Бишкек - путешествие в сердце Кыргызстана

Добро пожаловать в Бишкек! Откройте для себя знаковые места столицы, от площади Ала-Тоо до старого базара, и почувствуйте дух кыргызского народа
Добро пожаловать в Бишкек! Групповая экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Кыргызстана.

Прогулка по площади Ала-Тоо, знакомство с архитектурными жемчужинами, такими как театр оперы и балета, посещение старого
базара и парка Панфилова подарят яркие впечатления. Узнайте о значении эпоса Манас, национальных традициях и современном ритме жизни города.

Почувствуйте гостеприимство и уникальную атмосферу столицы, которая сочетает в себе прошлое и настоящее

2.8
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Площадь Ала-Тоо и памятник Манасу
  • 🏛 Архитектурные жемчужины столицы
  • 🛍 Уникальные сувениры на старом базаре
  • 🎭 Театр оперы и балета
  • 🔥 Вечный огонь на площади Победы
  • 🌳 Прогулка в парке Панфилова
Бишкек - путешествие в сердце Кыргызстана© Жыргалбек
Бишкек - путешествие в сердце Кыргызстана© Жыргалбек
Бишкек - путешествие в сердце Кыргызстана© Жыргалбек
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Площадь Ала-Тоо
  • Здание парламента
  • Дом правительства
  • Государственный академический театр оперы и балета
  • Площадь Победы
  • ЦУМ
  • Старый базар
  • Парк Панфилова

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Ала-Тоо — центральную площадь столицы с памятником Манасу и зданием Исторического музея
  • Здание парламента и Дом правительства в неоклассическом стиле
  • Государственный академический театр оперы и балета — архитектурную жемчужину города
  • Площадь Победы — мемориальный комплекс с величественной аркой и Вечным огнём
  • ЦУМ — популярное место с местными товарами, сувенирами и традиционными изделиями
  • Старый базар — одно из самых колоритных мест Бишкека, где можно прочувствовать дух восточного рынка
  • Парк Панфилова — уютное место для прогулок

И конечно, вы узнаете:

  • об истории Бишкека от древнего караван-сарая до современной столицы
  • о том, кто такой Манас и почему его эпос так важен для кыргызского народа
  • чем живёт город город сегодня и как традиции сочетаются с современностью
  • почему базары играли важную роль в жизни города
  • об особенностях национального гостеприимства и традиционных обычаях и праздниках

И многое другое!

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ала-Тоо
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жыргалбек
Жыргалбек — ваш гид в Бишкеке
Я — Жыргалбек, профессиональный гид в Кыргызстане с 2020 года. За это время я познакомил сотни путешественников с уникальной историей и культурой нашей страны. Моя цель — не просто провести
экскурсию, а создать незабываемое впечатление, погружая гостей в атмосферу Кыргызстана, его традиций и красоты. Я с радостью поделюсь с вами не только известными, но и скрытыми уголками Бишкека, где каждый камень и улица имеют свою историю.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

2.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
4
В
Владлен
23 сен 2025
Был в составе группы по «путешествию в сердце Кыргызстана» 20 сентября. Вместо Жыргалбека незабываемое приключение провела нам Назик. Честно говоря, несколько раз ловил себя на мысли, что мне неловко задавать
вопросы гиду, поскольку не был уверен в том, что получу хоть какой-то ответ. Один из примеров - почему город раньше назывался Фрунзе (может хоть в ответе на отзыв узнаем, почему он так назывался), но это не самое главное.

Ключевое - заготовленный план, маршрут, цельный и интересный рассказ. За 35€ я не получил ничего из вышеперечисленного. Было бы намного продуктивнее написать ChatGPT и попросить его провести экскурсию. Выбор локаций для посещения меня тоже сильно удивил - встреча у флагштока на главной площади столицы - окей, после этого либо в исторический музей за свои деньги (наверное и с экскурсоводом из музея), либо на базар, либо в мечеть. Причем до последних двух идти около получаса в абсолютно разные стороны. И ладно бы если долгие прогулки до ключевых точек Бишкека были бы подкреплены рассказами об истории города и народа (как написано в описании), но всего этого не было - про Манаса было буквально два предложения (и что его эпос очень важен, но что за эпос, кто такой Манас нам не сказали), про историю города практически не слова (вспоминаем про старое название города), про флаг Кыргызстана услышал про 40 плачущих дев (вроде должно быть про 40 племен, объединенных в единый Кыргызстан, ну да ладно, возможно есть разные трактовки). Чем живет город и как традиции сочетаются с современностью к сожалению не узнали. Тут можно долго продолжать.

