Откройте для себя дикую красоту Кыргызстана! Путешествие по дну таинственных каньонов Кок-Мойнок и Сказка перенесет вас в мир древних легенд. Насладитесь кристально чистой водой Иссык-Куля и свежим горным воздухом. Испытайте адреналин, покоряя горные серпантины на внедорожнике. Захватывающие виды с панорамы Шатылы оставят незабываемые впечатления. Этот тур — идеальное сочетание приключений и релаксации.
Описание экскурсии
Приглашаю вас отправиться в уникальный тур по Кыргызстану — стране, где дикая природа и древние легенды сливаются в одно захватывающее приключение. Вас ждет путешествие по таинственным каньонам Кок-Мойнок и Сказка, отдых на берегу кристально чистого озера Иссык-Куль, адреналиновые поездки по горным серпантинам на внедорожнике и потрясающие виды с панорамы Шатылы. Этот маршрут — идеальное сочетание активного отдыха, релаксации и знакомства с первозданной красотой одной из самых живописных стран Центральной Азии. Каньон Кок-Мойнок:
путешествие во времени
Наша первая остановка — каньон Кок-Мойнок, где вы почувствуете себя героем приключенческого фильма. Прогулка по дну этого загадочного каньона перенесет вас в мир древних земель, окутанных тайнами и легендами. Вы будете идти среди величественных скал, созданных природой миллионы лет назад, и ощущать дыхание истории под ногами. Это место, где каждый шаг — открытие, а тишина каньона говорит больше, чем слова. Каньон Сказка:
фантазия, ставшая реальностью
Далее нас ждет каньон Сказка — природное чудо, которое поражает воображение. Причудливые формы скал, выточенные ветром и временем, создают ощущение, что вы попали на другую планету. Здесь красные, оранжевые и золотистые оттенки горных пород складываются в удивительные фигуры, напоминающие замки, животных и мифических существ. Это место вдохновляет и завораживает — идеальная локация для фотографий и размышлений о величии природы. Иссык-Куль:
жемчужина Кыргызстана
После активных приключений мы отправимся к озеру Иссык-Куль — одному из самых красивых высокогорных озер мира. Кристально чистая вода, мягкие песчаные пляжи и свежий горный воздух создают идеальные условия для отдыха. Вы сможете искупаться, насладиться тишиной или просто полюбоваться заснеженными вершинами, окружающими этот природный шедевр. Иссык-Куль — это место, где душа и тело находят гармонию. Боомское ущелье:
сердце дикой природы
На нашем пути мы проедем через Боомское ущелье — место, где вы ощутите всю мощь и величие кыргызской природы. Горные серпантины, бурные реки и отвесные скалы создают драматический пейзаж, который захватывает дух. Поездка на внедорожнике по этим дорогам подарит вам порцию адреналина и незабываемые эмоции. Здесь природа предстает во всей своей первозданной силе. Панорама Шатылы:
виды, которые остаются в сердце
Кульминацией нашего путешествия станет подъем на панораму Шатылы. С этой точки открываются захватывающие виды на горные хребты, долины и озера. Это место, где хочется замереть и просто любоваться бесконечной красотой Кыргызстана. Здесь вы сможете сделать потрясающие фотографии и сохранить в памяти момент, который будет согревать вас еще долго. Важная информация: В зависимости от сезона необходимо взять с собой:
Перчатки • Шапку или шляпу (Головной убор) • Удобную обувь для прогулок • Купальник и полотенце • Солнцезащитные очки и крем • Фотоаппарат.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Кок-Мойнок
- Каньон Сказка
- Иссык-Куль
- Панорама Шатылы
- Боомское ущелье
Что включено
- Трансфер по программе
- 1 литр воды на человека
- Входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Наши гиды встретят вам в холле вашей гостиницы
Завершение: По окончании экскурсии мы оставим вас там откуда забрали утром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В зависимости от сезона необходимо взять с собой:
- Перчатки
- Шапку или шляпу (Головной убор)
- Удобную обувь для прогулок
- Купальник и полотенце
- Солнцезащитные очки и крем
- Фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии на «Южные жемчужины Иссык-Куля»
Индивидуальная
до 3 чел.
Южный берег озера Иссык-Куль и инопланетный каньон Сказка
Путешествие на южный берег Иссык-Куль и каньон Сказка. Насладитесь природой, пейзажами и комфортом. Заберём вас от отеля в Бишкеке
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
18 мая в 08:00
€370 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
19 мая в 08:30
€247 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сафари по каньонам Иссык-Куля
Начало: Исык-Куль/г. Чолпон-Ата, возле вашего отеля
Расписание: Экскурсия доступна к посещению с мая по ноябрь
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$436 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль + Каньоны Конорчек
Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек
$265 за всё до 3 чел.
$450 за экскурсию