Великолепие Ала-Арча, Кашка Суу и магия горячих источников

Ваше путешествие начнется с посещения Ала-Арча, великолепного национального парка с красивыми горами и живописными пейзажами. Вам представится возможность совершить небольшую прогулку по горам и насладиться видами горных рек. Прежде всего Ала-Арча — это захватывающие горные пейзажи грандиозного Тянь-Шаня, отличающиеся буйством красок и разнообразием ландшафтов. В Ала-Арче преобладают фауна и флора горных степей и лесов, в высокогорьях встречаются довольно редкие виды животных: гриф, снежный барс, туркестанская рысь, кумай. Затем вы отправитесь к канатной дороге в Кашка-Суу, где сможете воспользоваться канатным подъемником, который доставит вас на обзорную площадку, расположенную на высоте 2270 метров над уровнем моря. Этот подъемник работает только по выходным дням, предоставляя вам удивительную возможность насладиться панорамными видами гор и окружающей местности. Далее вам представиться возможность посетить горячие источники, которые находятся в ущельях Иссык-Атты. Здесь можно расслабиться и насладиться теплыми минеральными водами, в окружении великолепных пейзажей. Важная информация:• Рекомендуем надеть удобную (желательно треккинговую) обувь.

Возьмите с собой теплую одежду по погоде и защиту от дождя.