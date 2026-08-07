Проведите день в одном из красивейших ущелий Чуйской области.



Вас ждёт форелевая рыбалка в горной реке, прогулки по живописным окрестностям и вкусный обед на костре. После активного дня можно расслабиться у костра, укутавшись в плед и наслаждаясь травяным чаем.



Это идеальная возможность отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и провести время в приятной компании. Трансфер, рыболовные снасти и обед включены в стоимость

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для рыбалки и прогулок. В это время можно насладиться зеленью и цветущими лугами. В апреле и октябре также возможно провести время на природе, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы прогулка может быть менее комфортной из-за снега и холода, но всё же возможно насладиться зимними пейзажами.

Сейчас август — это идеальное время.