Встретимся в удобном для вас месте (аэропорт, отель) в Бишкеке и отправимся в полное эмоций и впечатлений путешествие. Знакомство с красотами Кыргызстана начнётся сразу после выезда из столицы: наш путь к озеру Иссык-Куль будет проходить по живописному шоссе, соединяющему две области и пролегающему через Чуйскую долину вдоль Тянь-Шаньского хребта.

Немного свернув с основной дороги, посетим одну из древнейших достопримечательностей Средней Азии — башню Бурана. Это кирпичный минарет, вокруг которого рассыпаны балбалы — украшенные наскальными надгробные памятники, жернова и камни, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

После осмотра этого музея под открытым небом поедем дальше. Преодолеем своеобразную визитную карточку этого маршрута — Боомское ущелье. Сделаем небольшую паузу, чтобы пообедать в придорожном кафе, которое уже не первый десяток лет славится традиционными киргизскими слоёными лепёшками каттама.

Проехав около 140 километров и поднявшись на высоту 1700 метров над уровнем моря, мы окажемся на южном берегу величественного озера Иссык-Куль. Здесь мало населённых пунктов, благодаря чему сохранилась красота первозданной природы. Ночевать останемся в комфортабельном юрточном лагере.