Встречаемся и выезжаем из Бишкека. Дорога будет постепенно подниматься в горы, появятся хвойные склоны и ущелья. Мы пересечём перевал Тоо-Ашуу, расположенный на высоте более 3000 метров. Проедем через тоннель и остановимся на смотровых площадках, откуда нам откроются виды на снежные вершины и глубокие ущелья Тянь-Шаня.

За перевалом раскинется долина Сусамыр — широкое плато, окружённое хребтами. Летом здесь простираются альпийские луга, где пасутся табуны лошадей и стада яков. Мы сделаем остановки для прогулок и фотографий и насладимся простором и тишиной.

Затем направимся к озеру Сон-Куль. Зелёные долины уступят место суровому высокогорью, появятся юрты кочевников. К вечеру мы разместимся у водоёма и встретим закат на фоне бескрайнего горизонта.