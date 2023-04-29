Путешествие вокруг Иссык-Куля, включающий посещение каньона Конорчек, юрточного городка, каньона Сказка, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз, города Каракол и завершающийся посещением горячих источников на северном берегу озера. В туре будет много красивых видов на горы, кристально чистую воду озера и уникальную природу.
Ближайшие даты:
29
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30
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Что вас ожидает:
- Каньон Конорчек
- Озеро Иссык-Куль
- Юрточный городок
- Каньон Сказка
- Ущелье Боорскоон
- Ущелье Джеты-Огуз
- Город Каракол
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие вокруг Иссык-Куля, включающий посещение каньона Конорчек, юрточного городка, каньона Сказка, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз, города Каракол и завершающийся посещением горячих источников на северном берегу озера. В туре будет много красивых видов на горы, кристально чистую воду озера и уникальную природу.
День 1:
- Мы посетим каньон Конорчек и насладимся красивыми красно-оранжевыми скалами и уникальной природой.
- Далее отправимся к озеру Иссык-Куль, полюбуемся кристально чистой водой и красивыми видами на окружающие горы.
- Затем мы посетим юрточный городок, где почувствуем атмосферу настоящей кочевой жизни и остановиться в традиционных юртах кочевников.
День 2:
- Мы посетим каньон Сказка и насладимся уникальными красно-оранжевыми скалами, создающими впечатление сказочного мира.
- Затем отправимся в ущелье Барскоон, где увидим красивые горные пейзажи, горные реки и водопады.
- После этого мы побываем в ущелье Джеты-Огуз и полюбуемся на великолепные виды гор.
- Затем мы поедем в туристический город Каракол, расположенный на берегу озера Иссык-Куль. Здесь мы посетим множество достопримечательностей, таких как Каракольский музей и многие другие.
День 3:
Мы направимся в Бишкек по северному берегу Иссык-Куля и остановимся на горячих источниках для отдыха и расслабления.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- транспортные услуги по маршруту,
- услуги профессионального гида,
- проживание в юрточном городке,
- входные билеты,
- посещение горячих источников для отдыха и расслабления,
- завтрак.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги по маршруту
- Услуги профессионального гида
- Проживание в юрточном городке
- Входные билеты
- Посещение горячих источников для отдыха и расслабления
- Завтрак
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Благодарим Вас за бронирование тура у нас. Мы хотели бы подтвердить детали Вашего заказа и предоставить некоторую важную информацию для Вашей поездки.
- Количество путешествующих
- Название отеля
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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