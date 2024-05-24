1 чел.
По популярности
скидка
10%
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
17 июля в 08:00
330€297 за всё до 3 чел.
скидка
5%
12 часов
Водная прогулка
Лучшие локации Иссык-Куля - на яхте и автомобиле
Подарить себе день на природе и изучить самые красивые уголки голубой жемчужины Тянь-Шаня
17 июля в 15:00
18 июля в 08:00
380€361 за всё до 5 чел.
10 часов
Водная прогулка
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
Научиться ловить рыбу в горных реках, полюбоваться пейзажами и отведать национальное блюдо на костре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€265 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамара24 мая 2024Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
- ААлексей18 мая 2024Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
- ВВиктория4 февраля 2024Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️ Мы спонтанно отправились в Кыргызстану 🇰🇬. Было не так много времени, но мы выбрали поездку
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июле 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 265 до 361 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Романтические», 3 ⭐ отзыва, цены от €265. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь