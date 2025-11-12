Гармония тела и души: релакс-путешествие по окрестностям Иссык-Куля
Понежиться в горячих источниках, подняться на Ак-Сай и попробовать практику тенсегрити
Этот тур — возможность сбежать от суеты, восстановить силы и открыть для себя практики, которые дарят баланс телу и душе.
Вас ждут расслабляющие купания в радоновых и термальных источниках, полезные фитованны читать дальше
и успокаивающие сеансы массажа.
Вы увидите удивительные места: культурный центр «Рух Ордо», живописные каньоны Ак-Сай и горные панорамы Каджи-Сая. Практики будет вести проводник, обучавшийся в Индии. Подготовили всё для того, чтобы вы сумели насладиться осознанным отдыхом в мини-группе.
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Программа тура по дням
1 день
Релакс в радоновых источниках и практика тансегрити
Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. После размещения у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по городу, посетить уютные кафе или сувенирные лавки.
В 16:00 мы отправимся к источникам «Тёплые Ключи». Здесь вы сможете расслабиться в хвойных, солевых и радоновых ваннах, которые помогают снять напряжение, улучшить кровообращение и восстановить внутренний баланс.
После процедур вас ждёт ужин из традиционных блюд местной кухни, приготовленных из свежих продуктов. В завершение дня мы проведём практику тенсегрити. Упражнения направлены на улучшение циркуляции энергии, укрепление тела и достижение гармонии между физическим и духовным состоянием.
2 день
Культурный центр «Рух Ордо», восстановление на базе отдыха
После завтрака мы отправимся через Боомское ущелье в Чолпон-Ату. По прибытии мы посетим культурный центр «Рух Ордо», символ единства мировых религий. Вы узнаете о духовных традициях и насладитесь видами на Иссык-Куль.
На базе отдыха «Ак-Бермет» вас ждут процедуры, способствующие восстановлению и глубокому расслаблению. Сеанс в соляной шахте насыщает организм полезными ионами, снимает стресс и укрепляет здоровье. Фитованна с горными травами, расслабляющая мышцы и улучшающая состояние кожи. Массаж, помогающий освободиться от напряжения и восстановить энергетический баланс.
Вечером — ужин из свежих продуктов и практика «Остановка мира», направленная на достижение состояния внутреннего покоя и тишины разума.
3 день
Бассейны Каракола, практика по избавлению от зажимов
После завтрака мы отправимся в Каракол. Здесь посетим базу отдыха «Ак-Суу Кенч», где сможете искупаться в пяти бассейнах с разной температурой воды. Контраст температур поможет укрепить здоровье, улучшить кровообращение и настроить тело на полное расслабление.
После водных процедур вас ждёт ужин из блюд местной кухни. Завершится день практикой «Контролируемая глупость», которая позволяет раскрепоститься, избавиться от зажимов и почувствовать лёгкость.
4 день
Каджи-Сай: прогулка у Иссык-Куля и горячие источники «Ысык-Суу». Каньоны Ак-Сай
После завтрака мы отправимся в Каджи-Сай. Здесь вас ждут медитативные прогулки вдоль берега Иссык-Куля, купание в горячих источниках «Ысык-Суу» и наслаждение тишиной природы.
Во второй половине дня поднимемся к каньонам Ак-Сай, где откроются потрясающие панорамные виды. Завершится день ужином и практикой «Безупречность», в которой вы научитесь осознавать каждое своё действие и обретать внутреннюю гармонию.
5 день
Окончание тура
После завтрака мы вернёмся в Бишкек, где вас будет ожидать трансфер в аэропорт. На этом ваше путешествие завершится. До новых встреч!
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание и перекусы
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги водителя
Экскурсии
Минеральная вода
Практики
Что не входит в цену
Перелёт до Бишкека и обратно
Доплата за 1-местное размещение - $250
Англоговорящий гид - $650
Поздний выезд из отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Манас», время встречи зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт «Манас», время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Бишкеке
Я живу в Кыргызстане с рождения, что позволяет мне глубоко понимать местные традиции, культуру и особенности региона. Мой опыт проживания здесь даёт мне уникальную перспективу на страну, её жителей и читать дальше
особенности.
Медитации и практики в моих турах основаны на знаниях, которые я освоил из книг Карлоса Кастанеды. В них описаны техники, помогающие лучше понять себя, природу и энергию вокруг нас. Одной из ключевых идей является «остановка внутреннего диалога с самим собой», когда мы учимся успокаивать ум и воспринимать мир по-новому. Я также использую медитации, которые помогают взаимодействовать с природой и находить особые места силы.
Все эти практики помогают участникам расслабиться, почувствовать связь с окружающей средой и глубже понять себя, что делает туры не только приключением, но и возможностью для духовного роста.