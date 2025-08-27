Джип-тур по Киргизии: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 8:00, любое удобное вам место
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
€792 за всё до 4 чел.
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Начало: Бишкек, первая воловина дня, точное место и время ...
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
390 000 ₽ за всё до 4 чел.
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт, время по договорённости
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
$600 за человека
Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
Увидеть петроглифы, погулять по каньону Сказка и побывать в Караколе
Начало: Бишкек, 8:00, заберём вас от вашего отеля
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
€841 за всё до 6 чел.
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
Начало: Г. Бишкек, место по договорённости, 7:00
Завтра в 08:00
24 авг в 08:00
49 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальный мини-тур: ночь в юрте, каньон Сказка и шоу кочевых охотников
Пожить, как кочевник, искупаться в Иссык-Куле, пострелять из лука и увидеть космические пейзажи
Начало: Бишкек, заберём вас из вашего отеля, время по дого...
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
$600 за всё до 2 чел.
-
10%
Горнолыжный тур на курорт «Каракол»: только для вашей компании
Неделю кататься и отдыхать в горах Киргизии и разбавить активный отдых экскурсиями
Начало: Аэропорт Бишкека, время по договорённости
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
€855
€950 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в SPA-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
10 сен в 08:00
11 сен в 08:00
$1980 за всё до 2 чел.
Тур по главным местам Киргизии с проживанием в юрте: горы, водопады и марсианские виды
Искупаться в Иссык-Куле, побывать в каньоне Сказка и оказаться в тундре с вечными снегами
Начало: Аэропорт Бишкека, 7:00
4 сен в 08:00
11 сен в 08:00
80 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур на внедорожниках вокруг Иссык-Куля
Понаблюдать за охотой с беркутами и полюбоваться необычными ландшафтами каньонов и ущелий
Начало: Бишкек, утро, точное время - по договорённости
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
€670 за человека
Индивидуальный автотур по ущельям и горам вокруг озера Иссык-Куль
Погулять по каньону Сказка, полюбоваться тянь-шаньскими елями и ощутить местный колорит
Начало: Бишкек, ваш отель, 9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€1750 за всё до 5 чел.
Горнолыжный тур для профи: фрирайд в Караколе только для вашей компании
Спуститься с ветерком по склону, прокатиться на снегоходе, ратраке и лошадях и зайти в «Рух Ордо»
Начало: Аэропорт Бишкека, время по договорённости
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
€2100 за всё до 3 чел.
Отпуск творческих натур с плэнерами, круизом и этнопогружением (всё включено)
Запечатлеть Тянь-Шань и Иссык-Куль в красках, порисовать в разных техниках, познакомиться с беркутчи
Начало: Аэропорт Бишкека, утро, точное время по договорённ...
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
$1785 за человека
Индивидуальное путешествие от Иссык-Куля до горных вершин с местным жителем
Прикоснуться к кочевой культуре, отдохнуть у озёр и погулять по ущельям
Начало: Бишкек, 8:00
27 авг в 08:00
30 авг в 08:00
$1500 за человека
Пейзажи, которые влюбляют: тур в Киргизию в мини-группе с лёгкими треккингами + 2 ночи в горах
Увидеть скалы Джети-Огуз, отдохнуть на берегу Иссык-Куля, погулять по альпийским лугам и ущельям
Начало: Бишкек, 8:00
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
$1300 за человека
Индивидуальный тур вокруг Иссык-Куля на джипах и лошадях с погружением в культуру
Проехать верхом по Григорьевскому ущелью, осмотреть каньоны и пообщаться с местными жителями
Начало: Бишкек, 5:00. Возможны другие варианты по договорё...
30 авг в 05:00
6 сен в 05:00
$1142 за человека