После посещения мечети (примерно 1.5ч от начала путешествия в сердце Кыргызстана) мы с группой приняли решение продолжить самостоятельное изучение города.

Но что точно совпало с программой, так это то, что мы хорошо узнали про особенности гостеприимства - экскурсию не проведем, но денюжки мы с вас возьмем (в группе было 5 человек, то есть 175€!!!). Если уж вы и берете такие деньги, то имейте совесть и проводите качественную и продуманную экскурсию, а не прогулку в стиле «что хотите узнать», «куда хотите пойти» и «у парка есть бар и ТЦ, можно погулять там». Надеюсь команда Tripster обратит внимание на эту ситуацию и предпримет все необходимые меры, чтобы экскурсии организатора Жыргалбека более не появлялись на платформе.

Лиана
Лиана
23 сен 2025
Была на экскурсии вместе с Ксенией и Александром, гид - Назик.
Экскурсией данное мероприятие сложно назвать, подготовленного рассказа и маршрута не было, гид хотела узнать, что хотим узнать мы, но мы
именно для этого и взяли экскурсию, чтобы нам рассказали про Бишкек.

Описание экскурсии на Tripster не соответствует реальности.
В самом начале гид предложила пойти в исторический музей (за доп плату!!), потому что мы сказали, что нам интересна история Бишкека, но было понятно, что сама гид провести экскурсию по музею не сможет (поэтому в музей мы не пошли). Далее мы пошли гулять по округе площади, пытаясь выудить факты о городе, стране, народе и тд.
Затем гид предложила посетить мечеть или базар на выбор. Мы выбрали мечеть, на что было предложено пойти пешком или доехать (скорее всего тоже за доп плату). Решили пойти пешком, результат - маршрут закоулками, без интересных рассказов о достопримечательностях (к слову, шли обратно сами через парки и театр оперы и балета).
После посещения мечети гид предложила поехать в парк на автобусе, поскольку оставалось еще примерно 1,5 часа до окончания «экскурсии», хотя сама поездка на автобусе заняла бы более получаса. В парках предлагалось посетить бары (ведь это и ожидается от экскурсии по городу, да?).

Совместно с остальными членами группы решили прекратить «экскурсию» и попрощались с Назик.
В результате «экскурсии» историю, культуру и интересные факты о Бишкеке, Кыргызстане и его народе мы не узнали, данным мероприятием остались не довольны. Если бы эта экскурсия стоила в 10 раз меньше, это имело бы смысл, но заявленной цены она не стоит.

А
Александр
23 сен 2025
Самый отвратительный опыт за мою жизнь, а мне 40 лет на секунду. Вообще, если бы не необходимость улета домой в Россию и в принципе нахождение в чужой стране, то я
бы обратился с заявлением в полицию для рассмотрения дела на предмет мошенничества. Требую команду tripster связаться с организатором и возместить минимум половину потраченных средств, по сути украденных средств.
По факту: заявлена пешая экскурсия 3 часа, где мы по идее должны познакомиться с Бишкеком и Кыргыстаном. Утром перед встречей организатор написал письмо что его заменит другой гид но ДЕНЬГИ НУЖНО ОТДАТЬ ИМЕННО ЕМУ, ДЕВУШКЕ НИЧЕГО НЕ ОТДАВАТЬ, я процитировал. Что за схематоз. В итоге в месте встречи на пощади нас встретила девушка, потом прибежал организатор, забрал деньги и скрылся довольный за горизонтом. Девушка же вообще непонятно чем занимается в обычной деятельности и как попала в работу гидом в нашей группе так как она не знает что рассказывать, как рассказывать, какой маршрут экскурсии. Это же кабздец просто, постоять на площади, сказать вот вы можете лицезреть вот это и вот это, а дальше вопрос просто убил группу, у вас есть какие то вопросы и что вы хотите посмотреть? Что мы хотим посмотреть??? Мы хотим посмотреть Бишкек!!! В итоге просто пошли закоулками к мечети, реально закоулками, а не маршрутом, хотя потом, когда мы шли назад, просто сами тупо по гугл мэпс нашли несколько интересных аллей. Когда дошли6к мечети нам снова сказали, ну вот у вас есть ещё полтора часа, что показать? Мы уже смирились и говорим покажите нам парк. На что получили ответ, вот есть 3 парка в какой поедем….. на автобусе…. На автобусе общественного транспорта. На вопрос а чем они отличаются, нам было сказано что вот в этом есть бар где можно посидеть и посмотреть на парк. Вы серьёзно чтоли???? В итоге естественно мы никуда не поехали так как от этого цирка уже начало тошнить и подгорать, отправили девушку домой без ругани, культурно и пошли просто своим ходом гулять. По итогу у нас РАЗВЕЛИ на деньги и отняли время. Если tripster хоть немного заботится о репутации и контролирует тех, чьи объявления размещает, то ещё раз требую возврата средств всей экскурсии и не в виде купона на скидку, а реальными деньгами. На секунду есть идея подать на tripster в суд, так как в группе было 4 человека, две не аффилированных пары и все могут дать показания по случившейся ситуации.

