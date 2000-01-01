Мы предлагаем побывать в винодельческих районах Кипра, посетить небольшие семейные винодельни и насладиться местными сортами вин в формате панорамной экскурсии по восхитительным островным пейзажам.

Этот маршрут проходит по знаменитым своей необычайной красотой винодельческим деревням Агиос Амвросиос, Омодос, Килани, Пелендри и Куперунда.

Величественная красота гор Троодоса, размеренная и тихая жизнь аутентичных деревушек, древние монастыри и храмы зачаровывают путешественников, выбравшихся с песчаных пляжей Кипра в глубину острова.
Нектар Диониса
Нектар Диониса
Нектар Диониса
Нектар Диониса
Нектар Диониса
Нектар Диониса

Что вы увидите 🤩

  • Достопримечательности:
  • Горы Троодоса
  • Панорамные площадки
  • Деревня Платрес
  • Деревня Омодос
  • Деревня Килани
  • Деревня Агиос Амвросиос
  • Деревня Пелендри
  • Деревня Куперунда
  • Винодельни:
  • LAMBURI WINERY
  • AYIA MAVRI WINERY
  • ZENON WINERY
  • ZAMBARTAS WINERY
  • VLASSIDES WINERY
  • KYPEROUNDA WINERY
  • KTIMA GEROLEMO WINERY
  • TSIAKKAS WINERY
Мир кипрского вина
Вас приятно удивит, ведь история виноделия на острове насчитывает уже более 5 тыс. лет. Сухой климат в сочетании с уникальной геологией этих мест способствует тому, что здесь производят множество видов великолепного вина в основном из местных сортов винограда — Марафефтико, Ксинистери, Офтальмо и Мавро, а также из некоторых импортных, таких как Каберне Совиньон, Матаро, Гренаш и Шираз. В местных винах из сорта Ксинистери чувствуется вкус зелёных яблок, персиков и абрикосов. Запах красных фруктов, фиалок и роз обогащает букет вин из другого местного сорта винограда, Марафефтико.
Окунувшись в восхитительный мир вин, вы попадёте в иную вселенную, в которой главным героем является бог Дионисий. Элитные вина — это не обычные напитки, это результаты творчества, предметы искусства, сравнимые с произведениями известных живописцев, архитекторов и дизайнеров. Раритетные вина окутаны легендами, которые являются неотъемлемой их частью наряду с непревзойденным ароматом, великолепным вкусом и цветом. Ими можно наслаждаться вечно!
Вкус Кипра
В ходе этого путешествия мы обязательно остановимся на обед в уютной деревенской таверне, где собираются местные гурманы, которые знают толк в вине. Вы откроете для себя совсем другой Кипр — неизведанный, провинциальный, полный удивительных встреч и восхитительных пейзажей. Вкус Кипра — именно он согреет вас, когда в одной из северных стран вы расположитесь в уютной гостиной, откроете бутылочку прекрасного вина, наполните бокал и вспомните о великолепных днях, проведённых на маленьком, но таком уютном острове.
Важная информация
Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь.
Протяженность: до 220 км; Серпантин: до 70 км; Высота подъёма: до 1550 м; Число остановок: 12; Пеший участок: до 800 м.
🚩 Начало и место завершения: Любой курорт Кипра, ваш отель
 Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
  • Дегустация на винодельнях.
 Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Обед в горной таверне стоит 12-15 евро на человека
  • Средняя стоимость одной бутылки хорошего красного сухого вина 15-20 евро.
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь.
  • Протяженность: до 220 км Серпантин: до 70 км Высота подъёма: до 1550 м Число остановок: 12 Пеший участок: до 800 м.
Время проведения: Ежедневно в 09:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Сергей П.
Сергей П.
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Сергей П. проводит ещё 11 экскурсий

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