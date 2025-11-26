Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
от $280 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 ноября 2025С Вячеславом прекрасно провели познавательный день в Гуанчжоу. Вовремя забрал нас из отеля, на машине по дороге в парк лотосов,
- DDmitry23 ноября 2025Это был отличный экспириенс! Идеальный выбор локаций, перемещение, и главное сам рассказ! Вячеслав знает как все в Гуанчжоу «работает и дышит» и безусловно может вас удивить - интересными деталями! Включая обед 😉! Однозначно рекомендую!
- ЕЕвгения17 ноября 2025Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений - поразил историей клан Чэн, восхитил своей красотой парк Лотосов, в заключении обед кантонской кухни и площадь Хуаченг. Рекомендуем данную компанию при выборе экскурсии;)
- AAlexander10 ноября 2025Очень понравилось. Бабушки играющие в храме - респект!
- ВВалерий10 ноября 2025Сейчас заканчиваем экскурсию весь Гуанчжоу с Николаем. Всё очень понравилось.
- ЮЮлия31 октября 2025Первый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошо говорит по-русски. Очень приятный
- ЭЭдуард23 октября 2025Все очень понравилось, Вячеслав вежливый и пунктуальный. Экскурсия была хорошо продумана и организована с использованием комфортного и чистого автомобиля. Побывали в живописных локациях, увидели основные достопримечательности города.
Чудесный день! Спасибо Вячеславу! Всем рекомендую!
- ААлена19 октября 2025Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Вячеслава, и хочу сказать — это был очень тёплый и комфортный опыт.
Для нас,
- RRustam18 октября 2025Замечательно провел день. Вячеслав отличный собеседник,
отработал предложенную программу на 200%. Уже через час, было ощущение, как будто знаю его очень давно.
Все места очень интересные, необычные и оставили отличное впечатление. А про обед не буду говорить, чтобы не завидовали)))
- ЛЛАРИСА1 сентября 2025Николай замечательный организатор и рассказчик. Целый день в компании с ним пролетел как один час: интересные места, интересные факты и истории!
- ООльга15 августа 2025Мы транзитные пассажиры,в Гуанчжоу были сутки. Очень хотелось посмотреть город и окрестности,но не смогли ничего. Прилетели в 14ч.,из аэропорта вышли
- ААртём28 июля 2025Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!
- ААлександра6 июня 2025Экскурсия очень понравилась, Николай подробно излагал материал об истории Гуанчжоу, обычаях, кулинарных предпочтениях. Всё, что планировали посмотреть, получилось. Вкусный обед 🍜 был в ресторане, попробовали разные блюда кантонской кухни. Очень вкусно 😋. Рекомендую всем 👍!!! Спасибо большое Николаю.
- ИИрина8 мая 2025Спасибо Николаю за прекрасный день знакомства с Гуанджоу, все своевременно, понятно, интересно
- AANZHELA3 мая 2025Спасибо большое Николаю за экскурсию и классный обед!
Мы смогли окунуться в китайскую культуру и посмотреть Гуаньжоу со всех сторон и нам очень понравилось!
- ДДмитрий3 мая 2025Гид Николай очень хорошо знает историю Китая и отлично говорит на русском языке, речь очень понятная, можно общаться на любые
- ЕЕвгения22 апреля 2025Мистер Fei (Николай) прекрасный человек и комфортный рассказчик. Я была просто счастлива, что выбрала эту экскурсию и компанию. Нам было
- ЮЮлия20 апреля 2025Экскурсия понравилась. День получился насыщенный. Николай забрал нас в отеле и по окончании экскурсии вернул в отель. В экскурсию был
- ААлександр19 апреля 2025Спасибо! Профессионально. Рекомендую.
- SSalome9 апреля 2025Экскурсия понравилась, все хорошо организовано. Вечером был поезд в Гонконг, все успели, на вокзал отвезли. Красиво, вкусно и интересно. Спасибо!
