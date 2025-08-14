Семёновское ущелье – экскурсии в Чолпон-Ате

Найдено 4 экскурсии в категории «Семёновское ущелье» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
Джиппинг
На машине
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Григорьевскому и Семёновскому ущельям на внедорожнике. Увидите уникальные природные объекты и живописные пейзажи
Начало: У вашего отеля
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
€240 за всё до 6 чел.
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Джиппинг
На машине
10 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная поездка на внедорожнике через живописные ущелья Кыргызстана. Откройте для себя горные озёра, термальные источники и традиции
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
8 апр в 09:00
€215 за всё до 6 чел.
Все краски осени в горах Тянь-Шаня
Джиппинг
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Погрузитесь в осеннюю сказку Тянь-Шаня! Яркие краски природы, живописные ущелья и кристально чистые озера ждут вас на этой незабываемой экскурсии
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 7 чел.
Три ущелья за один день: поездка в киргизские горы
Джиппинг
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Погрузитесь в атмосферу киргизских гор, исследуя три живописных ущелья. Откройте для себя священные озера и насладитесь местной культурой
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
8 апр в 09:00
€200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 августа 2025
    По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
    Ездили в Семёновское и Григорьев ское ущелья. Водителем был Михаил. Очень позитивный, отзывчивый. Поможет, подскажет, всё интересно рассказал по маршруту. Опытный водитель.
  • И
    Ирина
    13 августа 2025
    По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
    Приятная экскурсия. Длилась с 9 утра, в 16 часов уже были в отеле. Очень красивые места. Встречались и экстремальные тропы, но мастерство водителя Николая выше всяких похвал.
  • Т
    Татьяна
    4 августа 2025
    По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
    Сегодня наша семья совершила удивительное и захватывающее путешествие по горным ущельям Тянь-Шаня.
    Сначала думали посетить Семеновское и Григорьевское ущелья самостоятельно, но
    потом все же решили довериться опытным гидам, нашли на Трипстере предложение от Артема, и не пожалели об этом.
    Маршрут непростой, и на своей машине мы просто не смогли бы добраться до некоторых красивейших мест, а увидеть их совершенно необходимо.
    Наш водитель и гид Михаил оказался прекрасным проводником по маршруту. Хорошо подготовленный внедорожник Nissan Patrol и опытный водитель, отлично продуманный маршрут позволили нам побывать в самых труднодоступных уголках ущелий и на сказочной красоты Святом озере.
    Михаил очень хороший рассказчик, прекрасно владеет информацией и с большой любовью рассказывает о своем родном крае.
    Отдельное спасибо за вкусный обед в кафе, которое Михаил нам порекомендовал, на берегу горной реки в Григорьевском ущелье: форель на мангале, шашлык из баранины, наши любимые боорсоки и чай с ароматными травами - просто великолепно!
    Артем и Михаил, огромное вам спасибо за экскурсию. Я думаю, что в следующий раз при планировании своих путешествий, мы с удовольствием обратимся к вам.
    Однозначно рекомендую и маршрут, и гидов👍

  • Л
    Леонид
    18 июля 2025
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Нашим проводником был Ришад на мицубиши, 4х местный пикап.

    Машина проходила там, где казалось проехать невозможно. Ришад с машиной как одно
    целое

    Жаль, что тут нельзя загружать видео, тк смог показать больше чем на фото.

    Были с детьми.
    Дети визжали от удовольствия, жена от страха:)

    Увидели Семёновское и Григорьевское ущелье с их озерами.

    Природа бомбическая.

    По дороге вкусно поели на берегу бешеного горного ручья.

    Заехали купили мед, рыбу, грибы, вино.
    Ришад знает где лучше и вкуснее.

    У них куча интересных экскурсий.
    Ездили бы и ездили

    Рекомендую однозначно

  • Е
    Евгений
    17 июля 2025
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Спасибо экскурсоводу Ришаду за прекрасную экскурсию! Отличный гид, водитель и человек! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    25 июня 2025
    По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
    Отличная поездка в ущелья! Машина подготовлена к любым дорогам, Михаил отлично справляется со сложными дорожными условиями - было спокойно с
    ним. Очень красивые места, много возможностей для пеших прогулок. С беркутами фотографироваться не стали) Один минус - обед. Нам очень не понравилось кафе, в которое нас привез Михаил - шашлык с большим количеством сала, куурдак сделан из хребта. Да и по стоимости вышло в 2-2,5 раза дороже, чем в городе. При этом очень удивило, что Михаил сел с нами за стол - честно говоря, никогда не встречали такого, чтобы гиды кушали вместе с туристами (но, возможно, это особенности Киргизии 😉). В общем рекомендую от души эту поездку. Но с обедом надо что-то менять))

  • И
    Ирина
    3 мая 2025
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    У нас был гид-Олег. Приятный и спокойный собеседник: интересно и много рассказывал. Экскурсия была насыщенна и эмоционально богата.
    Благодаря организаторским способностям
    нашего гида, мы посетили много чудесных локаций в горах. А в конце нас ждало необыкновенное и расслабляющее завершение нашего путешествия - термальные источники (мы, прям,"заново родились"). Олегу огромное спасибо за его терпение, внимательность к нам и заботу, тонкое чувство юмора и позитив! Но самое главное-это безопасность на горных дорогах! С таким прекрасным гидом мы провели 2 незабываемых дня! Конечно, рекомендуем, однозначно!

  • С
    Светлана
    9 октября 2024
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Спасибо! Всё понравилось!
  • С
    Светлана
    6 октября 2024
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Спасибо большое! Очень интересно и информативно
  • С
    Савелий
    13 сентября 2024
    По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
    Ездили 12.09.2024 в индивидуальный джип-тур с гидом Михаилом в Григорьевское и Семеновское ущелья. Михаил обладает отличными знаниями о местности, быте
    и истории тамошней области и Респ. Кыргызстан в целом. Веселый, аккуратный и профессиональный в вождении, все легко и весело. По пути сфотографировались с беркутом (300 сом/много фото), покушали в местной юрте форель, куурдак и шашлык, все очень вкусно и не дорого (на двоих вышло 3700 сом). Также там можно купить мед и настойки. Всем очень рекомендую данного гида, самые приемлимые цены за такое качество (на двоих индивидуальный тур с 0900 вышел 200 евро). Большое спасибо, приедем еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Семёновское ущелье»

Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в апреле 2026
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Семёновское ущелье" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 240. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
