Недалеко от Чунцина находится национальный парк Улун — место, где природа создала гигантские каменные арки, глубокие карстовые провалы и живописные ущелья. За день вы увидите знаменитые «Три природных моста», пройдёте по оборудованным горным тропам и полюбуетесь чудесными видами со смотровых площадок. Мы расскажем, как миллионы лет формировались эти необычные ландшафты.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $880 за человека

Описание экскурсии

8:00 — переезд из Чунцина в район Улун (около 2–3 часов) Поговорим о природе и геологии региона

10:30 — национальный парк Улун. Вы увидите Три природных моста — гигантские карстовые арки. Я расскажу, как появились эти каменные исполины

12:30 — карстовые ущелья. Мы спустимся на дно огромных карстовых провалов и пройдём по оборудованным тропам среди отвесных скал. По пути нам встретятся водопады и горные ручьи

14:00 — обед (по желанию). Можно пообедать в местном кафе или устроить небольшой пикник на природе

15:00 — панорамные площадки. Продолжим прогулку по природному парку с видами на горные плато, ущелья и карстовые образования

17:00–19:00 — возвращение в Чунцин

Организационные детали