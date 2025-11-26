Мои заказы

Площадь Хуа Чэн – экскурсии в Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Хуа Чэн» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Гуанчжоу с блогером
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
9 часов
37 отзывов
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
от $280 за человека
Впечатляющий Гуанчжоу
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 ноября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    С Вячеславом прекрасно провели познавательный день в Гуанчжоу. Вовремя забрал нас из отеля, на машине по дороге в парк лотосов,
    за разговорами и ответами на все наши вопросы, быстро пролетело время. Прекрасная погода, красивая природа, ухоженный парк, большой храм, цветущие лотосы - всё очень понравилось.
    Прогулялись по Пекинской улице, посмотрели на стрит-фуд, пробовать не стали))), а надо было)))
    На телебашне прокатились на bubble tram, встретили закат на высоте, очень красивые фото получились.
    Вячеслав всё нам рассказал, показал, помог купить билеты, ждал нас везде, фотографировал, снимал видео.
    Очень душевно и красиво провели день!
    Слава, спасибо большое!!!

  • D
    Dmitry
    23 ноября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Это был отличный экспириенс! Идеальный выбор локаций, перемещение, и главное сам рассказ! Вячеслав знает как все в Гуанчжоу «работает и дышит» и безусловно может вас удивить - интересными деталями! Включая обед 😉! Однозначно рекомендую!
  • Е
    Евгения
    17 ноября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений - поразил историей клан Чэн, восхитил своей красотой парк Лотосов, в заключении обед кантонской кухни и площадь Хуаченг. Рекомендуем данную компанию при выборе экскурсии;)
  • A
    Alexander
    10 ноября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Очень понравилось. Бабушки играющие в храме - респект!
  • В
    Валерий
    10 ноября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Сейчас заканчиваем экскурсию весь Гуанчжоу с Николаем. Всё очень понравилось.
  • Ю
    Юлия
    31 октября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Первый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошо говорит по-русски. Очень приятный
    мужчина. Не скажу что прям много рассказывал, но достаточно. Маршрут не утомительный, хотя были и на окраине и в центре, было интересно. Понравилась гора Лотоса, симпатичный большой парк. Обед в кафе-обильный, даже не доели)).
    Желаем Николаю сделать еще одну программу. Многие другие места достойны внимания(посмотрели самостоятельно). Николай даже после экскурсии(в другие дни) охотно отвечал на наши вопросы в воцап. Спасибо большое за гостеприимство

  • Э
    Эдуард
    23 октября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Все очень понравилось, Вячеслав вежливый и пунктуальный. Экскурсия была хорошо продумана и организована с использованием комфортного и чистого автомобиля. Побывали в живописных локациях, увидели основные достопримечательности города.

    Чудесный день! Спасибо Вячеславу! Всем рекомендую!
  • А
    Алена
    19 октября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Вячеслава, и хочу сказать — это был очень тёплый и комфортный опыт.
    Для нас,
    двух девушек в незнакомом городе и в целом в другой стране, было особенно важно чувствовать безопасность и спокойствие — и с этим у нас не возникло ни малейших проблем. Вячеслав — очень приятный, тактичный и уважительный человек, с которым сразу появляется ощущение доверия 😊

    Главное преимущество этой экскурсии — индивидуальный формат. Никаких толп туристов, фиксированных маршрутов или необходимости подстраиваться под группу. Всё полностью ориентировано на вас — ваш темп, интересы, настроение.

    Вячеслав показал совсем другой, нетуристический Гуанчжоу. Он живёт здесь уже более 10 лет, и благодаря этому мы увидели город глазами местного жителя — с его внутренним ритмом, бытовыми деталями, аутентичными уголками, куда случайный турист просто не попадёт.
    Если вы хотите увидеть не витринный Китай, а живой, настоящий — это именно тот случай.

    Важно лишь понимать, что Вячеслав — не профессиональный гид-историк и не краевед. Его экскурсия — это не о датах и фактах, а о впечатлениях, атмосфере и настоящей жизни города.

    ❗️Поэтому я бы рекомендовала до этого сходить на более «душную» экскурсию с группой или заранее почитать о Гуанчжоу и Китае или посмотреть документальные видео, чтобы получить более полное представление — а потом уже погрузиться в город с Вячеславом и увидеть, как эти знания оживают на улицах.

