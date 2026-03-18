Лошади — идеальные спутники человека, и вам предстоит в этом убедиться. Предлагаем исследовать живописное ущелье Аламедин в компании этих чудесных животных, которые помогут преодолеть расстояния и без устали насладиться природой вокруг. Мы доедем до водопада, а по пути, если повезет, увидим кабана, горного козла или даже косулю!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Из столицы — в лоно природы

Всего в часе езды от Бишкека находится красивейшее Аламединское ущелье. Мы доберемся до него на комфортабельном автомобиле, а потом пересядем на коней. Наш инструктор объяснит, как правильно держаться в седле и общаться с лошадкой.

Конное путешествие по ущелью

После этого начнется наша прогулка с дивными видами на вершины Кыргызского хребта, достигающие 4500 м! В ущелье бежит горная речка, пасутся кони и коровы, живут разные дикие животные — кабаны, косули, куницы, зайцы, фазаны и не только. Любуясь пейзажами, мы доедем до 10-метрового водопада Аламедин. Летом он утопает в зелени, а зимой замерзает невероятным ледяным каскадом.

Обед у реки

Завершим маршрут обедом в ресторане «12 каминов» прямо в ущелье у реки, где вы сможете отведать горную форель и блюда национальной кухни.

Организационные детали

Прогулку проведу для вас я или другой гид из нашей команды

Мы заберем вас на комфортабельном автомобиле повышенной проходимости из отеля и по окончании отвезем обратно. Дорога в одну сторону занимает около часа.

Конная часть путешествия продлится 3 часа

В холодный сезон обязательно надевайте теплую одежду, берите с собой перчатки, а также шарф или маску на лицо

Кому подходит эта поездка

Прогулка подходит как для опытных наездников, так и для новичков, т. к. тропы везде довольно пологие

Прогулка подходит для детей: дети до 12 лет едут на одной лошади с гидом, дети с 12 лет едут на отдельной лошади

Дополнительные расходы