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Местное время в Протарасе
23:4432
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇾 Кипр
Название городаПротарас
По-английскиProtaras
Население города20 230 чел.
Часовой поясAsia/Famagusta
Средняя высота9 м. от уровня моря

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