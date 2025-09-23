Добро пожаловать в Бишкек! Групповая экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Кыргызстана.
Прогулка по площади Ала-Тоо, знакомство с архитектурными жемчужинами, такими как театр оперы и балета, посещение старого
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Площадь Ала-Тоо и памятник Манасу
- 🏛 Архитектурные жемчужины столицы
- 🛍 Уникальные сувениры на старом базаре
- 🎭 Театр оперы и балета
- 🔥 Вечный огонь на площади Победы
- 🌳 Прогулка в парке Панфилова
Что можно увидеть
- Площадь Ала-Тоо
- Здание парламента
- Дом правительства
- Государственный академический театр оперы и балета
- Площадь Победы
- ЦУМ
- Старый базар
- Парк Панфилова
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Ала-Тоо — центральную площадь столицы с памятником Манасу и зданием Исторического музея
- Здание парламента и Дом правительства в неоклассическом стиле
- Государственный академический театр оперы и балета — архитектурную жемчужину города
- Площадь Победы — мемориальный комплекс с величественной аркой и Вечным огнём
- ЦУМ — популярное место с местными товарами, сувенирами и традиционными изделиями
- Старый базар — одно из самых колоритных мест Бишкека, где можно прочувствовать дух восточного рынка
- Парк Панфилова — уютное место для прогулок
И конечно, вы узнаете:
- об истории Бишкека от древнего караван-сарая до современной столицы
- о том, кто такой Манас и почему его эпос так важен для кыргызского народа
- чем живёт город город сегодня и как традиции сочетаются с современностью
- почему базары играли важную роль в жизни города
- об особенностях национального гостеприимства и традиционных обычаях и праздниках
И многое другое!
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ала-Тоо
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Жыргалбек — ваш гид в Бишкеке
Отзывы и рейтинг
2.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владлен
23 сен 2025
Был в составе группы по «путешествию в сердце Кыргызстана» 20 сентября. Вместо Жыргалбека незабываемое приключение провела нам Назик. Честно говоря, несколько раз ловил себя на мысли, что мне неловко задавать
Лиана
23 сен 2025
Была на экскурсии вместе с Ксенией и Александром, гид - Назик.
Экскурсией данное мероприятие сложно назвать, подготовленного рассказа и маршрута не было, гид хотела узнать, что хотим узнать мы, но мы
А
Александр
23 сен 2025
Самый отвратительный опыт за мою жизнь, а мне 40 лет на секунду. Вообще, если бы не необходимость улета домой в Россию и в принципе нахождение в чужой стране, то я
Ксения
22 сен 2025
Это не экскурсия, это прямое и наглое мошенничество.
Соотношение цена-качество возмутительно.
Я напомню, что за экскурсию на 4х человек мы отдали более 15 тысяч рублей.
Организатора Жыргалбека выбрали по прекрасным отзывам на этом
И
Ирина
22 сен 2025
Спасибочки огромное за такую интересную, познавательную экскурсию, которую нам провела Назик🫶🌺👍
R
Rodion
15 июл 2025
Обзорная экскурсия по Бишкеку вобрала в себя всю историко-культурную палитру Киргизстана. Гид Жыргалбек помимо знакомства с основными городскими достопримечательностями, посвятит вас в досугово-культурную специфику страны.
Громова
14 июн 2025
Очень интересный тур по ключевым местам Бишкека. Хороший рассказ об истории Кыргыстана, обзор современных тенденций, большое спасибо Жыргалбеку!