    И, конечно, отдельное спасибо за гастрономическую часть. 😍🥰🥡🥟🥮🥢

    Вячеслав открыл для нас китайскую кухню с совершенно неожиданной стороны — без привычных для туристов «острых шоков» или странных сочетаний. Это был, пожалуй, самый вкусный ужин за всю нашу неделю в Китае — настоящий подарок и идеальное завершение дня. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

    В целом — если вы ищете не экскурсию по достопримечательностям, а живое путешествие по настроению и энергиям города, где можно поговорить, послушать, посмотреть и почувствовать — смело идите к Вячеславу.

  • R
    Rustam
    18 октября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Замечательно провел день. Вячеслав отличный собеседник,
    отработал предложенную программу на 200%. Уже через час, было ощущение, как будто знаю его очень давно.
    Все места очень интересные, необычные и оставили отличное впечатление. А про обед не буду говорить, чтобы не завидовали)))
  • Л
    ЛАРИСА
    1 сентября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Николай замечательный организатор и рассказчик. Целый день в компании с ним пролетел как один час: интересные места, интересные факты и истории!
  • О
    Ольга
    15 августа 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Мы транзитные пассажиры,в Гуанчжоу были сутки. Очень хотелось посмотреть город и окрестности,но не смогли ничего. Прилетели в 14ч.,из аэропорта вышли
    в 15,а на улице ливень стеной,с трудом видны здания напротив. Николай встретил в аэропорту,отвез на пешеходную улицу с множеством магазинов,где мы накупили подарков домой. Вкусно покормил нас ужином и в 21ч мы были в отеле,промокнув все насквозь. Очень жаль,что увидеть мы не смогли ничего из-за погоды.

  • А
    Артём
    28 июля 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!
  • А
    Александра
    6 июня 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Экскурсия очень понравилась, Николай подробно излагал материал об истории Гуанчжоу, обычаях, кулинарных предпочтениях. Всё, что планировали посмотреть, получилось. Вкусный обед 🍜 был в ресторане, попробовали разные блюда кантонской кухни. Очень вкусно 😋. Рекомендую всем 👍!!! Спасибо большое Николаю.
  • И
    Ирина
    8 мая 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Спасибо Николаю за прекрасный день знакомства с Гуанджоу, все своевременно, понятно, интересно
  • A
    ANZHELA
    3 мая 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Спасибо большое Николаю за экскурсию и классный обед!
    Мы смогли окунуться в китайскую культуру и посмотреть Гуаньжоу со всех сторон и нам очень понравилось!
  • Д
    Дмитрий
    3 мая 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Гид Николай очень хорошо знает историю Китая и отлично говорит на русском языке, речь очень понятная, можно общаться на любые
    темы. Машина комфорт+ класса, очень комфортно передвигаться от локации к локации. Мы хотели посетить одно кафе, он с радостью нашел нам его и между локациями мы туда пошли. Советую данную экскурсию, мы остались довольны. Местная кухня тоже понравилась, пельмени бомба!

  • Е
    Евгения
    22 апреля 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Мистер Fei (Николай) прекрасный человек и комфортный рассказчик. Я была просто счастлива, что выбрала эту экскурсию и компанию. Нам было
    очень интересно. Все структурировано, понятно. Пока ехали в машине, задавали много вопросов и получили на все ответы. Мы просто гуляли и узнавали новое. Очень красивые локации. Нас никто не дергал, если отклонялись от программы. Понравилось!!!

  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Экскурсия понравилась. День получился насыщенный. Николай забрал нас в отеле и по окончании экскурсии вернул в отель. В экскурсию был
    включен обед в китайском стиле, вкусно, сами бы вряд ли попробовали. Николай доброжелательный человек и интересный рассказчик. Даже лучше, чем ожидали.

  • А
    Александр
    19 апреля 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Спасибо! Профессионально. Рекомендую.
  • S
    Salome
    9 апреля 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Экскурсия понравилась, все хорошо организовано. Вечером был поезд в Гонконг, все успели, на вокзал отвезли. Красиво, вкусно и интересно. Спасибо!
