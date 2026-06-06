Всего за один день вы увидите одни из самых красивых горных уголков рядом с Бишкеком. Прогуляетесь по ущельям Чункурчак и Ала-Арча, пройдёте по Небесному мосту с панорамными видами на Тянь-Шань и познакомитесь с природой Кыргызстана. Путешествие дополнит обед в этно-комплексе «Супара Чункурчак», где можно попробовать блюда национальной кухни и узнать больше о традициях кыргызского народа.

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Описание экскурсии

8:00–9:00 — сбор группы

9:00–11:30 — ущелье Чункурчак и Небесный мост

По пути сделаем остановки на живописных смотровых площадках для фотографий. Главная цель этой части маршрута — Небесный мост, парящий над ущельем. Вы пройдёте по нему и полюбуетесь панорамами горной долины.

11:30–14:00 — этнокомплекс «Супара Чункурчак» и национальный обед

Вас ждёт национальный обед в ресторане с видом на горы. После обеда останется время для прогулки по территории комплекса и отдыха на свежем воздухе.

14:00–15:30 — переезд в Ала-Арчу

15:30–18:00 — национальный парк Ала-Арча

Нас ждёт лёгкая прогулка вдоль горной реки. Маршрут не требует специальной подготовки: мы будем идти среди тянь-шаньских елей и горных пейзажей, слушать шум воды и, возможно, встретим местных белок. По желанию можно прокатиться на канатной дороге (за дополнительную плату), чтобы увидеть ущелье с высоты.

18:00–19:30 — возвращение в Бишкек

Темы

Природа и легенды Тянь-Шаня. Вы узнаете, как формировались эти величественные горы, чем уникальны экосистемы ущелий Чункурчак и Ала-Арча и какие легенды связаны с этими местами.

Кочевой уклад и традиции. Мы поговорим о прошлом кыргызского народа, о быте кочевников, традициях и обычаях, которые сохраняются до сих пор.

Гастрономия и застольный этикет. Вы познакомитесь с национальной кухней Кыргызстана, узнаете о традиционных блюдах, напитках и местном гостеприимстве.

Интересные факты и детали

Гастрономическое впечатление в горах. Обед пройдёт не в обычном придорожном кафе, а в горном этнокомплексе «Супара Чункурчак». Многие гости считают его одним из самых запоминающихся моментов поездки.

Баланс активностей и отдыха. Маршрут сочетает прогулку по Небесному мосту с живописными видами и спокойный отдых среди природы национального парка Ала-Арча.

Всё продумано заранее. В стоимость уже включены трансфер, экологические сборы, входные билеты на Небесный мост и обед.

Организационные детали