Прогуляетесь по ущельям Чункурчак и Ала-Арча, пройдёте по Небесному мосту с панорамными видами на Тянь-Шань и познакомитесь с природой Кыргызстана.
Путешествие дополнит обед в этно-комплексе «Супара Чункурчак», где можно попробовать блюда национальной кухни и узнать больше о традициях кыргызского народа.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — сбор группы
9:00–11:30 — ущелье Чункурчак и Небесный мост
По пути сделаем остановки на живописных смотровых площадках для фотографий. Главная цель этой части маршрута — Небесный мост, парящий над ущельем. Вы пройдёте по нему и полюбуетесь панорамами горной долины.
11:30–14:00 — этнокомплекс «Супара Чункурчак» и национальный обед
Вас ждёт национальный обед в ресторане с видом на горы. После обеда останется время для прогулки по территории комплекса и отдыха на свежем воздухе.
14:00–15:30 — переезд в Ала-Арчу
15:30–18:00 — национальный парк Ала-Арча
Нас ждёт лёгкая прогулка вдоль горной реки. Маршрут не требует специальной подготовки: мы будем идти среди тянь-шаньских елей и горных пейзажей, слушать шум воды и, возможно, встретим местных белок. По желанию можно прокатиться на канатной дороге (за дополнительную плату), чтобы увидеть ущелье с высоты.
18:00–19:30 — возвращение в Бишкек
Темы
- Природа и легенды Тянь-Шаня. Вы узнаете, как формировались эти величественные горы, чем уникальны экосистемы ущелий Чункурчак и Ала-Арча и какие легенды связаны с этими местами.
- Кочевой уклад и традиции. Мы поговорим о прошлом кыргызского народа, о быте кочевников, традициях и обычаях, которые сохраняются до сих пор.
- Гастрономия и застольный этикет. Вы познакомитесь с национальной кухней Кыргызстана, узнаете о традиционных блюдах, напитках и местном гостеприимстве.
Интересные факты и детали
- Гастрономическое впечатление в горах. Обед пройдёт не в обычном придорожном кафе, а в горном этнокомплексе «Супара Чункурчак». Многие гости считают его одним из самых запоминающихся моментов поездки.
- Баланс активностей и отдыха. Маршрут сочетает прогулку по Небесному мосту с живописными видами и спокойный отдых среди природы национального парка Ала-Арча.
- Всё продумано заранее. В стоимость уже включены трансфер, экологические сборы, входные билеты на Небесный мост и обед.
Организационные детали
- Транспорт: легковой автомобиль или микроавтобус — в зависимости от размера группы. Трансфер из отеля в Бишкеке и обратно включён в стоимость.
- Питание: в стоимость входят традиционный обед в горном этнокомплексе «Супара Чункурчак» и бутилированная вода.
- Экипировка: для прогулки понадобятся удобная обувь и одежда по погоде. Рекомендуем взять с собой дождевик, ветровку или куртку (в зависимости от сезона). При выборе одежды ориентируйтесь на прогноз погоды для Ала-Арчи: в горах обычно прохладнее, чем в Бишкеке. В солнечную погоду пригодятся солнцезащитные очки и крем.
- Формат и язык экскурсии: к группе могут присоединиться путешественники из разных стран, поэтому экскурсия иногда проводится на двух языках — русском и английском.
- Билеты и дополнительные расходы: входные билеты в национальный парк Ала-Арча и на Небесный мост включены в стоимость. Дополнительно по желанию оплачивается только канатная дорга.
- Ограничения: маршрут несложный, однако по правилам безопасности не подходит детям младше 6 лет, людям старше 90 лет, путешественникам на инвалидных колясках и людям с выраженной высотной болезнью.
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€55
|Дети до 18 лет
|€48