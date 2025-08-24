По пути остановимся в живописном Боомском ущелье, а главным событием тура станет восхождение к высокогорному озеру Кёль-Суу. Расположенный
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять:
— паспорт (паспорт, который отправляли организатору для получения погранпропуска)
— обувь с твёрдой подошвой (желательно треккинговые ботинки)
— дождевик (обязательно)
— треккинговые палки (по желанию)
— куртку лёгкую (пуховик)
— термобельё (желательно)
— флисовую кофту
— очки солнцезащитные и головной убор
— крем от загара
— сменную обувь
— несколько пар носков
— личная аптечка (обязательно)
— средства личной гигиены
— деньги для личных расходов
— сухой паёк в дорогу и на второй день (на обед)
В районе озера и места проживания связь не ловит.
Программа тура по дням
Встреча, Боомское ущелье, ночь в пути
В 19:00 встретимся в Бишкеке — точное место старта сообщим после бронирования тура. В 19:30 выезжаем навстречу приключениям. Поздним вечером, около 22:00, сделаем остановку в Боомском ущелье, чтобы поужинать в уютном придорожном кафе. Эту ночь проведём в пути.
Прибытие в лагерь, поход к озеру, свободное время вечером
Сегодня около 4:30 пересечём пограничный пост. К 7:30 прибудем в юрточный лагерь. Разместимся, позавтракаем, отдохнём после переезда и отправимся в пеший поход к озеру Кёль-Суу. По пути полюбуемся видами гор и равнин.
К полудню окажемся у берегов загадочного высокогорного водоёма среди скал, почти всегда скрытого льдами. Устроим фотопаузу и неспешную прогулку по окрестностям. При желании можно будет взять напрокат лодку с мотором, чтобы насладиться пейзажами с воды. Примерно в 15:00 начнём обратный путь.
К вечеру, около 18:00, вернёмся к юрточному лагерю. Затем — ужин и свободное время.
Обратный путь в Бишкек
Встанем пораньше, позавтракаем и в 9:00 направимся в сторону Бишкека. Около 12:00 пересечём пограничный контроль, а спустя полтора часа остановимся в Нарыне, где пообедаем в местном кафе.
Ближе к вечеру, примерно в 18:00, сделаем короткую остановку в Боомском ущелье. К 20:30 приедем в Бишкек и завершим маршрут в точке, где началось наше путешествие.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€160
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в юрточном лагере
- 2 завтрака, 1 ужин
- Транспорт на протяжении тура с опытным водителем
- Услуги профессионального горного гида
- Пропуска в пограничную зону
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Бишкека и обратно
- Питание вне программы
- Личные расходы
- Катание на лодке по озеру (можно арендовать по прибытии у местного жителя) - 1000 сом/час