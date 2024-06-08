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пунктуальным, открытым и приятным в общении человеком, многое рассказавшим о стране и местах, которые мы посетили за 2 дня. Он всегда был готов ответить на любые наши вопросы и поддержать разговор. Трасса местами была в состоянии ремонта или грунтовой, но на джипе Toyota Sequoia поездка всегда оставалась комфортной и безопасной, а дорога легкой. Константин показал нам все горные места тура, а также по нашей просьбе отвез на форелевую ферму, где нам приготовили свежую радужную форель в кляре, отличный шашлык из нежнейшего мяса баранины и баурсаки- вкуснейшие пончики во фритюре с густой сметаной. Первую половину второго дня мы провели в парке Сказка у южного берега озера Иссык-Куль и в бассейне у термальных источников Иссык-Суу недалеко от гостевого дома, где остановились на ночь. Озеро поразило своей чистой и прозрачной водой, восхительными видами на заснеженные горные хребты вокруг него. Берег был пустынным и идеальным для спокойного отдыха в единении с окружающей природой перед поездкой обратно в город. В Бишкек мы приехали к 18.00 без задержек. 2 дня погода была теплой и солнечной, и осталось желание продолжить путешествие по Киргизии нашей небольшой компанией. Отдельная благодарность Константину не только за организацию отличного тура и чувство безопасности и комфорта во время поездки, но и за его любезную помощь в выборе отличного отеля, в котором мы в итоге остановились после своего возвращения в город.