Романтические экскурсии по Бишкеку

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Бишкеке на русском языке, цены от €265, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
На машине
скидка
10%
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Термальные источники Иссык-Куль и каньоны Конорчек: экскурсия
Откройте красоты Кыргызстана: уникальные каньоны Конорчек и релаксация в термальных источниках Иссык-Куля
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
17 июля в 08:00
330297 за всё до 3 чел.
Лучшие локации Иссык-Куля - на яхте и автомобиле
На машине
На яхте
скидка
5%
12 часов
Водная прогулка
Лучшие локации Иссык-Куля - на яхте и автомобиле
Подарить себе день на природе и изучить самые красивые уголки голубой жемчужины Тянь-Шаня
17 июля в 15:00
18 июля в 08:00
380361 за всё до 5 чел.
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
На машине
10 часов
Водная прогулка
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
Научиться ловить рыбу в горных реках, полюбоваться пейзажами и отведать национальное блюдо на костре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
265 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    24 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Все было супер! Наш гид Алексей всё хорошо организовал и провел! Мы весело и познавательно провели время.
  • А
    Алексей
    18 мая 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Вряд ли стоит своих денег, в целом экскурсия удовлетворительная,
  • В
    Виктория
    4 февраля 2024
    Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️ Мы спонтанно отправились в Кыргызстану 🇰🇬. Было не так много времени, но мы выбрали поездку
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    до Иссык-куля. Алексей очень внимательный гид, все продуманно до мелочей. Видно, что любит свое дело и выполняет все от души. Комфортная машина. Гид водит идеально, не укачивало. Параллельно рассказывал интересные факты. Это помогало погрузиться в атмосферу этой страны. Прогулка по каньону была незабываемым путешествием. Дух завораживает от таких ландшафтов. Были интересные препятствия, которые нам профессионально помогали проходить. Чувствовали себя в безопасности. На финальной точке Алексей угостил нас вкуснейшим чаем и местными сладостями. В пути мы слушали национальную музыку и любовались сменяющимися пейзажами. После вкусного обеда, отправились на термальные источники. Там оказалось очень классно, посещение было включено в стоимость. Зимой особенно атмосферно было окунуться в горячие источники разной температуры. Часа хватило, очень расслабляет вид на горы 🏔️ На термальные источники рекомендуем взять купальник 👙 и полотенце. Вернулись в Бишкек достаточно быстро. Уставшие и счастливые Все путешествие прошло в спокойном темпе, при этом насыщенно! Нигде не спешили и просто наслаждались) Благодарим Алексея! Лучше и быть не может. Определенно будем рекомендовать друзьям. Теперь появилось желание вернуться 😂

    Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️Большое спасибо за невероятное путешествие 🗺️

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Романтические»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Термальные источники на берегу озера Иссык-Куль + каньоны Конорчек
  2. Лучшие локации Иссык-Куля - на яхте и автомобиле
  3. Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июле 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 265 до 361 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Романтические», 3 ⭐ отзыва, цены от €265. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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