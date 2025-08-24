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Путешествие к высокогорному озеру Кёль-Суу

Погулять по ущельям, насладиться чарующими видами и провести ночь в юрточном лагере
Мы встретимся в Бишкеке и отправимся в Нарынскую область на границе с Китаем.

По пути остановимся в живописном Боомском ущелье, а главным событием тура станет восхождение к высокогорному озеру Кёль-Суу. Расположенный
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среди скальных гигантов водоём впечатляет бирюзовым цветом. Здесь можно не только сделать атмосферные снимки, но и при желании прокатиться на моторной лодке.

Вы полюбуетесь первозданной природой, а ночёвка в юрточном лагере под звёздным небом создаст ощущение уединения и настоящего кочевого духа.

5
5 отзывов
Путешествие к высокогорному озеру Кёль-Суу
Путешествие к высокогорному озеру Кёль-Суу
Путешествие к высокогорному озеру Кёль-Суу

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять:
— паспорт (паспорт, который отправляли организатору для получения погранпропуска)
— обувь с твёрдой подошвой (желательно треккинговые ботинки)
— дождевик (обязательно)
— треккинговые палки (по желанию)
— куртку лёгкую (пуховик)
— термобельё (желательно)
— флисовую кофту
— очки солнцезащитные и головной убор
— крем от загара
— сменную обувь
— несколько пар носков
— личная аптечка (обязательно)
— средства личной гигиены
— деньги для личных расходов
— сухой паёк в дорогу и на второй день (на обед)
В районе озера и места проживания связь не ловит.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Боомское ущелье, ночь в пути

В 19:00 встретимся в Бишкеке — точное место старта сообщим после бронирования тура. В 19:30 выезжаем навстречу приключениям. Поздним вечером, около 22:00, сделаем остановку в Боомском ущелье, чтобы поужинать в уютном придорожном кафе. Эту ночь проведём в пути.

Встреча, Боомское ущелье, ночь в путиВстреча, Боомское ущелье, ночь в путиВстреча, Боомское ущелье, ночь в путиВстреча, Боомское ущелье, ночь в пути
2 день

Прибытие в лагерь, поход к озеру, свободное время вечером

Сегодня около 4:30 пересечём пограничный пост. К 7:30 прибудем в юрточный лагерь. Разместимся, позавтракаем, отдохнём после переезда и отправимся в пеший поход к озеру Кёль-Суу. По пути полюбуемся видами гор и равнин.

К полудню окажемся у берегов загадочного высокогорного водоёма среди скал, почти всегда скрытого льдами. Устроим фотопаузу и неспешную прогулку по окрестностям. При желании можно будет взять напрокат лодку с мотором, чтобы насладиться пейзажами с воды. Примерно в 15:00 начнём обратный путь.

К вечеру, около 18:00, вернёмся к юрточному лагерю. Затем — ужин и свободное время.

Прибытие в лагерь, поход к озеру, свободное время вечеромПрибытие в лагерь, поход к озеру, свободное время вечеромПрибытие в лагерь, поход к озеру, свободное время вечеромПрибытие в лагерь, поход к озеру, свободное время вечеромПрибытие в лагерь, поход к озеру, свободное время вечеромПрибытие в лагерь, поход к озеру, свободное время вечером
3 день

Обратный путь в Бишкек

Встанем пораньше, позавтракаем и в 9:00 направимся в сторону Бишкека. Около 12:00 пересечём пограничный контроль, а спустя полтора часа остановимся в Нарыне, где пообедаем в местном кафе.

Ближе к вечеру, примерно в 18:00, сделаем короткую остановку в Боомском ущелье. К 20:30 приедем в Бишкек и завершим маршрут в точке, где началось наше путешествие.

