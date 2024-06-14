Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой

Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Проведите выходные, путешествуя вокруг легендарного Иссык-Куля.

За время этого индивидуального тура вы увидите самые знаковые природные локации, сосредоточенные в окрестностях озера, а также исследуете примечательные рукотворные достопримечательности: башню Бурана, древние балбалы, Дунганскую мечеть, собор Святой Троицы.

Особый колорит этой поездке придаст проживание в юртах кочевников на территории обустроенных лагерей и прогулка верхом на лошадях по высокогорным ущельям.
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Проживание. Одно- или двухместное размещение в юртах. В обустроенных лагерях чисто, есть свет и удобства.

Питание. В стоимость включены лёгкие перекусы: горный чай, питьевая вода, печенье. Основное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Башня Бурана, Боомское ущелье, отдых у Иссык-Куля

Встретимся в удобном для вас месте (аэропорт, отель) в Бишкеке и отправимся в полное эмоций и впечатлений путешествие. Знакомство с красотами Кыргызстана начнётся сразу после выезда из столицы: наш путь к озеру Иссык-Куль будет проходить по живописному шоссе, соединяющему две области и пролегающему через Чуйскую долину вдоль Тянь-Шаньского хребта.

Немного свернув с основной дороги, посетим одну из древнейших достопримечательностей Средней Азии — башню Бурана. Это кирпичный минарет, вокруг которого рассыпаны балбалы — украшенные наскальными надгробные памятники, жернова и камни, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

После осмотра этого музея под открытым небом поедем дальше. Преодолеем своеобразную визитную карточку этого маршрута — Боомское ущелье. Сделаем небольшую паузу, чтобы пообедать в придорожном кафе, которое уже не первый десяток лет славится традиционными киргизскими слоёными лепёшками каттама.

Проехав около 140 километров и поднявшись на высоту 1700 метров над уровнем моря, мы окажемся на южном берегу величественного озера Иссык-Куль. Здесь мало населённых пунктов, благодаря чему сохранилась красота первозданной природы. Ночевать останемся в комфортабельном юрточном лагере.

Башня Бурана, Боомское ущелье, отдых у Иссык-КуляБашня Бурана, Боомское ущелье, отдых у Иссык-КуляБашня Бурана, Боомское ущелье, отдых у Иссык-КуляБашня Бурана, Боомское ущелье, отдых у Иссык-Куля
2 день

Каньон Сказка, плато Арабель, рудник Кумтор, ущелья Барскаун, Джеты-Огуз и Каракол

После завтрака отправимся изучать ландшафты вблизи Иссык-Куля. Первым посетим каньон Сказка с инопланетными, словно марсианскими, пейзажами. В этой красочной и магической локации получаются фантастические снимки.

Нагулявшись по каньону, изучим ещё одну жемчужину Тянь-Шаня — ущелье Барскаун, которое некоторые называют киргизской Швейцарией. Увидим установленный тут памятник Юрию Гагарину.

Поднимемся на плато Арабель — к месту, в котором облака словно касаются земли. Побываем в Кумторе, где расположено крупнейшее в Центральной Азии высокогорное месторождение золотой руды.

После этого начнём спускаться к Иссык-Кулю. Остановимся, чтобы пообедать блюдами национальной кухни, и ненадолго заглянем в ущелье Джеты-Огуз с невероятными красными скалами. Ночевать будем в юрточном лагере, раскинувшемся в Каракольском ущелье.

Каньон Сказка, плато Арабель, рудник Кумтор, ущелья Барскаун, Джеты-Огуз и КараколКаньон Сказка, плато Арабель, рудник Кумтор, ущелья Барскаун, Джеты-Огуз и КараколКаньон Сказка, плато Арабель, рудник Кумтор, ущелья Барскаун, Джеты-Огуз и КараколКаньон Сказка, плато Арабель, рудник Кумтор, ущелья Барскаун, Джеты-Огуз и Каракол
3 день

Экскурсия по городу Каракол, конная прогулка по Григорьевскому и Семёновскому ущельям

Утром устроим променад по Караколу — городу с богатой историей, откуда известные учёные и путешественники начинали экспедиции по Центральной Азии. Осмотрим архитектурные шедевры, посетим Дунганскую мечеть в виде буддийской пагоды и православный собор Святой Троицы.

После прогулки поедем вдоль северного берега Иссык-Куля. Нашей целью станут зеленеющие Григорьевское и Семёновское ущелья, которые известны богатыми хвойными лесами и множеством обитателей, особенно очаровательных сусликов. Тут нас ждёт двухчасовая конная прогулка к горному озеру.

На обед заедем в город-курорт Чолпон-Ата. Оттуда начнём обратный путь в Бишкек, двигаясь вдоль северного берега Иссык-Куля и словно замыкая круг вокруг знаменитого озера. Вернёмся в столицу Кыргызстана ближе к закату и попрощаемся.

Экскурсия по городу Каракол, конная прогулка по Григорьевскому и Семёновскому ущельямЭкскурсия по городу Каракол, конная прогулка по Григорьевскому и Семёновскому ущельямЭкскурсия по городу Каракол, конная прогулка по Григорьевскому и Семёновскому ущельямЭкскурсия по городу Каракол, конная прогулка по Григорьевскому и Семёновскому ущельям

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на автомобиле
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Лёгкие перекусы
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Конная прогулка
  • Оборудование для треккинга (палки, перчатки, грелки для рук)
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно
  • Основное питание
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
  • Стоимость тура указана при участии одного или двух человек. Стоимость тура при участии трёх человек составляет $1484
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина дня
Завершение: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные турыУщельяПопулярные местаИссык-КульБашня БуранаНа ноябрьские праздникиКонные прогулкиЖивотные

Похожие туры из Бишкека

Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Начало: Бишкек, первая воловина дня
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
390 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$506 за всё до 4 чел.
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$900 за всё до 2 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека
ХорошоТам