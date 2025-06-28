Индивидуальное путешествие от Иссык-Куля до горных вершин с местным жителем
Прикоснуться к кочевой культуре, отдохнуть у озёр и погулять по ущельям
Начало: Бишкек, 8:00
28 июн в 08:00
2 июл в 08:00
$1500 за человека
Отдых на озере Сон-Куль с проживанием в юрточном лагере
Встретить рассвет на высоте 3000 метров, увидеть петроглифы и перезагрузиться вдали от города
Начало: Бишкек, центр города, точное время и место организ...
28 июн в 10:00
5 июл в 10:00
€135 за человека
К озёрам Сон-Куль и Кёль-Суу: экспресс-тур с конными прогулками и проживанием в этнокомплексе
Надышаться горным и лесным воздухом и прокатиться верхом по просторам Киргизии
Начало: Бишкек, Улица Ибраимова, 113/2, 7:00
2 июл в 07:00
4 июл в 07:00
€175 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Пресное озеро Сон-Куль»
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