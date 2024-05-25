Найдено 3 тура в категории « Скалы Джеты-Огуз » в Бишкеке на русском языке, цены от $600. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности 2 дня 4 часа 1 отзыв Путешествие вокруг Иссык-Куля Начало: По договоренности $600 за экскурсию 3 дня Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль Начало: По договоренности $620 за человека 6 дней Северная Кругосветка Начало: Наши гиды встретят ваc в аэропоту $1500 за человека Все туры Бишкека Последние отзывы на туры О Олег Путешествие вокруг Иссык-Куля Отлично! За три дня объехали вокруг Иссык-Куля и посетили наиболее впечатляющие уголки здешней природы. Гид Камчыбек оперативно решал все возникавшие в поездке проблемы. Всячески рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Скалы Джеты-Огуз»

Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке Путешествие вокруг Иссык-Куля Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль Северная Кругосветка В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Бишкеке Иссык-Куль Набережная Ущелья 3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле: Сколько стоит тур в Бишкеке в апреле 2025 Сейчас в Бишкеке в категории "Скалы Джеты-Огуз" можно забронировать 3 тура от 600 до 1500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Скалы Джеты-Огуз», 1 ⭐ отзыв, цены от $600. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь