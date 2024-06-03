Экскурсии на водопады из Бишкека

Найдено 7 экскурсий в категории «Водопады» в Бишкеке на русском языке, цены от €165. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
169 отзывов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
«Ущелье Иссык-Ата — здесь вы увидите горные ручьи, водопады и статую Будды 12 века»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
186 за всё до 4 чел.
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: конная прогулка к озеру Кель-Тор, поездка по Кегетинскому ущелью и купание в горячих источниках
«Оценим 30-метровый водопад с ледяной водой и обсудим особенности рельефа этих сказочных мест»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
199 за всё до 4 чел.
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью с водопадом и обедом
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
«Любуясь пейзажами, мы доедем до 10-метрового водопада Аламедин»
18 июня в 08:30
19 июня в 08:30
165 за всё до 6 чел.
Поездка на водопад, ущелье Кегеты
Индивидуальная
8 часов
Поездка на водопад в ущелье Кегеты: живописные виды и чистый воздух
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты ущелья Кегеты, где вас ждут водопады, хвойный лес и незабываемые пейзажи
Начало: Ваш адрес отеля
«Ущелье балует разнообразием рельефов, изобилием красочных площадок, водопадами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Водопад Кегетинского ущелья и тайны башни Бурана
Индивидуальная
12 часов
Водопад Кегетинского ущелья и башня Бурана: экскурсия в Бишкеке
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн во время экскурсии к водопаду и древней башне
Начало: По договоренности
«Особенностью ущелья является дивной красоты водопад, где струящаяся вода создает завораживающий зрелищный пейзаж»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Водопад Белогорка и минеральные источники
Индивидуальная
11 часов
Водопад Белогорка и минеральные источники
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
«После душевного обеда, отправляемся в ущелье Белогорка, в котором и расположен одноименный водопад и река»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$270 за всё до 3 чел.
Из Бишкека - на водопад Белогорка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Бишкека - на водопад Белогорка
Открыть для себя невероятную природу Кыргызстана и увидеть один из самых высоких водопадов Тянь-Шаня
Начало: У вашего отеля
«По ущелью нас с вами ждёт лёгкий треккинг к Белогорскому водопаду — одному из самых высоких в горной системе Тянь-Шань»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
270 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную
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    работу! Машина отличная, чистая, комфортная. Гид приветливый, вежливый, прекрасно знает все маршруты. Рекомендуем от души! С благодарностью, Саид, Дарья и Кира

    Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большоеСегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большоеСегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое
  • И
    Игорь
    19 мая 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Все было чётко и грамотно организовано, от встречи в аэропорту Манас до возвращения в отель. Огромное спасибо Юрию за увлекательную экскурсию, глубокие познания достопримечательностей и местности. Дождливая погода не оказалась помехой для наслаждения горными пейзажами и бурными реками.
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Очень интересная и насыщенная экскурсия! Получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления! Юрий - прекрасный гид и просто очень приятный человек! Большое спасибо!!!
  • Д
    Данил
    18 июля 2023
    Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
    Потрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографий, это место запомнится мне
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    надолго. Так же интересным опытом оказался подъем и спуск к озеру на лошадях, катался на них впервые и очень понравилось. Однозначно рекомендую всем! Отдельное спасибо Юрию! Брали у него 4 экскурсии, абсолютно все из них понравились, удачно подобраны места и маршруты, человек действительно любит свое дело, с ним вас ждет море положительных эмоций.

    Потрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографийПотрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографийПотрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографийПотрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографийПотрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографийПотрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографий
  • Н
    Наталья
    27 июня 2023
    Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
    Очень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьми и интересно рассказывал о
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    культуре, истории, людях Кыргызстана, было очень увлекательно. Настоятельно рекомендую всем отправиться на конную прогулку по ущелью, незабываемые впечатления и прекрасные пейзажи.

    Очень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьмиОчень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьми
  • Ю
    Юлия
    13 июня 2023
    Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
    Несмотря на то, что муж никогда не сидел в седле, - выбрали данную прогулку и не пожалели. Очень живописный маршрут,
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    максимально оптимизированный по времени: ты уже чуть больше, чем просто прогулялся, но чуть меньше, чем очень устал. Отдельная благодарность нашему гиду Канату: рассказал много интересного о местном быте, провёл исчерпывающий инструктаж по обращению с лошадьми и даже угостил кофе по дороге в ущелье) Оценка 5/5, спасибо, трипстер!

