Автобусная экскурсия

Автобусом из Пафоса через банановые плантации мы отправимся к первой точки нашего маршрута — морские пещеры. Дальше нас ждет дегустация вин на винодельне Kamanterena. Затем мы отправимся в Ботанический сад, в уютном уголке которого находится грот с романтическим названием — Бани Афродиты. По легенде, богиня любви и красоты Афродита принимала здесь ванны, когда встретила своего возлюбленного Адониса.

Следующая остановка — гавань в рыбацкой деревне Latchi, из порта которой мы продолжим путешествие на корабле.

Морская прогулка

По пути в Голубую Лагуну, нам представиться возможность увидеть прибрежную зону заповедника Акамас со стороны моря. Капитан угостит соком, вином и сезонным фруктом, предоставит маски, трубки и спасательные жилеты (во время пандемии предоставляются только спасательные жилеты). Купание в кристально чистой воде, свежий морской бриз, вино и фрукты — вот истинное наслаждение! Затем лодка возвращается в гавань Latchi. Свободное время для обеда и отдыха у нас будет в одной из прибрежных таверн.

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