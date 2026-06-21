Здесь нет деревьев и следов цивилизации — только высокогорные степи, редкие эдельвейсы и кочевые юрты, куда летом приходят пастухи из соседних долин.
Вы увидите древние петроглифы, погуляете или прокатитесь верхом по альпийским просторам, поужинаете у костра и полюбуетесь небом, усеянным звёздами.
Описание тура
Организационные детали
Для поездки Вам нужно иметь удобную одежду и обувь, в которой комфортно находиться в машине и совершать короткие прогулки пешком.
Возьмите с собой легкую куртку или пуховик, дождевик, шапку или кепку, перчатки, очки, крем от загара, гигиеническую помаду и небольшое полотенце.
Также обязательно личные медикаменты и средства личной гигиены.
Программа тура по дням
Ортотокойское водохранилище, перевал Калмак-Ашуу, прибытие на южный берег озера Сон-Куль
В 6:00 состоится сбор группы — точное место организатор сообщит после бронирования. В 6:30 начнём наше путешествие.
Перед дорогой заедем в супермаркет за всем необходимым. Затем сделаем остановку на утренний перекус — нас угостят лепёшками Апамдын каттамасы, традиционным блюдом киргизской кухни.
По пути полюбуемся на Ортотокойское водохранилище — крупный искусственный водоём на реке Кекемерен, питающий местные сельхозугодья. Далее поднимемся на перевал Калмак-Ашуу, расположенный на высоте 3447 метров над уровнем моря, откуда откроется захватывающий вид на окружающие горные хребты.
Около 14:00 достигнем южного берега озера Сон-Куль — одного из самых живописных мест Киргизии. Озеро лежит среди мягких холмов, а за ними поднимаются заснеженные пики Центрального Тянь-Шаня. Сон-Куль труднодоступен, и человеческое влияние здесь минимально. Только летом в эти края на сезон кочевья приходят пастухи из соседней Джумгальской долины — остальное время долина пустынна.
Во второй половине дня отправимся на прогулку к петроглифам. По желанию можно поехать верхом (за дополнительную плату), либо пройтись пешком. Здесь, прямо под открытым небом, сохранились изображения, оставленные древними людьми.
Вечером нас ждёт ужин и, если позволит погода, — один из самых впечатляющих закатов, которые можно увидеть в Киргизии. Затем устроим вечер у костра с настольными и подвижными играми: волейбол, «Мафия», UNO — для тех, кто хочет весело провести вечер в компании. А затем — тишина высокогорья и звёздное небо, которое здесь особенно яркое из-за отсутствия городского освещения.
Рассвет на Сон-Куле и возвращение в Бишкек
Ранним утром, в 4:00–5:00, встретим рассвет — на высоте более 3000 метров краски неба особенно яркие и прозрачные.
После этого позавтракаем и проведём остаток утра по желанию: можно прокатиться верхом на лошадях или освежиться в озере — летом здесь купаются, хотя вода остаётся прохладной даже в жару.
Днём пообедаем в лагере, после чего начнём путь обратно в Бишкек. Прибытие в столицу планируется ориентировочно к 21:00 — вернёмся туда же, где проходил сбор.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€120
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак, 1 обед и 1 ужин
- Трансфер из/до Бишкека
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Перелёт до Бишкека и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии
- Конная прогулка
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Особенно понравилась атмосфера в лагере. Познакомился с другими участниками группы, среди которых было много местных