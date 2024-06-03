1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
«Ущелье Иссык-Ата — здесь вы увидите горные ручьи, водопады и статую Будды 12 века»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Кель-Тор, Кегетинское ущелье и горячие источники
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана: конная прогулка к озеру Кель-Тор, поездка по Кегетинскому ущелью и купание в горячих источниках
«Оценим 30-метровый водопад с ледяной водой и обсудим особенности рельефа этих сказочных мест»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью с водопадом и обедом
Погрузитесь в мир кыргызской природы на спине верного коня. Вас ждут впечатляющие виды, встречи с дикой природой и вкусный обед у реки
«Любуясь пейзажами, мы доедем до 10-метрового водопада Аламедин»
18 июня в 08:30
19 июня в 08:30
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поездка на водопад в ущелье Кегеты: живописные виды и чистый воздух
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты ущелья Кегеты, где вас ждут водопады, хвойный лес и незабываемые пейзажи
Начало: Ваш адрес отеля
«Ущелье балует разнообразием рельефов, изобилием красочных площадок, водопадами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Водопад Кегетинского ущелья и башня Бурана: экскурсия в Бишкеке
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн во время экскурсии к водопаду и древней башне
Начало: По договоренности
«Особенностью ущелья является дивной красоты водопад, где струящаяся вода создает завораживающий зрелищный пейзаж»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Водопад Белогорка и минеральные источники
Начало: Ваш отель в г. Бишкек
«После душевного обеда, отправляемся в ущелье Белогорка, в котором и расположен одноименный водопад и река»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
$270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Бишкека - на водопад Белогорка
Открыть для себя невероятную природу Кыргызстана и увидеть один из самых высоких водопадов Тянь-Шаня
Начало: У вашего отеля
«По ущелью нас с вами ждёт лёгкий треккинг к Белогорскому водопаду — одному из самых высоких в горной системе Тянь-Шань»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€270 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья3 июня 2024Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную
- ИИгорь19 мая 2024Все было чётко и грамотно организовано, от встречи в аэропорту Манас до возвращения в отель. Огромное спасибо Юрию за увлекательную экскурсию, глубокие познания достопримечательностей и местности. Дождливая погода не оказалась помехой для наслаждения горными пейзажами и бурными реками.
- ААндрей17 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия! Получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления! Юрий - прекрасный гид и просто очень приятный человек! Большое спасибо!!!
- ДДанил18 июля 2023Потрясающая экскурсия с невероятно красивыми видами. Озеро Кель-Тор поразило своим цветом и красотой. Сделали кучу фотографий, это место запомнится мне
- ННаталья27 июня 2023Очень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьми и интересно рассказывал о
- ЮЮлия13 июня 2023Несмотря на то, что муж никогда не сидел в седле, - выбрали данную прогулку и не пожалели. Очень живописный маршрут,
- РРаиля13 мая 2023Скажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторы убедили в безопасности путешествия.
- ЕЕлена18 сентября 2022Наше знакомство с Киргизией началось с трёх экскурсий вместе с Юрием. Благодаря ему мы сразу влюбились в эту маленькую страну.
- ЛЛюдмила8 сентября 2022Хочу сказать огромное спасибо Юрию за эту экскурсию! Она была определенно лучшей из когда-либо мной взятых. Юрий отличный профессиональный гид, он не
- ССергей22 августа 2022Башня Бурана, ущелье Кегети, термальные источники и 3 водопада за 1 деньВсе было хорошо! Юрий отличный экскурсовод. Очень аккуратный водитель, с ним дорога в горах не показалась опасной. Получили массу приятных впечатлений и налюбовались красотой гор и природы. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Водопады»
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