На ноябрьские праздники – туры в Бишкеке

Найдено 4 тура в категории «На ноябрьские праздники» в Бишкеке на русском языке, цены от $506, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$506 за всё до 4 чел.
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
1490$1 341 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
1980$1 782 за всё до 2 чел.
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Прокатиться на зиплайне, посмотреть шоу с беркутами и познакомиться с дунганской семьёй
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
17 июня в 12:00
24 июня в 12:00
100 606 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Отлично проведена экскурсия. Киргизия просто прекрасна. Для себя её открыл впервые. Весь тур прошёл в комфорте. Несмотря на задержку рейса,
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    наш гид Денис встретил нас, и по максимуму показал нам одни из лучших мест горного озера. Нужно обязательно вернуться) спасибо организаторам.

  • Т
    Тамара
    23 октября 2023
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Отличная поездка, была приятно удивлена местными красотами. Очень удобный формат и прекрасный Константин, который всё показал, подсказал, везде отвёз, всё чётко, пунктуально и интересно
  • И
    Иван
    20 октября 2023
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Первый раз был на индивидуальной экскурсии - и не пожалел что решил поехать! Экскурсию проводил гид Константин. Он рассказал много
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    информации о местах где мы были, разных историй из жизни в Киргизии, а также мы просто отлично пообщались. Мне очень понравилось, что наша беседа была построена не просто как односторонний рассказ, а как поездка двух приятелей, которые решили выбраться в горы:) С путешествия я привез вагон положительных эмоций, а также много фотографий, которые помог сделать Константин!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На ноябрьские праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
  2. Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
  3. Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
  4. На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Иссык-Куль
  2. Ущелья
  3. Набережная
Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "На ноябрьские праздники" можно забронировать 4 тура от 506 до 100 606 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год на ноябрьские праздники, 5 ⭐ отзывов, цены от $506. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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