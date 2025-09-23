читать дальше

ресурсе за 2 дня до даты экскурсии. Отвечал в личный ватсап оперативно, на сайте в чате – не отвечал вообще. Переписка сохранена.

В Бишкеке мы были 1 день и шанса на второе первое впечатление у нас не было. Хотелось максимально познакомиться с городом, пройти пешком по главным точкам, узнать историю региона, важные вехи и их героев, менталитет народа, выбранный сейчас курс развития страны – общедоступные в целом-то данные, но поданные живым человеком, любящим свой край. Звучит неплохо и адекватно, верно?

Что из этого мы получили? Ни-че-го.

Жыргалбек за полчаса до экскурсии и только в ответ на мои вопросы написал, что нас встретит другой гид – Назик. И несколько раз в переписке повторил, что оплату отдавать наличкой непосредственно только ему, что он чуть позже к нам присоединится.

С небольшим опозданием нас встретила девушка – Назик. Оцениваю только её профессиональные навыки, с человеческой точки зрения я уверена, что она добрый и приятный человек. Но то, что нам не светит никакой связанной информации – стало понятно для всех участников в первую же минуту, человек, притворяющийся экскурсоводом не мог оформить мысль в связанное и несущее смысловую нагрузку предложение, не знал самых поверхностных фактов.

Жыргалбек приехал минут через 5 и стал по одному отзывать в сторону тех, кто должен был ему отдать деньги за экскурсию. Я сразу спросила – планирует ли он брать в свои руки и исправлять это недоразумение, которое с нами приключилось благодаря ему, будет ли он дальше вести экскурсию сам. Ответом было – Назик опытная, она водит экскурсии несколько лет и всем нравится. Я возмутилась. Жыргалбек сделал жалостливые глаза и сказал, что у него заболела бабушка. И уехал.

У Назик не было никакой программы. Никакого маршрута. Никакого опыта. Никаких знаний. Даже на уровне обывателя, интересующегося своей родиной. Никакой инициативности и находчивости для того, чтобы попытаться прикрыть зияющие дыры в подготовке. Просто девочка, которую выдернули и велели от балды наболтать хоть что-то. Оплачена была 3часовая экскурсия, напомню. Но через первые же минут 10 Назик стала спрашивать – ну что же вам рассказать? Может быть вам что-то интересно, спросите? Серьезный подход. Мы спрашивали, идя на поводу у этой дурацкой ситуации и пытаясь выудить хотя бы крупицы информации, но провальность этой экскурсии наши вопросы не меняли.

Через час стало грустно, тоскливо и нечего делать не только нам, но и Назик. Мы попробовали обсудить – что мы еще можем все-таки посмотреть и посетить – не нашли никаких вариантов, попрощались с Назик и на этом наше знакомство с Бишкеком закончилось.



0 из 10.

С таким враньем я еще не сталкивалась.