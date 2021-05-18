Полезная информация о Протарасе
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Местное время в Протарасе
23:4432
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇾 Кипр
|Название города
|Протарас
|По-английски
|Protaras
|Население города
|20 230 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Famagusta
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Протарас на карте
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