На праздники – туры в Бишкеке

Найдено 3 тура в категории «На праздники» в Бишкеке на русском языке, цены от $456, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
6 отзывов
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
506$456 за всё до 4 чел.
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
1490$1 341 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
1980$1 782 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    8 июня 2024
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Выбрали с мужем этот тур за удобный и живописный маршрут, подходящие даты и цену. Организатор тура и водитель Константин оказался
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    пунктуальным, открытым и приятным в общении человеком, многое рассказавшим о стране и местах, которые мы посетили за 2 дня. Он всегда был готов ответить на любые наши вопросы и поддержать разговор. Трасса местами была в состоянии ремонта или грунтовой, но на джипе Toyota Sequoia поездка всегда оставалась комфортной и безопасной, а дорога легкой. Константин показал нам все горные места тура, а также по нашей просьбе отвез на форелевую ферму, где нам приготовили свежую радужную форель в кляре, отличный шашлык из нежнейшего мяса баранины и баурсаки- вкуснейшие пончики во фритюре с густой сметаной. Первую половину второго дня мы провели в парке Сказка у южного берега озера Иссык-Куль и в бассейне у термальных источников Иссык-Суу недалеко от гостевого дома, где остановились на ночь. Озеро поразило своей чистой и прозрачной водой, восхительными видами на заснеженные горные хребты вокруг него. Берег был пустынным и идеальным для спокойного отдыха в единении с окружающей природой перед поездкой обратно в город. В Бишкек мы приехали к 18.00 без задержек. 2 дня погода была теплой и солнечной, и осталось желание продолжить путешествие по Киргизии нашей небольшой компанией. Отдельная благодарность Константину не только за организацию отличного тура и чувство безопасности и комфорта во время поездки, но и за его любезную помощь в выборе отличного отеля, в котором мы в итоге остановились после своего возвращения в город.

    Выбрали с мужем этот тур за удобный и живописный маршрут, подходящие даты и цену. Организатор тураВыбрали с мужем этот тур за удобный и живописный маршрут, подходящие даты и цену. Организатор тураВыбрали с мужем этот тур за удобный и живописный маршрут, подходящие даты и цену. Организатор тураВыбрали с мужем этот тур за удобный и живописный маршрут, подходящие даты и цену. Организатор тураВыбрали с мужем этот тур за удобный и живописный маршрут, подходящие даты и цену. Организатор тура
  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Отлично проведена экскурсия. Киргизия просто прекрасна. Для себя её открыл впервые. Весь тур прошёл в комфорте. Несмотря на задержку рейса,
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    наш гид Денис встретил нас, и по максимуму показал нам одни из лучших мест горного озера. Нужно обязательно вернуться) спасибо организаторам.

  • Т
    Тамара
    23 октября 2023
    Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
    Отличная поездка, была приятно удивлена местными красотами. Очень удобный формат и прекрасный Константин, который всё показал, подсказал, везде отвёз, всё чётко, пунктуально и интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
  2. Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
  3. Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Иссык-Куль
  2. Набережная
  3. Ущелья
Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 456 до 1 782 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на праздники, 6 ⭐ отзывов, цены от $456. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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