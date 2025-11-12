Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. После размещения у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по городу, посетить уютные кафе или сувенирные лавки.

В 16:00 мы отправимся к источникам «Тёплые Ключи». Здесь вы сможете расслабиться в хвойных, солевых и радоновых ваннах, которые помогают снять напряжение, улучшить кровообращение и восстановить внутренний баланс.

После процедур вас ждёт ужин из традиционных блюд местной кухни, приготовленных из свежих продуктов. В завершение дня мы проведём практику тенсегрити. Упражнения направлены на улучшение циркуляции энергии, укрепление тела и достижение гармонии между физическим и духовным состоянием.