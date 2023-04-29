Путешествие вокруг Иссык-Куля, включающий посещение каньона Конорчек, юрточного городка, каньона Сказка, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз, города Каракол и завершающийся посещением горячих источников на северном берегу озера. В туре будет много красивых видов на горы, кристально чистую воду озера и уникальную природу.

День 1:

Мы посетим каньон Конорчек и насладимся красивыми красно-оранжевыми скалами и уникальной природой.

Далее отправимся к озеру Иссык-Куль, полюбуемся кристально чистой водой и красивыми видами на окружающие горы.

Затем мы посетим юрточный городок, где почувствуем атмосферу настоящей кочевой жизни и остановиться в традиционных юртах кочевников.

День 2:

Мы посетим каньон Сказка и насладимся уникальными красно-оранжевыми скалами, создающими впечатление сказочного мира.

Затем отправимся в ущелье Барскоон, где увидим красивые горные пейзажи, горные реки и водопады.

После этого мы побываем в ущелье Джеты-Огуз и полюбуемся на великолепные виды гор.

Затем мы поедем в туристический город Каракол, расположенный на берегу озера Иссык-Куль. Здесь мы посетим множество достопримечательностей, таких как Каракольский музей и многие другие.

День 3:

Мы направимся в Бишкек по северному берегу Иссык-Куля и остановимся на горячих источниках для отдыха и расслабления.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

транспортные услуги по маршруту,

услуги профессионального гида,

проживание в юрточном городке,

входные билеты,

посещение горячих источников для отдыха и расслабления,

завтрак.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.