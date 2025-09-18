Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть каньоны Конорчек, которые поражают своими марсианскими пейзажами. Путешественники узнают о древнем вулкане Сегизхан-Шокны и его влиянии на формирование этих мест.
Также в программе посещение башни Бурана, величественного минарета, который сохранился с 10-11 веков.
Завершает путешествие посещение термальных источников в ущелье Иссык-Ата, где можно насладиться горячими водами и увидеть древний артефакт с изображением Будды
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды каньонов
- 🏛 Историческая башня Бурана
- 💧 Термальные источники Иссык-Ата
- 🗺 Интересные факты о древнем вулкане
- 🧭 Удобный транспорт
- 🚶♂️ Пешая прогулка по живописным местам
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и изучения природных объектов. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы экскурсия возможна, но условия могут быть менее комфортными.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Что можно увидеть
- Каньоны Конорчек
- Башня Бурана
- Термальные источники Иссык-Ата
Описание экскурсииНевероятный Кыргызстан Каньоны Конорчек. Вы пройдете между величественными скалами по руслу давно высохшей реки, наслаждаясь окружающими марсианскими пейзажами. Я раскрою, как образовались каньоны и как они связаны с древним вулканом Сегизхан-Шокны. Башня Бурана — грандиозный минарет 10-11 веков, расположенный в живописной Чуйской долине. Я расскажу о средневековом городе Баласагун, на территории которого находилась башня. Термальные источники. Мы посетим ущелье Иссык-Ата и окунемся в горячие источники, первые упоминания о которых датируются седьмым веком. Я покажу вам артефакт тех времен: большой камень с изображением Будды. Организационные детали:
- Транспорт включен в стоимость.
- Маршрут предполагает пешую прогулку к каньонам по устью реки — 4 км.
Заказы в любое удобное для вас время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Транспорт
- Услуги сопровождающего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты - 180 сом
- Термальные источники - 200 сом
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Заказы в любое удобное для вас время.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
