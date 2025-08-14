потом все же решили довериться опытным гидам, нашли на Трипстере предложение от Артема, и не пожалели об этом.

Маршрут непростой, и на своей машине мы просто не смогли бы добраться до некоторых красивейших мест, а увидеть их совершенно необходимо.

Наш водитель и гид Михаил оказался прекрасным проводником по маршруту. Хорошо подготовленный внедорожник Nissan Patrol и опытный водитель, отлично продуманный маршрут позволили нам побывать в самых труднодоступных уголках ущелий и на сказочной красоты Святом озере.

Михаил очень хороший рассказчик, прекрасно владеет информацией и с большой любовью рассказывает о своем родном крае.

Отдельное спасибо за вкусный обед в кафе, которое Михаил нам порекомендовал, на берегу горной реки в Григорьевском ущелье: форель на мангале, шашлык из баранины, наши любимые боорсоки и чай с ароматными травами - просто великолепно!

Артем и Михаил, огромное вам спасибо за экскурсию. Я думаю, что в следующий раз при планировании своих путешествий, мы с удовольствием обратимся к вам.

Однозначно рекомендую и маршрут, и гидов👍