Национальный парк Ала-Арча

Экскурсия в Ала-Арча - природный парк Киргизии, который расположился относительно недалеко от...

Экскурсия в Ала-Арча — природный парк Киргизии, который расположился относительно недалеко от Бишкека, на северных склонах Киргизского хребта и тянется до Ала-Арчинского ущелья.

Заповедник популярен среди туристов, ведь здесь проложено множество маршрутов по красивым локациям, особенно популярны эти места среди скалолазов.
Национальный парк Ала-Арча
Национальный парк Ала-Арча
Национальный парк Ала-Арча
Национальный парк Ала-Арча
Национальный парк Ала-Арча
Национальный парк Ала-Арча

Что вас ожидает:

  • После завтрака в Бишкеке переезд в национальный парк Ала-Арча (40 км). Через час вы окажетесь в живописном ущелье, где бурным потоком несётся горная река Ала-Арча, вашему взору откроются высочайшие снежные вершины, можжевеловые склоны, альпийские луга, покрытые цветочным ковром.
  • Легкая прогулка 3,5 км от лагеря Альп (2200 метров над уровнем моря) до 35-метрового водопада Ак-Сай на высоте 2700 метров. Переезд в Бишкек.

Важная информация:

  • Желательно треккинговая обувь для похода в горы, подойдут также кеды. Обязательно иметь ветровку, солнце защитный очки, кепку или панамку.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Групповой билет до 4 человек
$120

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Транспорт
  • Билет в национальный парк
Что не входит
  • Алкоголь
  • Питание
Место начала и завершения
площадь Ала-Тоо, Бишкек
Когда и сколько длится?
Когда: Утром и днем ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Утром и днем ежедневно

Заман А.
Заман А.
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