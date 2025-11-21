Насладитесь волшебным вечерним круизом по гавани Виктория с панорамными видами и уникальным световым шоу «Симфония огней» (билет с отправлением в 19:40). В стоимость включены неограниченные напитки и закуски для полного погружения в атмосферу праздника.
Описание круизаВиды и шоу С наступлением темноты гавань Виктория превращается в ослепительное световое и музыкальное шоу. Знаковые здания Гонконга и Коулуна загораются прожекторами, лазерами и LED-экранными проекциями, создавая потрясающее зрелище. Если хотите увидеть шоу, выбирайте билет с отправлением в 19:40. Маршрут круиза Вы пройдёте мимо главных достопримечательностей: пирс 6 Цим Ша Цуй, музей K11, Аллея звёзд, прибрежный парк Цим Ша Цуй, стадион «Гонконг Хунг Хом», тематическая зона «Парк Восточного побережья», убежище от тайфунов «Тонгдуован», паромный терминал «Ваньчай», Центральная площадь, Гонконгский выставочный и конференц-центр, Международный финансовый центр и колесо обозрения «Сентрал». Во время круиза вас ждут безлимитные напитки — газировка, пиво и закуски, чтобы погрузиться в атмосферу праздника и насладиться поездкой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирс 6 Цим Ша Цуй, музей K11
- Аллея звёзд
- Прибрежный парк Цим Ша Цуй
- Стадион «Гонконг Хунг Хом»
- Центральная площадь
- Гонконгский выставочный и конференц-центр
- Международный финансовый центр
- Колесо обозрения «Сентрал»
Что включено
- Билет на круиз
- Бесплатные напитки
- Wi-Fi
- Шоу «Симфония огней» (сеанс в 19:30)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Kowloon Public Pier (Tsim Sha Tsui) Pier 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 40 минут 12 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
21 ноя 2025
Пришли на указанный причал ко времени, наклейку выдали и попросили подождать… сначала 15 мин, потом еще 15 мин, потом еще 30 минут. На последней раз уже не выдержали, начали возмущаться
Л
Леонид
28 ноя 2024
Отличный круиз по морю с впечатляющим световым шоу
В
Варвара
2 июн 2024
Очень хороший персонал
