Всего в часе езды от Бишкека находится красивейшее Аламединское ущелье. Мы доберемся до него на комфортабельном автомобиле, а потом пересядем на коней. Наш инструктор объяснит, как правильно держаться в седле и общаться с лошадкой.
После этого начнется наша прогулка с дивными видами на вершины Кыргызского хребта, достигающие 4500 м! В ущелье бежит горная речка, пасутся кони и коровы, живут разные дикие животные — кабаны, косули, куницы, зайцы, фазаны и не только. Любуясь пейзажами, мы доедем до 10-метрового водопада Аламедин. Летом он утопает в зелени, а зимой замерзает невероятным ледяным каскадом.
Завершим маршрут обедом в ресторане «12 каминов» прямо в ущелье у реки, где вы сможете отведать горную форель и блюда национальной кухни.