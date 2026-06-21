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Отдых на озере Сон-Куль с проживанием в юрточном лагере

Встретить рассвет на высоте 3000 метров, увидеть петроглифы и перезагрузиться вдали от города
Это путешествие перенесёт вас в сердце киргизских гор — к озеру Сон-Куль, скрытому среди холмов и заснеженных пиков Центрального Тянь-Шаня.

Здесь нет деревьев и следов цивилизации — только высокогорные степи, редкие эдельвейсы и кочевые юрты, куда летом приходят пастухи из соседних долин.

Вы увидите древние петроглифы, погуляете или прокатитесь верхом по альпийским просторам, поужинаете у костра и полюбуетесь небом, усеянным звёздами.
5
3 отзыва
Отдых на озере Сон-Куль с проживанием в юрточном лагере
Отдых на озере Сон-Куль с проживанием в юрточном лагере
Отдых на озере Сон-Куль с проживанием в юрточном лагере

Описание тура

Организационные детали

Для поездки Вам нужно иметь удобную одежду и обувь, в которой комфортно находиться в машине и совершать короткие прогулки пешком.
Возьмите с собой легкую куртку или пуховик, дождевик, шапку или кепку, перчатки, очки, крем от загара, гигиеническую помаду и небольшое полотенце.
Также обязательно личные медикаменты и средства личной гигиены.

Программа тура по дням

1 день

Ортотокойское водохранилище, перевал Калмак-Ашуу, прибытие на южный берег озера Сон-Куль

В 6:00 состоится сбор группы — точное место организатор сообщит после бронирования. В 6:30 начнём наше путешествие.

Перед дорогой заедем в супермаркет за всем необходимым. Затем сделаем остановку на утренний перекус — нас угостят лепёшками Апамдын каттамасы, традиционным блюдом киргизской кухни.

По пути полюбуемся на Ортотокойское водохранилище — крупный искусственный водоём на реке Кекемерен, питающий местные сельхозугодья. Далее поднимемся на перевал Калмак-Ашуу, расположенный на высоте 3447 метров над уровнем моря, откуда откроется захватывающий вид на окружающие горные хребты.

Около 14:00 достигнем южного берега озера Сон-Куль — одного из самых живописных мест Киргизии. Озеро лежит среди мягких холмов, а за ними поднимаются заснеженные пики Центрального Тянь-Шаня. Сон-Куль труднодоступен, и человеческое влияние здесь минимально. Только летом в эти края на сезон кочевья приходят пастухи из соседней Джумгальской долины — остальное время долина пустынна.

Во второй половине дня отправимся на прогулку к петроглифам. По желанию можно поехать верхом (за дополнительную плату), либо пройтись пешком. Здесь, прямо под открытым небом, сохранились изображения, оставленные древними людьми.

Вечером нас ждёт ужин и, если позволит погода, — один из самых впечатляющих закатов, которые можно увидеть в Киргизии. Затем устроим вечер у костра с настольными и подвижными играми: волейбол, «Мафия», UNO — для тех, кто хочет весело провести вечер в компании. А затем — тишина высокогорья и звёздное небо, которое здесь особенно яркое из-за отсутствия городского освещения.

Ортотокойское водохранилище, перевал Калмак-Ашуу, прибытие на южный берег озера Сон-КульОртотокойское водохранилище, перевал Калмак-Ашуу, прибытие на южный берег озера Сон-КульОртотокойское водохранилище, перевал Калмак-Ашуу, прибытие на южный берег озера Сон-Куль
2 день

Рассвет на Сон-Куле и возвращение в Бишкек

Ранним утром, в 4:00–5:00, встретим рассвет — на высоте более 3000 метров краски неба особенно яркие и прозрачные.

После этого позавтракаем и проведём остаток утра по желанию: можно прокатиться верхом на лошадях или освежиться в озере — летом здесь купаются, хотя вода остаётся прохладной даже в жару.

Днём пообедаем в лагере, после чего начнём путь обратно в Бишкек. Прибытие в столицу планируется ориентировочно к 21:00 — вернёмся туда же, где проходил сбор.

Рассвет на Сон-Куле и возвращение в БишкекРассвет на Сон-Куле и возвращение в БишкекРассвет на Сон-Куле и возвращение в Бишкек

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник€120
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 1 обед и 1 ужин
  • Трансфер из/до Бишкека
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бишкека и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии
  • Конная прогулка
Место начала и завершения?
Бишкек, центр города, точное время и место организатор вам сообщении после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 441 туриста
Мы — команда профессионалов по подбору нестандартных экскурсий по городу Бишкек и авторских маршрутов по Кыргызстану. Занимаемся организацией групповых и индивидуальных туров с 2015 года. Для нас важно помочь вам
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окунуться в атмосферу нашей уникальной страны, понять, полюбить её и захотеть вернуться ещё не один раз. Наши гиды особенные! Это люди, которые по-настоящему любят своё дело, расскажут о том, чего нет в стандартных путеводителях. Подарим вам яркие эмоции от пребывания в Кыргызстане!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Сергей
Отлично провёл время на Сон-Куле! Это одно из тех мест, которые действительно стоит увидеть своими глазами.

Особенно понравилась атмосфера в лагере. Познакомился с другими участниками группы, среди которых было много местных
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жителей. Вечером душевно сидели у костра, общались, играли в игры и просто хорошо проводили время. Были и иностранцы — с ними тоже было интересно пообщаться и узнать что-то новое о разных странах и культурах.

Погода на Сон-Куле переменчивая, поэтому обязательно берите тёплую одежду. При этом юрты хорошо отапливаются, выдают толстые одеяла и пледы, так что спать вполне комфортно.

Кормят сытно и вкусно, но я бы всё равно рекомендовал взять с собой небольшой запас еды и воды.

Само озеро и окружающие горы невероятно красивы. Для меня это был первый опыт такого длительного пребывания на большой высоте, но к разреженному воздуху привыкаешь довольно быстро.

Настоящий must-have для путешествия по Кыргызстану. Однозначно рекомендую.

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И
Место однозначно стоит того чтобы побывать там хотя бы раз. Атмосфера очень спокойная, ничего не торопит, всё в своем ритме. Единственное, дорога туда временами сильно трясет, а ночью в юрте было прохладно, хоть и топили буржуйку, но без теплой одежды никак. В общем поездка оставила только хорошие впечатления, спасибо огромное.
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С
Поездка на озеро Сон Куль очень-очень впечатлила. Маршрут четко составлен, пейзажи потрясающие, а организация на высоте, все прошло идеально. Очень благодарна за такой опыт!
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Тур входит в следующие категории Бишкека

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