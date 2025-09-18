Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть каньоны Конорчек, которые поражают своими марсианскими пейзажами. Путешественники узнают о древнем вулкане Сегизхан-Шокны и его влиянии на формирование этих мест.



Также в программе посещение башни Бурана, величественного минарета, который сохранился с 10-11 веков.



Завершает путешествие посещение термальных источников в ущелье Иссык-Ата, где можно насладиться горячими водами и увидеть древний артефакт с изображением Будды

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и изучения природных объектов. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы экскурсия возможна, но условия могут быть менее комфортными.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.