус с кондиционером
  • Все трансферы в места назначения
  • Сезонный фрукт и местное вино — комплимент от капитана корабля.
  • 3-часовая поездка на лодке в Голубую Лагуну (включая 1 час для плавания).
  • Дегустация вин.
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Подтвержденное туроператором место
Когда и сколько длится?
Когда: По Понедельникам и Четвергам в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По Понедельникам и Четвергам в 8:00

EOS T.
EOS T.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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