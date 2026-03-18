Лошади — идеальные спутники человека, и вам предстоит в этом убедиться.
Предлагаем исследовать живописное ущелье Аламедин в компании этих чудесных животных, которые помогут преодолеть расстояния и без устали насладиться природой вокруг. Мы доедем до водопада, а по пути, если повезет, увидим кабана, горного козла или даже косулю!
Предлагаем исследовать живописное ущелье Аламедин в компании этих чудесных животных, которые помогут преодолеть расстояния и без устали насладиться природой вокруг. Мы доедем до водопада, а по пути, если повезет, увидим кабана, горного козла или даже косулю!
Описание экскурсии
Из столицы — в лоно природы
Всего в часе езды от Бишкека находится красивейшее Аламединское ущелье. Мы доберемся до него на комфортабельном автомобиле, а потом пересядем на коней. Наш инструктор объяснит, как правильно держаться в седле и общаться с лошадкой.
Конное путешествие по ущелью
После этого начнется наша прогулка с дивными видами на вершины Кыргызского хребта, достигающие 4500 м! В ущелье бежит горная речка, пасутся кони и коровы, живут разные дикие животные — кабаны, косули, куницы, зайцы, фазаны и не только. Любуясь пейзажами, мы доедем до 10-метрового водопада Аламедин. Летом он утопает в зелени, а зимой замерзает невероятным ледяным каскадом.
Обед у реки
Завершим маршрут обедом в ресторане «12 каминов» прямо в ущелье у реки, где вы сможете отведать горную форель и блюда национальной кухни.
Организационные детали
- Прогулку проведу для вас я или другой гид из нашей команды
- Мы заберем вас на комфортабельном автомобиле повышенной проходимости из отеля и по окончании отвезем обратно. Дорога в одну сторону занимает около часа.
- Конная часть путешествия продлится 3 часа
- В холодный сезон обязательно надевайте теплую одежду, берите с собой перчатки, а также шарф или маску на лицо
Кому подходит эта поездка
- Прогулка подходит как для опытных наездников, так и для новичков, т. к. тропы везде довольно пологие
- Прогулка подходит для детей: дети до 12 лет едут на одной лошади с гидом, дети с 12 лет едут на отдельной лошади
Дополнительные расходы
- Прокат одной лошади — 4500 ₽
- Обед (по желанию) — 1000-2000 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1686 туристов
Меня зовут Дмитрий, я владелец туристического клуба и автор реконструкции маршрута Петра Семенова-Тян-Шанского. Родился в Кыргызстане, окончил художественное училище в Бишкеке, но связал свою жизнь с путешествиями. Я очень люблю горы, хорошо знаю труднодоступные и малоизученные места страны. Приглашаю вместе исследовать гордый и величественный Тянь-Шань!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная экскурсия! Огромное спасибо инструктору-сопровождающему Алмазу. Невзирая на то, что мы первый раз с супругой сели в седло, ему удалось нас достаточно быстро научить управлять лошадьми и мы смогли преодолеть
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И
Потрясающий тур!
У меня были сомнения, выдержит ли 5-летка конный тур, но Алмаз - не только прекрасный гид и виртуозно управляется с конями, но и отличная нянька: слушал его болтовню, переносил
У меня были сомнения, выдержит ли 5-летка конный тур, но Алмаз - не только прекрасный гид и виртуозно управляется с конями, но и отличная нянька: слушал его болтовню, переносил
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Скажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторы убедили в безопасности путешествия. Гидом был Канат, лихой и умелый наездник, про таких говорят
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Н
Очень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьми и интересно рассказывал о культуре, истории, людях Кыргызстана, было очень увлекательно. Настоятельно рекомендую всем отправиться на конную прогулку по ущелью, незабываемые впечатления и прекрасные пейзажи.
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Спасибо Алмазу! Отличная конная прогулка в потрясающем месте!
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М
Спасибо большое гиду Алмаз за прекрасную экскурсию. Очень точно и понятно показал как управлять лошадью, помогал если было что-то непонятно. Также с ним было очень приятно и интересно общаться, рассказывал
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