Ксения
Ксения
22 сен 2025
Это не экскурсия, это прямое и наглое мошенничество.
Соотношение цена-качество возмутительно.

Я напомню, что за экскурсию на 4х человек мы отдали более 15 тысяч рублей.
Организатора Жыргалбека выбрали по прекрасным отзывам на этом
ресурсе за 2 дня до даты экскурсии. Отвечал в личный ватсап оперативно, на сайте в чате – не отвечал вообще. Переписка сохранена.
В Бишкеке мы были 1 день и шанса на второе первое впечатление у нас не было. Хотелось максимально познакомиться с городом, пройти пешком по главным точкам, узнать историю региона, важные вехи и их героев, менталитет народа, выбранный сейчас курс развития страны – общедоступные в целом-то данные, но поданные живым человеком, любящим свой край. Звучит неплохо и адекватно, верно?
Что из этого мы получили? Ни-че-го.
Жыргалбек за полчаса до экскурсии и только в ответ на мои вопросы написал, что нас встретит другой гид – Назик. И несколько раз в переписке повторил, что оплату отдавать наличкой непосредственно только ему, что он чуть позже к нам присоединится.
С небольшим опозданием нас встретила девушка – Назик. Оцениваю только её профессиональные навыки, с человеческой точки зрения я уверена, что она добрый и приятный человек. Но то, что нам не светит никакой связанной информации – стало понятно для всех участников в первую же минуту, человек, притворяющийся экскурсоводом не мог оформить мысль в связанное и несущее смысловую нагрузку предложение, не знал самых поверхностных фактов.
Жыргалбек приехал минут через 5 и стал по одному отзывать в сторону тех, кто должен был ему отдать деньги за экскурсию. Я сразу спросила – планирует ли он брать в свои руки и исправлять это недоразумение, которое с нами приключилось благодаря ему, будет ли он дальше вести экскурсию сам. Ответом было – Назик опытная, она водит экскурсии несколько лет и всем нравится. Я возмутилась. Жыргалбек сделал жалостливые глаза и сказал, что у него заболела бабушка. И уехал.
У Назик не было никакой программы. Никакого маршрута. Никакого опыта. Никаких знаний. Даже на уровне обывателя, интересующегося своей родиной. Никакой инициативности и находчивости для того, чтобы попытаться прикрыть зияющие дыры в подготовке. Просто девочка, которую выдернули и велели от балды наболтать хоть что-то. Оплачена была 3часовая экскурсия, напомню. Но через первые же минут 10 Назик стала спрашивать – ну что же вам рассказать? Может быть вам что-то интересно, спросите? Серьезный подход. Мы спрашивали, идя на поводу у этой дурацкой ситуации и пытаясь выудить хотя бы крупицы информации, но провальность этой экскурсии наши вопросы не меняли.
Через час стало грустно, тоскливо и нечего делать не только нам, но и Назик. Мы попробовали обсудить – что мы еще можем все-таки посмотреть и посетить – не нашли никаких вариантов, попрощались с Назик и на этом наше знакомство с Бишкеком закончилось.

0 из 10.
С таким враньем я еще не сталкивалась.

И
Ирина
22 сен 2025
Спасибочки огромное за такую интересную, познавательную экскурсию, которую нам провела Назик🫶🌺👍
Спасибочки огромное за такую интересную, познавательную экскурсию, которую нам провела Назик🫶🌺👍
R
Rodion
15 июл 2025
Обзорная экскурсия по Бишкеку вобрала в себя всю историко-культурную палитру Киргизстана. Гид Жыргалбек помимо знакомства с основными городскими достопримечательностями, посвятит вас в досугово-культурную специфику страны.
Громова
Громова
14 июн 2025
Очень интересный тур по ключевым местам Бишкека. Хороший рассказ об истории Кыргыстана, обзор современных тенденций, большое спасибо Жыргалбеку!

