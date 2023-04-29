Небесный мост в Бишкеке

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Ответы на вопросы
Небесный мост — уникальное и захватывающее место для посещения, которое вызывает у посетителей много эмоций и впечатлений.

Если вы решили попробовать свои силы и пройти по этому мосту, то вас ждет невероятное приключение и незабываемые моменты.

Небесный мост расположен очень высоко над землей, переходя по нему появляется ощущение легкого страха и адреналина, но вознаграждение — потрясающие виды.
Небесный мост в Бишкеке
Небесный мост в Бишкеке
Небесный мост в Бишкеке
Небесный мост в Бишкеке
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Небесный мост
  • Горные пейзажи
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Небесный мост — уникальное и захватывающее место для посещения, которое вызывает у посетителей много эмоций и впечатлений. Расположенный между скал, с видом на красивые горные пейзажи и водопады, этот мост является одним из самых захватывающих туристических объектов в мире.
Если вы решили попробовать свои силы и пройти по этому мосту, то вас ждет невероятное приключение и незабываемые моменты. Небесный мост расположен очень высоко над землей, переходя по нему появляется ощущение легкого страха и адреналина, но вознаграждение — потрясающие виды.
По мере того, как вы будете преодолевать мост, вы насладитесь потрясающим видом на водопады, скалы и горы. Вы можете сделать красивые фотографии и видео, чтобы запечатлеть восхитительные моменты на память.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • питание.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Благодарим Вас за бронирование тура у нас. Мы хотели бы подтвердить детали Вашего заказа и предоставить некоторую важную информацию для Вашей поездки.
  • Количество путешествующих
  • Название отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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