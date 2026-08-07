Проведите день в одном из красивейших ущелий Чуйской области.
Вас ждёт форелевая рыбалка в горной реке, прогулки по живописным окрестностям и вкусный обед на костре. После активного дня можно расслабиться у костра, укутавшись в плед и наслаждаясь травяным чаем.
Это идеальная возможность отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и провести время в приятной компании. Трансфер, рыболовные снасти и обед включены в стоимость
Вас ждёт форелевая рыбалка в горной реке, прогулки по живописным окрестностям и вкусный обед на костре. После активного дня можно расслабиться у костра, укутавшись в плед и наслаждаясь травяным чаем.
Это идеальная возможность отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и провести время в приятной компании. Трансфер, рыболовные снасти и обед включены в стоимость
5 причин купить эту экскурсию
- 🎣 Форелевая рыбалка в горной реке
- 🌲 Прогулки по живописным окрестностям
- 🔥 Обед на костре с национальными блюдами
- 📸 Возможность устроить фотосессию
- ☕ Уютные посиделки у костра с травяным чаем
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для рыбалки и прогулок. В это время можно насладиться зеленью и цветущими лугами. В апреле и октябре также возможно провести время на природе, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы прогулка может быть менее комфортной из-за снега и холода, но всё же возможно насладиться зимними пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ущелье Иссык-Ата
- Ущелье Туюк
Описание экскурсии
- Наш план простой. Обсудим с вами место — это будет ущелье Иссык-Ата или ущелье Туюк (выберем в зависимости от точки встречи). И отправимся туда на весь день.
- Главная цель — рыбалка. Ей мы и посвятим большую часть времени. Будем учить вас ловить форель в горной реке на искусственные приманки.
- Также в течение дня вы немного пройдётесь по окрестностям (1-3 км) — подышите чистым воздухом, насладитесь красотой природы, сможете устроить фотосессию.
- Как проголодаемся, приготовим обед на костре: в меню нашей полевой кухни национальное блюдо из мяса, овощи, зелень, хлеб и чай с травами.
- Получив удовольствие от рыбацкого азарта и живописных видов, вечером душевно посидим-поговорим у костра, укрывшись уютными пледами.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, рыболовные снасти и приманки, мастер-класс, полевой обед и сопровождение нашего гида.
- Выбирайте одежду, соответствующую формату поездки.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1676 туристов
Меня зовут Дмитрий, я владелец туристического клуба и автор реконструкции маршрута Петра Семенова-Тян-Шанского. Родился в Кыргызстане, окончил художественное училище в Бишкеке, но связал свою жизнь с путешествиями. Я очень люблю горы, хорошо знаю труднодоступные и малоизученные места страны. Приглашаю вместе исследовать гордый и величественный Тянь-Шань!
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