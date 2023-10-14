Научиться ловить рыбу в горных реках, полюбоваться пейзажами и отведать национальное блюдо на костре
Весь день мы проведём в одном из заповедных ущелий Чуйской области. Порыбачим, погуляем, приготовим традиционное мясо в казане — куурдак, устроим дружеский пикник. И уютно посидим у костра, укутавшись в пледы и наслаждаясь травяным чаем. Тишина. Красота.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Наш план простой. Обсудим с вами место — это будет ущелье Иссык-Ата или ущелье Туюк (выберем в зависимости от точки встречи). И отправимся туда на весь день.
- Главная цель — рыбалка. Ей мы и посвятим большую часть времени. Будем учить вас ловить форель в горной реке на искусственные приманки.
- Также в течение дня вы немного пройдётесь по окрестностям (1-3 км) — подышите чистым воздухом, насладитесь красотой природы, сможете устроить фотосессию.
- Как проголодаемся, приготовим обед на костре: в меню нашей полевой кухни национальное блюдо из мяса, овощи, зелень, хлеб и чай с травами.
- Получив удовольствие от рыбацкого азарта и живописных видов, вечером душевно посидим-поговорим у костра, укрывшись уютными пледами.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, рыболовные снасти и приманки, мастер-класс, полевой обед и сопровождение нашего гида.
- Выбирайте одежду, соответствующую формату поездки.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 785 туристов
Меня зовут Дмитрий, я владелец туристического клуба и автор реконструкции маршрута Петра Семенова-Тян-Шанского. Родился в Кыргызстане, окончил художественное училище в Бишкеке, но связал свою жизнь с путешествиями. Я очень люблю горы, хорошо знаю труднодоступные и малоизученные места страны. Приглашаю вместе исследовать гордый и величественный Тянь-Шань!
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