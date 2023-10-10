Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
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Организационные детали
Общая протяжённость маршрута составляет 740 км.
Проживание не входит в стоимость: оплачивается дополнительно после выбора отеля. Подберём подходящий вариант жилья по комфортной для вас стоимости.
Программа тура по дням
Бишкек - озеро Иссык-Куль
Выезжаем из Бишкека в 07:00. Уже через 80 км мы остановимся в Чуйской степи у башни Бурана, датируемой 9-11 вв. Минарет имеет высоту 21 м и является памятником культурно-исторического наследия. Вы узнаете о культуре и быте народов, населявших земли Семиречья, рассмотрите петроглифы и артефакты. Заедем на обед в кафе, где желающие смогут отведать национальных лепёшек с каймаком, чаем и мантами.
Далее остановимся у каньонов Конорчек прогуляться среди «марсианских» пейзажей. Пройдёмся по высохшему устью реки до высокогорной впадины. Место находится в самом сердце Киргизского хребта в предгорьях Тянь-Шаня.
Совсем скоро перед нами откроется Иссык-Куль. Мы проедем вдоль его северного побережья к городу Чолпон-Ата. Озеро поразит каждого своей живописной природой, чистейшей водой и необъятными размерами. Поднимемся повыше посмотреть на петроглифы, по желанию можем заехать в сад камней (с доплатой). Остановимся на безлюдном пляже, чтобы насладиться прогулкой по берегу и искупаться.
Вечером заселимся в отель. Желающие смогут расслабиться в термальных источниках SPA-комплекса (с доплатой). На территории есть несколько бассейнов под открытым небом и с разной температурой воды.
Живописные ущелья Киргизии и возвращение в Бишкек
Встанем пораньше (07:00), чтобы успеть насладиться просыпающейся природой на побережье Иссык-Куля и увидеть максимум локаций за один день. После завтрака нас ждут пейзажи Семёновского и Григорьевского ущелий. Надышимся сосновыми ароматами, нагуляемся среди лесов, налюбуемся горной рекой и увидим излюбленные места кочевников. Вы узнаете о быте и жизни кочевого народа. Попробуете кумыс и кобылье молоко.
При благоприятных погодных условиях поднимемся к Святому озеру на высоту 2600 м. Обращаем внимание, что не всегда возможно посещение озера. Зато точно полюбуемся видами с перевала и ещё двумя изумрудными водоёмами в соседнем ущелье. Желающие смогут прокатиться на лошадях (с доплатой). Пообедаем в юртах, чтобы полностью погрузиться в кочевую атмосферу. Вы сможете оценить местную кухню: форель, боорсоки, мёд, шашлык, каймак, куурдак.
По желанию на обратном пути возможно заехать на ещё одни термальные источники. Дорога до Бишкека составит не менее 4 часов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Бишкек, место по договорённости, 07:00Завершение: г. Бишкек, место по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.