Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью

Почувствовать себя кочевником в седле среди гор и водопадов

Лошади — идеальные спутники человека, и вам предстоит в этом убедиться.

Предлагаем исследовать живописное ущелье Аламедин в компании этих чудесных животных, которые помогут преодолеть расстояния и без устали насладиться природой вокруг. Мы доедем до водопада, а по пути, если повезет, увидим кабана, горного козла или даже косулю!
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Из столицы — в лоно природы

Всего в часе езды от Бишкека находится красивейшее Аламединское ущелье. Мы доберемся до него на комфортабельном автомобиле, а потом пересядем на коней. Наш инструктор объяснит, как правильно держаться в седле и общаться с лошадкой.

Конное путешествие по ущелью

После этого начнется наша прогулка с дивными видами на вершины Кыргызского хребта, достигающие 4500 м! В ущелье бежит горная речка, пасутся кони и коровы, живут разные дикие животные — кабаны, косули, куницы, зайцы, фазаны и не только. Любуясь пейзажами, мы доедем до 10-метрового водопада Аламедин. Летом он утопает в зелени, а зимой замерзает невероятным ледяным каскадом.

Обед у реки

Завершим маршрут обедом в ресторане «12 каминов» прямо в ущелье у реки, где вы сможете отведать горную форель и блюда национальной кухни.

Организационные детали

  • Прогулку проведу для вас я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберем вас на комфортабельном автомобиле повышенной проходимости из отеля и по окончании отвезем обратно. Дорога в одну сторону занимает около часа.
  • Конная часть путешествия продлится 3 часа
  • В холодный сезон обязательно надевайте теплую одежду, берите с собой перчатки, а также шарф или маску на лицо

Кому подходит эта поездка

  • Прогулка подходит как для опытных наездников, так и для новичков, т. к. тропы везде довольно пологие
  • Прогулка подходит для детей: дети до 12 лет едут на одной лошади с гидом, дети с 12 лет едут на отдельной лошади

Дополнительные расходы

  • Прокат одной лошади — 3000 руб.
  • Обед (по желанию) — 1000-2000 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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