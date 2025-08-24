Прибытие в лагерь, поход к озеру, свободное время вечером

Сегодня около 4:30 пересечём пограничный пост. К 7:30 прибудем в юрточный лагерь. Разместимся, позавтракаем, отдохнём после переезда и отправимся в пеший поход к озеру Кёль-Суу. По пути полюбуемся видами гор и равнин.

К полудню окажемся у берегов загадочного высокогорного водоёма среди скал, почти всегда скрытого льдами. Устроим фотопаузу и неспешную прогулку по окрестностям. При желании можно будет взять напрокат лодку с мотором, чтобы насладиться пейзажами с воды. Примерно в 15:00 начнём обратный путь.

К вечеру, около 18:00, вернёмся к юрточному лагерю. Затем — ужин и свободное время.