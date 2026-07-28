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Чунцин: карстовые ландшафты Улуна и «Три моста»

Увидеть грандиозные каменные арки, спуститься в карстовые ущелья и провести день среди горных пейзаж
Недалеко от Чунцина находится национальный парк Улун — место, где природа создала гигантские каменные арки, глубокие карстовые провалы и живописные ущелья.

За день вы увидите знаменитые «Три природных моста», пройдёте по оборудованным горным тропам и полюбуетесь чудесными видами со смотровых площадок. Мы расскажем, как миллионы лет формировались эти необычные ландшафты.
Чунцин: карстовые ландшафты Улуна и «Три моста»
Чунцин: карстовые ландшафты Улуна и «Три моста»
Чунцин: карстовые ландшафты Улуна и «Три моста»

Описание экскурсии

8:00 — переезд из Чунцина в район Улун (около 2–3 часов) Поговорим о природе и геологии региона

10:30 — национальный парк Улун. Вы увидите Три природных моста — гигантские карстовые арки. Я расскажу, как появились эти каменные исполины

12:30 — карстовые ущелья. Мы спустимся на дно огромных карстовых провалов и пройдём по оборудованным тропам среди отвесных скал. По пути нам встретятся водопады и горные ручьи

14:00 — обед (по желанию). Можно пообедать в местном кафе или устроить небольшой пикник на природе

15:00 — панорамные площадки. Продолжим прогулку по природному парку с видами на горные плато, ущелья и карстовые образования

17:00–19:00 — возвращение в Чунцин

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на автомобиле
  • Дополнительно оплачивается билет в парк «Улун» (включая вход и лифты) — 125 юаней (~$19) за чел.
  • Программа может незначительно измениться в зависимости от погоды
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$880
Премиум$1100
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль
Гузаль — ваша команда гидов в Чунцине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 18 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)

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