Услышать молчание гор: тур-ретрит с практикой тишины в Кыргызстане в мини-группе
Погрузиться внутрь себя, помедитировать на берегу Иссык-Куля и побродить среди гор и высоких скал
Начало: Аэропорт Бишкека, утро, точное время зависит от ва...
25 авг в 08:00
$1732 за человека
Гармония тела и души: релакс-путешествие по окрестностям Иссык-Куля
Понежиться в горячих источниках, подняться на Ак-Сай и попробовать практику тенсегрити
Начало: Аэропорт «Манас», время встречи зависит от времени...
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
$1232 за человека
Уютный ретрит на Иссык-Куле (мини-группа)
Попробовать арт-терапию, помедитировать на озере, углубиться в 5 религий в «Рух Ордо» и успокоить ум
Начало: Аэропорт «Манас», 8:00
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
$725 за человека
Лёгкий треккинг-тур в долину Каркыра с проживанием в юрточном лагере
Побывать в Караколе, полюбоваться местными озёрами и восстановить силы на природе
Начало: Бишкек, улица Ибраимова, 113/2, 6:00
29 авг в 06:00
€165 за человека
