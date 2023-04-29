Путешествие вокруг Иссык-Куля

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Путешествие вокруг Иссык-Куля, включающий посещение каньона Конорчек, юрточного городка, каньона Сказка, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз, города Каракол и завершающийся посещением горячих источников на северном берегу озера. В туре будет много красивых видов на горы, кристально чистую воду озера и уникальную природу.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
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Что вас ожидает:

  • Каньон Конорчек
  • Озеро Иссык-Куль
  • Юрточный городок
  • Каньон Сказка
  • Ущелье Боорскоон
  • Ущелье Джеты-Огуз
  • Город Каракол
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие вокруг Иссык-Куля, включающий посещение каньона Конорчек, юрточного городка, каньона Сказка, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз, города Каракол и завершающийся посещением горячих источников на северном берегу озера. В туре будет много красивых видов на горы, кристально чистую воду озера и уникальную природу.

День 1:

  • Мы посетим каньон Конорчек и насладимся красивыми красно-оранжевыми скалами и уникальной природой.
  • Далее отправимся к озеру Иссык-Куль, полюбуемся кристально чистой водой и красивыми видами на окружающие горы.
  • Затем мы посетим юрточный городок, где почувствуем атмосферу настоящей кочевой жизни и остановиться в традиционных юртах кочевников.

День 2:

  • Мы посетим каньон Сказка и насладимся уникальными красно-оранжевыми скалами, создающими впечатление сказочного мира.
  • Затем отправимся в ущелье Барскоон, где увидим красивые горные пейзажи, горные реки и водопады.
  • После этого мы побываем в ущелье Джеты-Огуз и полюбуемся на великолепные виды гор.
  • Затем мы поедем в туристический город Каракол, расположенный на берегу озера Иссык-Куль. Здесь мы посетим множество достопримечательностей, таких как Каракольский музей и многие другие.

День 3:

Мы направимся в Бишкек по северному берегу Иссык-Куля и остановимся на горячих источниках для отдыха и расслабления.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортные услуги по маршруту,
  • услуги профессионального гида,
  • проживание в юрточном городке,
  • входные билеты,
  • посещение горячих источников для отдыха и расслабления,
  • завтрак.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по маршруту
  • Услуги профессионального гида
  • Проживание в юрточном городке
  • Входные билеты
  • Посещение горячих источников для отдыха и расслабления
  • Завтрак
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Благодарим Вас за бронирование тура у нас. Мы хотели бы подтвердить детали Вашего заказа и предоставить некоторую важную информацию для Вашей поездки.
  • Количество путешествующих
  • Название отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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