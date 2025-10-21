По живописным озёрам Кыргызстана на внедорожнике в мини-группе
Погулять и отдохнуть у 3 водоёмов, переночевать в юрте и полюбоваться высокогорьем
Это путешествие проведёт вас по самым впечатляющим ландшафтам Кыргызстана. Мы проедем через перевал Тоо-Ашуу к просторам долины Сусамыр и высокогорному озеру Сон-Куль. Насладимся видом бирюзового Кёль-Суу, спрятанного среди отвесных скал.
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до берега Иссык-Куля, где будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, искупаться и позагорать.
Вы увидите табуны лошадей на альпийских лугах, услышите шум водопада Большой брат и окажетесь в местах, где тишина звучит громче слов. При желании сможете прокатиться верхом и на лодке, посетить каньон Сказка или Марс. Здесь горы задают ритм, а каждый поворот дороги дарит ощущение настоящей свободы.
Возьмите с собой: Тёплые вещи (куртка, кофта, штаны, возможно тёплый спортивный костюм, обувь удобную для прогулок, можно кроссовки). Самые прохладные места — это вечера на месте ночёвки в юртах. Также можно взять купальные принадлежности, дождевики. Принадлежности для душа (гель, полотенце, фен) Паспорт Если вы прилетаете в день начала тура, то выбирайте билеты так, чтобы ваш прилёт по местному времени был не позднее 8:00. Если у вас есть возможность прилететь заранее за один день и остановиться в Бишкеке, вы успеете отдохнуть после перелёта, а мы встретим вас у вашего отеля. Время вылета — после 16:00 в последний день тура либо вы также можете остаться в отеле в Бишкеке. В этом случае мы доставим вас до отеля.
Программа тура по дням
1 день
Перевал Тоо-Ашуу, долина Сусамыр, озеро Сон-Куль
Встречаемся и выезжаем из Бишкека. Дорога будет постепенно подниматься в горы, появятся хвойные склоны и ущелья. Мы пересечём перевал Тоо-Ашуу, расположенный на высоте более 3000 метров. Проедем через тоннель и остановимся на смотровых площадках, откуда нам откроются виды на снежные вершины и глубокие ущелья Тянь-Шаня.
За перевалом раскинется долина Сусамыр — широкое плато, окружённое хребтами. Летом здесь простираются альпийские луга, где пасутся табуны лошадей и стада яков. Мы сделаем остановки для прогулок и фотографий и насладимся простором и тишиной.
Затем направимся к озеру Сон-Куль. Зелёные долины уступят место суровому высокогорью, появятся юрты кочевников. К вечеру мы разместимся у водоёма и встретим закат на фоне бескрайнего горизонта.
2 день
Перевал «33 попугая», водопад Большой брат, озеро Кёль-Суу
Утро встретит нас тишиной и прохладным воздухом. После завтрака мы отправимся через перевал «33 попугая» — извилистую дорогу со множеством серпантинов, откуда будут открываться панорамы долин, хребтов и горных рек.
Посетим водопад Большой брат — мощный поток среди скал, создающий контраст с сухими ландшафтами. У нас будет время для прогулки и фотографий. После заедем в город Нарын — самый высокогорный областной центр Кыргызстана, где сможем отдохнуть и пообедать.
Во второй половине дня начнём переезд к озеру Кёль-Суу. Дорога пройдёт через дикие ущелья и безлюдные пространства, где почти нет следов цивилизации. К вечеру мы прибудем в базовый юрточный лагерь и разместимся на ночёвку.
3 день
Отдых у Кёль-Суу
Позавтракав, отправимся ближе к Кёль-Суу. Путь можно будет пройти пешком или верхом на лошадях (за доплату). Дорога проляжет по горной долине с отвесными скалами, а пейзажи станут более суровыми.
Озеро предстанет перед нами узким и вытянутым водоёмом с бирюзовой водой, зажатым между высокими скальными стенами. В течение дня погуляем вдоль берега, насладимся тишиной, сможем прокатиться на лодке и пофотографироваться.
4 день
Переезд к Иссык-Кулю, отдых у озера
Сегодня мы отправимся в сторону озера Иссык-Куль. По пути нам откроются иные пейзажи: сменяющиеся горные хребты и просторные долины. Мы будем делать остановки для отдыха и фото, а воздух станет теплее по мере снижения высоты.
По прибытии — отдых на берегу. Можно будет искупаться, позагорать, прогуляться и насладиться видом самого большого озера страны, окружённого горами. Во второй половине дня — свободное время. Вечером мы разместимся в гостевом доме и отдохнём.
