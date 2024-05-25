Скалы Джеты-Огуз – туры в Бишкеке

Найдено 3 тура в категории «Скалы Джеты-Огуз» в Бишкеке на русском языке, цены от $600. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Путешествие вокруг Иссык-Куля
2 дня 4 часа
1 отзыв
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
$600 за экскурсию
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
3 дня
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
$620 за человека
Северная Кругосветка
6 дней
Северная Кругосветка
Начало: Наши гиды встретят ваc в аэропоту
Завтра в 07:00
4 апр в 07:00
$1500 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олег
    25 мая 2024
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Отлично! За три дня объехали вокруг Иссык-Куля и посетили наиболее впечатляющие уголки здешней природы. Гид Камчыбек оперативно решал все возникавшие в поездке проблемы. Всячески рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Скалы Джеты-Огуз»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие вокруг Иссык-Куля
  2. Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
  3. Северная Кругосветка
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Иссык-Куль
  2. Набережная
  3. Ущелья
Сколько стоит тур в Бишкеке в апреле 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Скалы Джеты-Огуз" можно забронировать 3 тура от 600 до 1500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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