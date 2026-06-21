В 6:00 состоится сбор группы — точное место организатор сообщит после бронирования. В 6:30 начнём наше путешествие.

Перед дорогой заедем в супермаркет за всем необходимым. Затем сделаем остановку на утренний перекус — нас угостят лепёшками Апамдын каттамасы, традиционным блюдом киргизской кухни.

По пути полюбуемся на Ортотокойское водохранилище — крупный искусственный водоём на реке Кекемерен, питающий местные сельхозугодья. Далее поднимемся на перевал Калмак-Ашуу, расположенный на высоте 3447 метров над уровнем моря, откуда откроется захватывающий вид на окружающие горные хребты.

Около 14:00 достигнем южного берега озера Сон-Куль — одного из самых живописных мест Киргизии. Озеро лежит среди мягких холмов, а за ними поднимаются заснеженные пики Центрального Тянь-Шаня. Сон-Куль труднодоступен, и человеческое влияние здесь минимально. Только летом в эти края на сезон кочевья приходят пастухи из соседней Джумгальской долины — остальное время долина пустынна.

Во второй половине дня отправимся на прогулку к петроглифам. По желанию можно поехать верхом (за дополнительную плату), либо пройтись пешком. Здесь, прямо под открытым небом, сохранились изображения, оставленные древними людьми.

Вечером нас ждёт ужин и, если позволит погода, — один из самых впечатляющих закатов, которые можно увидеть в Киргизии. Затем устроим вечер у костра с настольными и подвижными играми: волейбол, «Мафия», UNO — для тех, кто хочет весело провести вечер в компании. А затем — тишина высокогорья и звёздное небо, которое здесь особенно яркое из-за отсутствия городского освещения.