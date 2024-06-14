За время этого индивидуального тура вы увидите самые знаковые природные локации, сосредоточенные в окрестностях озера, а также исследуете примечательные рукотворные достопримечательности: башню Бурана, древние балбалы, Дунганскую мечеть, собор Святой Троицы.
Особый колорит этой поездке придаст проживание в юртах кочевников на территории обустроенных лагерей и прогулка верхом на лошадях по высокогорным ущельям.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Проживание. Одно- или двухместное размещение в юртах. В обустроенных лагерях чисто, есть свет и удобства.
Питание. В стоимость включены лёгкие перекусы: горный чай, питьевая вода, печенье. Основное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Программа тура по дням
Башня Бурана, Боомское ущелье, отдых у Иссык-Куля
Встретимся в удобном для вас месте (аэропорт, отель) в Бишкеке и отправимся в полное эмоций и впечатлений путешествие. Знакомство с красотами Кыргызстана начнётся сразу после выезда из столицы: наш путь к озеру Иссык-Куль будет проходить по живописному шоссе, соединяющему две области и пролегающему через Чуйскую долину вдоль Тянь-Шаньского хребта.
Немного свернув с основной дороги, посетим одну из древнейших достопримечательностей Средней Азии — башню Бурана. Это кирпичный минарет, вокруг которого рассыпаны балбалы — украшенные наскальными надгробные памятники, жернова и камни, возраст которых исчисляется тысячелетиями.
После осмотра этого музея под открытым небом поедем дальше. Преодолеем своеобразную визитную карточку этого маршрута — Боомское ущелье. Сделаем небольшую паузу, чтобы пообедать в придорожном кафе, которое уже не первый десяток лет славится традиционными киргизскими слоёными лепёшками каттама.
Проехав около 140 километров и поднявшись на высоту 1700 метров над уровнем моря, мы окажемся на южном берегу величественного озера Иссык-Куль. Здесь мало населённых пунктов, благодаря чему сохранилась красота первозданной природы. Ночевать останемся в комфортабельном юрточном лагере.
Каньон Сказка, плато Арабель, рудник Кумтор, ущелья Барскаун, Джеты-Огуз и Каракол
После завтрака отправимся изучать ландшафты вблизи Иссык-Куля. Первым посетим каньон Сказка с инопланетными, словно марсианскими, пейзажами. В этой красочной и магической локации получаются фантастические снимки.
Нагулявшись по каньону, изучим ещё одну жемчужину Тянь-Шаня — ущелье Барскаун, которое некоторые называют киргизской Швейцарией. Увидим установленный тут памятник Юрию Гагарину.
Поднимемся на плато Арабель — к месту, в котором облака словно касаются земли. Побываем в Кумторе, где расположено крупнейшее в Центральной Азии высокогорное месторождение золотой руды.
После этого начнём спускаться к Иссык-Кулю. Остановимся, чтобы пообедать блюдами национальной кухни, и ненадолго заглянем в ущелье Джеты-Огуз с невероятными красными скалами. Ночевать будем в юрточном лагере, раскинувшемся в Каракольском ущелье.
Экскурсия по городу Каракол, конная прогулка по Григорьевскому и Семёновскому ущельям
Утром устроим променад по Караколу — городу с богатой историей, откуда известные учёные и путешественники начинали экспедиции по Центральной Азии. Осмотрим архитектурные шедевры, посетим Дунганскую мечеть в виде буддийской пагоды и православный собор Святой Троицы.
После прогулки поедем вдоль северного берега Иссык-Куля. Нашей целью станут зеленеющие Григорьевское и Семёновское ущелья, которые известны богатыми хвойными лесами и множеством обитателей, особенно очаровательных сусликов. Тут нас ждёт двухчасовая конная прогулка к горному озеру.
На обед заедем в город-курорт Чолпон-Ата. Оттуда начнём обратный путь в Бишкек, двигаясь вдоль северного берега Иссык-Куля и словно замыкая круг вокруг знаменитого озера. Вернёмся в столицу Кыргызстана ближе к закату и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на автомобиле
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Лёгкие перекусы
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Конная прогулка
- Оборудование для треккинга (палки, перчатки, грелки для рук)
Что не входит в цену
- Билеты в Бишкек и обратно
- Основное питание
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
- Стоимость тура указана при участии одного или двух человек. Стоимость тура при участии трёх человек составляет $1484