5 день
Программа на выбор, возвращение в Бишкек
Заключительный день пройдёт в спокойном ритме. По желанию мы отправимся в каньон Сказка с причудливыми скальными формами или в каньон Марс с красно-оранжевыми оттенками, создающими необычный ландшафт.
Альтернатива — отдых на побережье Иссык-Куля. После обеда выезжаем обратно в Бишкек. Дорога позволит ещё раз увидеть меняющиеся пейзажи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и ужины, питьевая вода
Трансферы по программе
Услуги гида
Пропуска
Что не входит в цену
Авиабилеты до Бишкека и обратно
Обеды
Катание на лошадях
Прогулка на лодке по озеру Кёль-Суу
Доплата за 1-местное размещение - 3000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, аэропорт или ваш отель, 7:00
Завершение: Бишкек, аэропорт или ваш отель, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 155 туристов
Я родился и вырос на озере Иссык-Куль. С самого детства путешествовал по горам Тянь-Шаня и продолжаю делать это по сей день. Получил два высших образования, в том числе — в Туристической академии Бишкека. Хорошо знаком с культурой, ценностями и традициями кыргызского народа. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые красивые места любимой страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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1
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Н
Никита
С Артемом мы смогли по-настоящему открыть для себя Кыргызстан и проникнуться этой страной всей душой. Если хотите выжать из поездки все эмоции и впечатления — советую именно его как опытного и увлечённого проводника. Огромное спасибо за такое запоминающееся путешествие!
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В
Владимир
Поездка в Кыргызстан получилась спонтанной, но к выбору гида мы подошли очень внимательно и не разу не пожалели. Артём — настоящий мастер своего дела, он действительно увлечён тем, что делает, читать дальшеуменьшить
знает и любит свою страну, её культуру и места. С ним чувствуешь себя спокойно и уютно, а еще очень интересно и даже вкусно. Он показывает такие уголки, куда туристы обычно не заходят. Иногда хотелось просто посидеть тихо и смотреть вокруг, не перебивая впечатления словами. Красота там такая, что никакой фотоаппарат не справится, зато глаза запомнят это навсегда.
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Е
Екатерина
Этот тур мне понравился безумно. Когда я показывала фото друзьям, они не верили — говорили, что это точно Антарктида, а местами Колорадо. Мы увидели такие необычные пейзажи! Маршрут был составлен читать дальшеуменьшить
идеально — и по насыщенности и по времени. Все это благодаря нашему гиду Артему. Он спокойный, надежный, очень дружелюбный и всегда вовремя. Он не торопил, давал возможность не просто бегло осмотреть места, а спокойно прогуляться, почувствовать их атмосферу. В машине у нас всегда была вода. Артем много рассказывал про страну, показывал места, куда обычно и не доберешься. Каждый день оказывался настоящим кладом новых впечатлений. Очень советую съездить в Кыргызстан именно с ним!
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Е
Елена
хочу сказать большое спасибо гиду Артему за то что сопровождал нашу поездку. Мы решились быстро, просто спонтанно съездить и выбрали для первой заграничной поездки Кыргызстан — и ни разу не читать дальшеуменьшить
пожалели. За пять дней мы получили столько эмоций, что казалось будто провели там намного больше времени. Каждый день был продуман так, что время использовалось на все сто, и маршруты были очень разнообразные. Места, которые мы посещали, вообще не казались туристическими, даже удивляешься, что все это на территории одной страны — такая красота и уникальность! Нас нигде не торопили, на каждой остановке было достаточно времени просто побродить, полюбоваться и почувствовать эту завораживающую природу. Там горы, каньоны, ущелья, леса, ледники и знаменитое озеро Иссык-Куль. Артем отличный специалист и водитель, машина была удобная и комфортная. Он много рассказывал про историю и природу, отвечал на все наши вопросы, а если нам что-то нужно было купить или сделать остановку для фото — то всегда останавливался без проблем. Особенно ценили, что всегда была с собой питьевая вода — для нас это было важно. Обедали в хороших местах, где можно было попробовать настоящую местную еду и это было очень вкусно. Люди вокруг тёплые и дружелюбные, мы легко нашли общий язык со многими, и это добавляло особую атмосферу всей поездке.
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М
Мария
Хочу сказать большое спасибо Артему за то что открыл нам красоту и колорит Кыргызстана😌 Мы были небольшой компанией и путешествие прошло очень уютно и без напряга. Артем делился разными интересными читать дальшеуменьшить
историями про страну и её прошлое, до некоторых мест доезжали на машине, а потом просто шли куда глаза смотрят, он только говорил, сколько времени гулять😁 Было здорово, весело и очень красиво🫶🏻 Все остались в полном восторге от поездки🙏🏻
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Тур входит в следующие категории Бишкека
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