Приглашаем на индивидуальную экскурсию в Ала-Арча, Кашка Суу и Горячие источники
Приглашаем на прогулку по национальному парку Ала-Арча.
Парк знаменит своей нетронутой природой: обширными еловыми лесам, березовыми рощами, многочисленными родниками с чистой ледниковой водой и могучими скалами.
Вы сможете прокатиться по канатной дороге в Кашка-Суу, посетить горячие источники в ущельях Иссык-Атты, где будет возможность расслабиться и насладиться теплыми минеральными водами в окружении живописной природы.
Парк знаменит своей нетронутой природой: обширными еловыми лесам, березовыми рощами, многочисленными родниками с чистой ледниковой водой и могучими скалами.
Вы сможете прокатиться по канатной дороге в Кашка-Суу, посетить горячие источники в ущельях Иссык-Атты, где будет возможность расслабиться и насладиться теплыми минеральными водами в окружении живописной природы.
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 1 до 3
|$200
|От 4 До 6
|$350
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Ваше путешествие включает:
- Национальный парк Ала-Арча:
- Красивые горы и живописные пейзажи.
- Возможность совершить небольшую прогулку по горам и насладиться видами горных рек.
- Кашка-Суу:
- Канатная дорога, поднимающаяся на высоту 2270 метров над уровнем моря.
- Панорамные виды на горы и окружающую местность.
- Горячие источники в Иссык-Ате:
- Наслаждение теплыми минеральными водами.
- Уникальная возможность расслабиться в живописных ущельях Иссык-Аты
Описание
Великолепие Ала-Арча, Кашка Суу и магия горячих источников
Ваше путешествие начнется с посещения Ала-Арча, великолепного национального парка с красивыми горами и живописными пейзажами. Вам представится возможность совершить небольшую прогулку по горам и насладиться видами горных рек. Прежде всего Ала-Арча — это захватывающие горные пейзажи грандиозного Тянь-Шаня, отличающиеся буйством красок и разнообразием ландшафтов. В Ала-Арче преобладают фауна и флора горных степей и лесов, в высокогорьях встречаются довольно редкие виды животных: гриф, снежный барс, туркестанская рысь, кумай. Затем вы отправитесь к канатной дороге в Кашка-Суу, где сможете воспользоваться канатным подъемником, который доставит вас на обзорную площадку, расположенную на высоте 2270 метров над уровнем моря. Этот подъемник работает только по выходным дням, предоставляя вам удивительную возможность насладиться панорамными видами гор и окружающей местности. Далее вам представиться возможность посетить горячие источники, которые находятся в ущельях Иссык-Атты. Здесь можно расслабиться и насладиться теплыми минеральными водами, в окружении великолепных пейзажей. Важная информация:• Рекомендуем надеть удобную (желательно треккинговую) обувь.
Возьмите с собой теплую одежду по погоде и защиту от дождя.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Желательно подготовиться к походу: иметь качественную треккинговую обувь и защиту от дождя
- А также запастись теплой одеждой в случае непогоды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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