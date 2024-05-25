Путешествие вокруг Иссык-Куля
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
$600 за экскурсию
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
$620 за человека
Северная Кругосветка
Начало: Наши гиды встретят ваc в аэропоту
Завтра в 07:00
4 апр в 07:00
$1500 за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег25 мая 2024Отлично! За три дня объехали вокруг Иссык-Куля и посетили наиболее впечатляющие уголки здешней природы. Гид Камчыбек оперативно решал все возникавшие в поездке проблемы. Всячески рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Скалы Джеты-Огуз»
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