Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Насладитесь волшебным вечерним круизом по гавани Виктория с панорамными видами и уникальным световым шоу «Симфония огней» (билет с отправлением в 19:40). В стоимость включены неограниченные напитки и закуски для полного погружения в атмосферу праздника. 3.7 3 отзыва

Описание круиза Виды и шоу С наступлением темноты гавань Виктория превращается в ослепительное световое и музыкальное шоу. Знаковые здания Гонконга и Коулуна загораются прожекторами, лазерами и LED-экранными проекциями, создавая потрясающее зрелище. Если хотите увидеть шоу, выбирайте билет с отправлением в 19:40. Маршрут круиза Вы пройдёте мимо главных достопримечательностей: пирс 6 Цим Ша Цуй, музей K11, Аллея звёзд, прибрежный парк Цим Ша Цуй, стадион «Гонконг Хунг Хом», тематическая зона «Парк Восточного побережья», убежище от тайфунов «Тонгдуован», паромный терминал «Ваньчай», Центральная площадь, Гонконгский выставочный и конференц-центр, Международный финансовый центр и колесо обозрения «Сентрал». Во время круиза вас ждут безлимитные напитки — газировка, пиво и закуски, чтобы погрузиться в атмосферу праздника и насладиться поездкой.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пирс 6 Цим Ша Цуй, музей K11

Аллея звёзд

Прибрежный парк Цим Ша Цуй

Стадион «Гонконг Хунг Хом»

Центральная площадь

Гонконгский выставочный и конференц-центр

Международный финансовый центр

Колесо обозрения «Сентрал» Что включено Билет на круиз

Бесплатные напитки

Wi-Fi

Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Kowloon Public Pier (Tsim Sha Tsui) Pier 6 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 40 минут 12 секунд Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.