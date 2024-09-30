2 дня
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
25 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
$1 490 за всё до 2 чел.
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в SPA-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
29 окт в 08:30
30 окт в 08:30
$1 980 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ВВладимир30 сентября 2024Природа и горы очень красивые. Гид Константин старался чтоб нам понравилось. Термальные источники оказались обычным бассейном. За 500 $ думаю можно сделать тур гораздо интереснее.
- ООльга10 августа 2024Путешествовали с Константином 7-8 августа. Маршрут составлен прекрасно, передвижение очень комфортное и в плане логистики и в плане комфорта. Молодец,
- ИИван12 июля 2024За два дня проехали по самым красивым местам, покатались на лошади, искупались в горячих бассейнах. Приятная съёмка с дрона. Константин
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «В ноябре»
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