Обратный путь в БишкекОбратный путь в БишкекОбратный путь в Бишкек

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник€160
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в юрточном лагере
  • 2 завтрака, 1 ужин
  • Транспорт на протяжении тура с опытным водителем
  • Услуги профессионального горного гида
  • Пропуска в пограничную зону
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Бишкека и обратно
  • Питание вне программы
  • Личные расходы
  • Катание на лодке по озеру (можно арендовать по прибытии у местного жителя) - 1000 сом/час
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, 19:00
Завершение: Бишкек, 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 445 туристов
Мы — команда профессионалов по подбору нестандартных экскурсий по городу Бишкек и авторских маршрутов по Кыргызстану. Занимаемся организацией групповых и индивидуальных туров с 2015 года. Для нас важно помочь вам
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окунуться в атмосферу нашей уникальной страны, понять, полюбить её и захотеть вернуться ещё не один раз. Наши гиды особенные! Это люди, которые по-настоящему любят своё дело, расскажут о том, чего нет в стандартных путеводителях. Подарим вам яркие эмоции от пребывания в Кыргызстане!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Татьяна
Фантастическая поездка, природа невероятной красоты, однозначно стоит ночи в дороге. Ранним утром мы приехали в юрточный лагерь, нас покормили завтраком, потом отправились к озеру, до которого от лагеря примерно 6
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км. До озера можно добраться пешком, на лошади и на газике; поскольку шел дождь, группа решила скинуться и доехать. Озеро Кель-Суу очень вытянутое, местные катают туристов на моторных лодках, есть три маршрута, короткий, средний и длинный, гид посоветовал средний, с высадкой на берегу, где на склоне горы есть пещера, в которую можно подняться. На озере можно спокойно провести весь световой день, в зависимости от погоды и положения солнца цвет воды и скал меняется, это стоит ловить. Обратный путь на следующий день позволил при свете наслаждаться потрясающими горными пейзажами, в дополнение к этому были остановка посмотреть каньон и остановка на высоком обрывистом берегу красной реки. В поездку в обязательном порядке нужен дождевик и теплая одежда, организаторы присылают подробный список, его не стоит игнорировать, там всё по делу.

Фантастическая поездка, природа невероятной красоты, однозначно стоит ночи в дороге. Ранним утром мы приехали в юрточный
Фантастическая поездка, природа невероятной красоты, однозначно стоит ночи в дороге. Ранним утром мы приехали в юрточный
Фантастическая поездка, природа невероятной красоты, однозначно стоит ночи в дороге. Ранним утром мы приехали в юрточный
Фантастическая поездка, природа невероятной красоты, однозначно стоит ночи в дороге. Ранним утром мы приехали в юрточный
Фантастическая поездка, природа невероятной красоты, однозначно стоит ночи в дороге. Ранним утром мы приехали в юрточный
Фантастическая поездка, природа невероятной красоты, однозначно стоит ночи в дороге. Ранним утром мы приехали в юрточный
Фантастическая поездка, природа невероятной красоты, однозначно стоит ночи в дороге. Ранним утром мы приехали в юрточный
Фантастическая поездка, природа невероятной красоты, однозначно стоит ночи в дороге. Ранним утром мы приехали в юрточный+2
Фантастическая поездка, природа невероятной красоты, однозначно стоит ночи в дороге. Ранним утром мы приехали в юрточный
Фантастическая поездка, природа невероятной красоты, однозначно стоит ночи в дороге. Ранним утром мы приехали в юрточный
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О
В марте я увидела много нового и интересного! Места были очень красивые, каждый день приносил что-то необычное. Все было продумано отлично, проблем с организацией не возникло вообще. Очень рада, что решилась на эту поездку, она оставила только приятные впечатления. Большое спасибо тем, кто помог с ее проведением!
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О
Не могу не поделиться впечатлениями от поездки. Давно мечтала съездить и наконец стала это делать — осталась очень довольна. Мы побывали в удивительных местах, всё было так здорово организовано, что никаких заминок не случилось. Хотелось бы еще раз выразить спасибо тем, кто все это устроил.
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Д
Хочется сказать спасибо всем за такую дружную атмосферу. Настроение в нашей группе было просто замечательное. Азамат, наш гид, отдельное спасибо за организацию и внимание к нам 👍 И водителю Беку огромная благодарность, потому что благодаря ему дорога была безопасной.
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С
Рахмет за поездку, нам с друзьями очень понравилось) Эмоций столько, сейчас будем фотографии пересматривать Страна ваша стала нам ещё ближе, хочется приезжать к вам почаще Желаю вам всего хорошего!
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Тур входит в следующие категории Бишкека

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