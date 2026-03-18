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Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью

Почувствовать себя кочевником в седле среди гор и водопадов
Лошади — идеальные спутники человека, и вам предстоит в этом убедиться.

Предлагаем исследовать живописное ущелье Аламедин в компании этих чудесных животных, которые помогут преодолеть расстояния и без устали насладиться природой вокруг. Мы доедем до водопада, а по пути, если повезет, увидим кабана, горного козла или даже косулю!
4.8
12 отзывов
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью
Господин Аламедин: конная прогулка по ущелью

Описание экскурсии

Из столицы — в лоно природы

Всего в часе езды от Бишкека находится красивейшее Аламединское ущелье. Мы доберемся до него на комфортабельном автомобиле, а потом пересядем на коней. Наш инструктор объяснит, как правильно держаться в седле и общаться с лошадкой.

Конное путешествие по ущелью

После этого начнется наша прогулка с дивными видами на вершины Кыргызского хребта, достигающие 4500 м! В ущелье бежит горная речка, пасутся кони и коровы, живут разные дикие животные — кабаны, косули, куницы, зайцы, фазаны и не только. Любуясь пейзажами, мы доедем до 10-метрового водопада Аламедин. Летом он утопает в зелени, а зимой замерзает невероятным ледяным каскадом.

Обед у реки

Завершим маршрут обедом в ресторане «12 каминов» прямо в ущелье у реки, где вы сможете отведать горную форель и блюда национальной кухни.

Организационные детали

  • Прогулку проведу для вас я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберем вас на комфортабельном автомобиле повышенной проходимости из отеля и по окончании отвезем обратно. Дорога в одну сторону занимает около часа.
  • Конная часть путешествия продлится 3 часа
  • В холодный сезон обязательно надевайте теплую одежду, берите с собой перчатки, а также шарф или маску на лицо

Кому подходит эта поездка

  • Прогулка подходит как для опытных наездников, так и для новичков, т. к. тропы везде довольно пологие
  • Прогулка подходит для детей: дети до 12 лет едут на одной лошади с гидом, дети с 12 лет едут на отдельной лошади

Дополнительные расходы

  • Прокат одной лошади — 4500 ₽
  • Обед (по желанию) — 1000-2000 ₽/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1686 туристов
Меня зовут Дмитрий, я владелец туристического клуба и автор реконструкции маршрута Петра Семенова-Тян-Шанского. Родился в Кыргызстане, окончил художественное училище в Бишкеке, но связал свою жизнь с путешествиями. Я очень люблю горы, хорошо знаю труднодоступные и малоизученные места страны. Приглашаю вместе исследовать гордый и величественный Тянь-Шань!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
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1
А
Отличная экскурсия! Огромное спасибо инструктору-сопровождающему Алмазу. Невзирая на то, что мы первый раз с супругой сели в седло, ему удалось нас достаточно быстро научить управлять лошадьми и мы смогли преодолеть
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непростой путь до великолепного водопада и обратно. Это безусловно незабываемые впечатления, которыми мы уже успели поделиться со своими родными и близкими. Отдельная благодарность нашим двум коням Орлику и Бурнашу!!! (второе имя мог немного напутать), которые стойко вынесли двух очень неопытных наездников, они большие молодцы! С хорошим воспитанием)))

Отличная экскурсия! Огромное спасибо инструктору-сопровождающему Алмазу. Невзирая на то, что мы первый раз с супругой сели
Отличная экскурсия! Огромное спасибо инструктору-сопровождающему Алмазу. Невзирая на то, что мы первый раз с супругой сели
Отличная экскурсия! Огромное спасибо инструктору-сопровождающему Алмазу. Невзирая на то, что мы первый раз с супругой сели
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И
Потрясающий тур!
У меня были сомнения, выдержит ли 5-летка конный тур, но Алмаз - не только прекрасный гид и виртуозно управляется с конями, но и отличная нянька: слушал его болтовню, переносил
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через ручеек, веселил, когда тот пытался заснуть (на лошади🤣).
Невероятно красивый маршрут: нетронутая природа, горы, речка, ущелье, водопад.
И опыт управления конем почти 4 часа. Не хватало подушки на седло 🤣. Но так интересно с ним спорить, настаивать, договариваться. Лошади невероятные!

Потрясающий тур!
Потрясающий тур!
Потрясающий тур!
Потрясающий тур!
Потрясающий тур!
Потрясающий тур!
Потрясающий тур!
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Раиля
Скажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторы убедили в безопасности путешествия. Гидом был Канат, лихой и умелый наездник, про таких говорят
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"родился в седле". Мы доверились ему с первой минуты. Он все очень подробно рассказал, как вести себя с лошадью, как управлять ею, и сам неотступно был рядом. Так случилось, что накануне на нашей предстоящей тропе прошёл камнепад, и Канат сразу, оценив ситуацию, провел нас другой дорогой, возможно более экстремальной, но он делал всё возможное и невозможное, чтобы не подвергать нас опасности. Экскурсия продлилась дольше положенного, но он не торопил нас. А как много мы узнали от него о жизни и быте кыргызов, он познакомил нас с национальными играми и спортивными забавами. Время пролетело незаметно. Даже заставший нас на дороге дождь не смог ни на иоту испортить нашего восторженного состояния. Я уж не говорю о природе, это вообще полная перезагрузка.
Если у вас есть желание совершить конную прогулку, но вы не слишком уверены в себе - ДЕРЗАЙТЕ, и всё получится.
Канат, мы будем помнить тебя!!!

Скажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторы
Скажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторы
Скажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторы
Скажу сразу, я не наездник, от слова "совсем". Но очень хотелось совершить данную прогулку, и организаторы
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Н
Очень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьми и интересно рассказывал о культуре, истории, людях Кыргызстана, было очень увлекательно. Настоятельно рекомендую всем отправиться на конную прогулку по ущелью, незабываемые впечатления и прекрасные пейзажи.
Очень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьми
Очень понравилась экскурсия, у нас был замечательный гид Канат, профессиональный гид, наездник, умело управлялся с лошадьми
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Екатерина
Спасибо Алмазу! Отличная конная прогулка в потрясающем месте!
Спасибо Алмазу! Отличная конная прогулка в потрясающем месте!
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М
Спасибо большое гиду Алмаз за прекрасную экскурсию. Очень точно и понятно показал как управлять лошадью, помогал если было что-то непонятно. Также с ним было очень приятно и интересно общаться, рассказывал
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про местную природу и животных, также останавливались в лучших местах для съёмок.
Советую всегда брать самый ранний рейс, потому что не будет никого в ущелье и вы почувствуете настоящее единение с природой, вместо толпы туристов

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Входит в следующие категории Бишкека

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