  • Р
    Раиля
    13 мая 2023
    Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
    Скажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторы убедили в безопасности путешествия.
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    Гидом был Канат, лихой и умелый наездник, про таких говорят "родился в седле". Мы доверились ему с первой минуты. Он все очень подробно рассказал, как вести себя с лошадью, как управлять ею, и сам неотступно был рядом. Так случилось, что накануне на нашей предстоящей тропе прошёл камнепад, и Канат сразу, оценив ситуацию, провел нас другой дорогой, возможно более экстремальной, но он делал всё возможное и невозможное, чтобы не подвергать нас опасности. Экскурсия продлилась дольше положенного, но он не торопил нас. А как много мы узнали от него о жизни и быте кыргызов, он познакомил нас с национальными играми и спортивными забавами. Время пролетело незаметно. Даже заставший нас на дороге дождь не смог ни на иоту испортить нашего восторженного состояния. Я уж не говорю о природе, это вообще полная перезагрузка. Если у вас есть желание совершить конную прогулку, но вы не слишком уверены в себе - ДЕРЗАЙТЕ, и всё получится. Канат, мы будем помнить тебя!!!

    Скажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторыСкажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторыСкажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторыСкажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторы
  • Е
    Елена
    18 сентября 2022
    Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
    Наше знакомство с Киргизией началось с трёх экскурсий вместе с Юрием. Благодаря ему мы сразу влюбились в эту маленькую страну.
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    Очень здорово открывать новую страну с человеком, который любит и прекрасно знает места, в которых живёт. Юрий учёл наши пожелания и немного перестроил маршруты, чтобы не повторяться. Из рассказов узнали много нового, посмотрели места, до которых почти никто не добирается, кроме коров и пастухов. В три экскурсии поместилось всё - история, горы, джиппинг по горным дорогам, прогулка на лошадях к горному озеру Кель-Тор, небольшой треккинг в парке Ала-Арча, национальная кухня, релакс в горячих источниках. Кроме самих экскурсий очень понравились фотографии от Юрия. Спасибо!

  • Л
    Людмила
    8 сентября 2022
    Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
    Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию! Она была определенно лучшей из когда-либо мной взятых. Юрий отличный профессиональный гид, он не
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    только покажет самые красивые места и не даст заскучать по дороге (я узнала огромное количество информации не только о Кыргызстане, но даже и об Ирландии), но также сделает вам отличные фотокарточки, так как он еще и классный фотограф. Сначала немного расстроила погода (единственный день за всю поездку, когда пошел дождь и все было затянуто облаками), но в последствии это обернулось даже большим удовольствием. Что может быть лучше чем конная прогулка по пустому, таинственному, влажному, туманному лесу, когда верхушки елей утопают в облаках и слышен только стук копыт лошадки и журчание горной речки. А какой ароматный и вкусный воздух в дождливом лесу! Еще большим сюрпризом стало, то что небо прояснилось, когда мы собирались покидать озеро и обратная дорога была наполнена уже совсем иными красками. На озеро моим проводником был Байкал и это была лучшая компания, мы переходили речки вброд, покоряли склоны, и искали сурков на склонах у озера, а также на подъеме и спуске останавливались на отдых и местные ребята-пастухи угощали нас чаем и обедом. Горное озеро великолепно и мы пробыли там даже больше задуманного, так как сложно было его покинуть. Цвет воды просто завораживает. А красота ущелий не нуждается в рекламе, каждое уникально и прекрасно по-своему. Экскурсия подойдет и для новичков, нужно довериться гиду и лошади и тогда и подъемы и спуски и даже переходы горных речек вброд не вызовут никаких проблем. А еще лошадки любят морковку и будут вам благодарны за такое угощение). Считаю, что эта экскурсия просто должна входить в обязательную программу посещения Кыргызстана. С удовольствием рекомендую! И миллион благодарностей Юрию и Байкалу за прекрасный день!!!

    Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию!
  • С
    Сергей
    22 августа 2022
    Башня Бурана, ущелье Кегети, термальные источники и 3 водопада за 1 день
    Все было хорошо! Юрий отличный экскурсовод. Очень аккуратный водитель, с ним дорога в горах не показалась опасной. Получили массу приятных впечатлений и налюбовались красотой гор и природы. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Водопады»

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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Водопады" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 165 до 270. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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