Посмотрите на второе по величине высокогорное озеро в мире во время экскурсии на озеро Иссык-Куль. Вы также посетите знаменитую башню Бурана и насладитесь природой озера Иссык-Куль. Если у нас останется время, мы сможем посетить горячие источники.
Описание экскурсииЧто вас ожидает Мы заберем вас из вашего отеля в Бишкеке в 8 утра, чтобы начать экскурсию на озеро Иссык-Куль и башню Бурана. Продолжительность: 2 часа. Остановка у Башни Бурана. Наша первая остановка дня: знаменитая башня Бурана. Оказавшись там, мы начнем исследовать окрестности, чтобы узнать историю этого места. При желании можно даже забраться на вершину башни, на высоте 25 метров над землей! Мы также увидим скульптуры балбалов, что же могут означать эти причудливо вырезанные камни? Продолжительность: 1 час. Остановка на озере Иссык-Куль. Мы прибудем на берег озера, где вы сможете насладиться прекрасным видом на горы и сделать красивые фотографии. Если вы отправитесь на экскурсию в июле или августе, вы также можете искупаться в озере. Продолжительность: 1 час. Возможность поездки на горячие источники. 1 час Прибытие в Бишкек. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Подтверждение будет получено во время бронирования.
- Не доступно для инвалидных колясок.
- Допускаются животные-поводыри.
- Это индивидуальный тур. Только ваша группа будет участвовать.
Ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башня Бурана
- Озеро Иссык-Куль
Что включено
- Все сборы и налоги
- Автомобиль с кондиционером
- Гид
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Подтверждение будет получено во время бронирования
- Не доступно для инвалидных колясок
- Допускаются животные-поводыри
- Это индивидуальный тур. Только ваша группа будет участвовать
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Продуманная интересная эксурсия на целый день с длинными переездами, во время которых можно наблюдать потрясающие виды Киргизии.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Продуманная интересная эксурсия на целый день с длинными переездами, во время которых можно наблюдать потрясающие виды Киргизии.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень красивая страна, приветливые люди, вкусная еда - получили массу удовольствия от поездки на Иссык-Куль
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень красивая страна, приветливые люди, вкусная еда - получили массу удовольствия от поездки на Иссык-Куль
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии на «Поездка на озеро Иссык-Куль и башню Бурана»
Мини-группа
до 10 чел.
Из Бишкека - к истокам: каньоны, древняя башня и озеро Иссык-Куль
От древних городов к дикой природе и бескрайним озёрным просторам (всё включено)
Начало: В вашем отеле в Бишкеке
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45, в среду в 08:30
Завтра в 08:45
11 авг в 08:45
€80 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
Сегодня в 21:00
Завтра в 07:00
от €627 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека к озеру Иссык-Куль через «Гавайи»
Откройте для себя красоту Киргизии в путешествии из Бишкека к Иссык-Кулю. Плавание на шатрах, горячие источники и древние петроглифы ждут вас
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
от €245 за всё до 4 чел.
$350 за экскурсию