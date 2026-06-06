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Из Бишкека в горы: Ала-Арча, Чункурчак, Небесный мост и этно-обед

Провести день среди гор, хвойных лесов и панорам Тянь-Шаня
Всего за один день вы увидите одни из самых красивых горных уголков рядом с Бишкеком.

Прогуляетесь по ущельям Чункурчак и Ала-Арча, пройдёте по Небесному мосту с панорамными видами на Тянь-Шань и познакомитесь с природой Кыргызстана.

Путешествие дополнит обед в этно-комплексе «Супара Чункурчак», где можно попробовать блюда национальной кухни и узнать больше о традициях кыргызского народа.
Из Бишкека в горы: Ала-Арча, Чункурчак, Небесный мост и этно-обед
Из Бишкека в горы: Ала-Арча, Чункурчак, Небесный мост и этно-обед
Из Бишкека в горы: Ала-Арча, Чункурчак, Небесный мост и этно-обед

Описание экскурсии

8:00–9:00 — сбор группы

9:00–11:30 — ущелье Чункурчак и Небесный мост
По пути сделаем остановки на живописных смотровых площадках для фотографий. Главная цель этой части маршрута — Небесный мост, парящий над ущельем. Вы пройдёте по нему и полюбуетесь панорамами горной долины.

11:30–14:00 — этнокомплекс «Супара Чункурчак» и национальный обед
Вас ждёт национальный обед в ресторане с видом на горы. После обеда останется время для прогулки по территории комплекса и отдыха на свежем воздухе.

14:00–15:30 — переезд в Ала-Арчу

15:30–18:00 — национальный парк Ала-Арча

Нас ждёт лёгкая прогулка вдоль горной реки. Маршрут не требует специальной подготовки: мы будем идти среди тянь-шаньских елей и горных пейзажей, слушать шум воды и, возможно, встретим местных белок. По желанию можно прокатиться на канатной дороге (за дополнительную плату), чтобы увидеть ущелье с высоты.

18:00–19:30 — возвращение в Бишкек

Темы

  • Природа и легенды Тянь-Шаня. Вы узнаете, как формировались эти величественные горы, чем уникальны экосистемы ущелий Чункурчак и Ала-Арча и какие легенды связаны с этими местами.
  • Кочевой уклад и традиции. Мы поговорим о прошлом кыргызского народа, о быте кочевников, традициях и обычаях, которые сохраняются до сих пор.
  • Гастрономия и застольный этикет. Вы познакомитесь с национальной кухней Кыргызстана, узнаете о традиционных блюдах, напитках и местном гостеприимстве.

Интересные факты и детали

  • Гастрономическое впечатление в горах. Обед пройдёт не в обычном придорожном кафе, а в горном этнокомплексе «Супара Чункурчак». Многие гости считают его одним из самых запоминающихся моментов поездки.
  • Баланс активностей и отдыха. Маршрут сочетает прогулку по Небесному мосту с живописными видами и спокойный отдых среди природы национального парка Ала-Арча.
  • Всё продумано заранее. В стоимость уже включены трансфер, экологические сборы, входные билеты на Небесный мост и обед.

Организационные детали

  • Транспорт: легковой автомобиль или микроавтобус — в зависимости от размера группы. Трансфер из отеля в Бишкеке и обратно включён в стоимость.
  • Питание: в стоимость входят традиционный обед в горном этнокомплексе «Супара Чункурчак» и бутилированная вода.
  • Экипировка: для прогулки понадобятся удобная обувь и одежда по погоде. Рекомендуем взять с собой дождевик, ветровку или куртку (в зависимости от сезона). При выборе одежды ориентируйтесь на прогноз погоды для Ала-Арчи: в горах обычно прохладнее, чем в Бишкеке. В солнечную погоду пригодятся солнцезащитные очки и крем.
  • Формат и язык экскурсии: к группе могут присоединиться путешественники из разных стран, поэтому экскурсия иногда проводится на двух языках — русском и английском.
  • Билеты и дополнительные расходы: входные билеты в национальный парк Ала-Арча и на Небесный мост включены в стоимость. Дополнительно по желанию оплачивается только канатная дорга.
  • Ограничения: маршрут несложный, однако по правилам безопасности не подходит детям младше 6 лет, людям старше 90 лет, путешественникам на инвалидных колясках и людям с выраженной высотной болезнью.

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€55
Дети до 18 лет€48
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Бишкеке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс
Ильяс — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 58 туристов
Мы живём в Бишкеке больше 10 лет. Это наш дом и точка старта всех путешествий по Кыргызстану. Мы отлично знаем город и его окрестности: горные ущелья, высокогорные озёра, каньоны и
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красивые панорамные маршруты Тянь-Шаня. Специализируемся на насыщенных поездках на 1–3 дня, когда важно увидеть максимум за короткое время. Продумываем логистику, безопасность и детали маршрута так, чтобы вы могли просто наслаждаться природой и атмосферой страны. Подскажем лучшие видовые точки и места с аутентичной кухней. Мы встречаемся с путешественниками, потому что искренне любим делиться тем, что сами ценим. Делаем туры с вниманием, заботой и желанием показать настоящий Кыргызстан.

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