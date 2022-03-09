Вкусная обзорная экскурсия

В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с

Индивидуальная
В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни.

Вы попробуете местные виды сладостей, кулинарных изделий и вин, а главное, насладитесь шикарным обедом в рыбацкой деревне, куда специально приезжают местные жители со всего региона полакомиться рыбкой.
Вкусная обзорная экскурсия
Вкусная обзорная экскурсия
Вкусная обзорная экскурсия
Вкусная обзорная экскурсия
Вкусная обзорная экскурсия
Вкусная обзорная экскурсия

Что вы можете увидеть 🤩

  • Горы Троодоса
  • Деревня Омодос
  • Деревня Платрес
  • Деревня Лефкара
  • Рыбацкая деревня Зиги
  • Монастырь Троодитисса
  • Ресторан «Captain’s Table»
  • Фабрика варенья «Katerina»
  • Шололадная мастерская Джона
  • Церковь Животворящего Креста (Омодос)
  • Винодельный завод Lamburi Winery
  • Панорамные площадки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бесценные святыни монастыря

Наш путь начнётся в горной деревне Омодос, знаменитой своими садами и виноградниками. Мы совершим небольшой исторический экскурс в историю монастыря Честного Креста, и увидим его бесценные святыни — Узы Христовы и частицу Животворящего Креста. Затем прогуляемся по узким улочкам этой деревни, построенной в традиционном кипрском стиле, и заглянем в музей византийской иконописи, музей виноделия и не менее интересную мастерскую стеклодува.

Кипрские сладости

Но какое же путешествие без кипрских сладостей, приготовленных местными жителями? А здесь их вдоволь! Душистый мёд, орешки в сахаре, лукум, пахлава и сироп рожкового дерева — разнообразие впечатляет.
Но злоупотреблять сладостями в Омодосе не станем, ведь далее мы направимся в деревню Платрес, где находится небольшая, но очень известная шоколадная мастерская, единственная на Кипре.
Создана она была английским шоколатье Джоном и его женой Пракси, которые радушно встретят вас у себя в гостях и с удовольствием покажут процесс приготовления их вкуснейшего авторского шоколада и обязательно предложат угоститься. Некоторые виды шоколадных конфет и вовсе эксклюзив на весь мир, так как готовятся с традиционными кипрскими сладостями.

Помощь свыше

Насладившись шоколадом, мы отправимся в монастырь Богоматери Троодитисы, скрытый от людских глаз в сосновых лесах гор Троодоса. В монастыре, обоснованном в далеком XIII веке, хранится чудотворная икона Богородицы, с которой связана удивительная легенда, о которой вам поведает наш гид. Ещё одна чудодейственная святыня — пояс Богородицы, монахи и паломники верят, что он обладает целебной силой и помогает при деторождении.
С места, на котором расположился монастырь, открывается прекрасный вид на Троодос. Полюбовавшись видом на горы и сделав фотоснимки на память, по желанию, можно будет совершить прогулку по живописной горной тропинке и насладиться свежестью соснового леса.
Семейная деревенская винодельня и рыбацкая деревня
Следующая остановка — семейная деревенская винодельня, которая откроет вам секреты древнейшего кипрского ремесла. Здесь неспешно и размеренно создаются местные шедевры, от молодых сезонных вин до легендарного вина Кипра — Коммандарии, известного ещё с раннего средневековья. Несколько тысячелетий назад кипрское вино в глиняных амфорах везли в Европу, а сегодня у вас будет возможность попробовать его под рассказы потомственных виноделов.
Солнце стоит в зените и настало время для вкусного обеда, мы отправляемся в рыбацкую деревню Зиги. Тут можно отведать блюда из свежей морской рыбы, которую только-только поймали у берегов острова. Наслаждаться рыбными блюдами вы будете в таверне у причала, любуясь на морской прибой, с размеренно качающимися на его волнах рыболовецкими шхунами.

Деревня мастеров Лефкары

Но пора в путь: нас уже ждут гостеприимные жители деревни мастеров Лефкары с её искусством вышивки в стиле «лефкаритика», и преданием о посещении этого места Леонардо да Винчи. Мы пройдёмся по вымощенным камнем улочкам, утопающим в цветах и зелени, вдоль домов с террасами и балконами, которые создают неповторимый шарм этому маленькому оазису спокойствия.
Именно здесь вы сможете получить представление о том, что такое традиционная кипрская архитектура. Пожалуй, стоит заглянуть и на выставку серебряных украшений и кружева. Уникальные изделия, созданные вручную местными мастерами можно не только посмотреть, но и приобрести. Лефкара никого не оставляет равнодушным!

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду надлежащую для посещения святых мест, головные уборы и солнцезащитные средства.
Протяженность: до 250 км; Серпантин: до 70 км; Высота подъёма: до 1300 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 1000 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
  • Угощение настоящим кипрским кофе
  • Дегустация на фабриках
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду надлежащую для посещения святых мест, головные уборы и солнцезащитные средства
  • Протяженность: до 250 км Серпантин: до 70 км Высота подъёма: до 1300 м Число остановок: 10 Пеший участок: до 1000 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 09:00

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