После завтрака в Бишкеке переезд в национальный парк Ала-Арча (40 км). Через час вы окажетесь в живописном ущелье, где бурным потоком несётся горная река Ала-Арча, вашему взору откроются высочайшие снежные вершины, можжевеловые склоны, альпийские луга, покрытые цветочным ковром.
Легкая прогулка 3,5 км от лагеря Альп (2200 метров над уровнем моря) до 35-метрового водопада Ак-Сай на высоте 2700 метров. Переезд в Бишкек.
Важная информация:
Желательно треккинговая обувь для похода в горы, подойдут также кеды. Обязательно иметь ветровку, солнце защитный очки, кепку или панамку.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Групповой билет до 4 человек
$120
Ответы на вопросы
Что входит
Гид
Транспорт
Билет в национальный парк
Что не входит
Алкоголь
Питание
Место начала и завершения
площадь Ала-Тоо, Бишкек
Когда и сколько длится?
Когда: Утром и днем ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.