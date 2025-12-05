Мои заказы

Международный финансовый центр – экскурсии в Гуанчжоу

Найдено 4 экскурсии в категории «Международный финансовый центр» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Гуанчжоу с блогером
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Живописные окрестности Гуанчжоу
На машине
10 часов
23 отзыва
Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
13 дек в 09:30
14 дек в 09:30
от $280 за человека
Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
9 часов
37 отзывов
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
от $280 за человека
Впечатляющий Гуанчжоу
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 декабря 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Было довольно интересно
    Было довольно интересно
  • А
    Александр
    3 декабря 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Было очень интересно погрузиться в колорит Гуанчжоу!
    Было очень интересно погрузиться в колорит Гуанчжоу!
  • А
    Анна
    26 ноября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    С Вячеславом прекрасно провели познавательный день в Гуанчжоу. Вовремя забрал нас из отеля, на машине по дороге в парк лотосов,
    читать дальше

    за разговорами и ответами на все наши вопросы, быстро пролетело время. Прекрасная погода, красивая природа, ухоженный парк, большой храм, цветущие лотосы - всё очень понравилось.
    Прогулялись по Пекинской улице, посмотрели на стрит-фуд, пробовать не стали))), а надо было)))
    На телебашне прокатились на bubble tram, встретили закат на высоте, очень красивые фото получились.
    Вячеслав всё нам рассказал, показал, помог купить билеты, ждал нас везде, фотографировал, снимал видео.
    Очень душевно и красиво провели день!
    Слава, спасибо большое!!!

    С Вячеславом прекрасно провели познавательный день в Гуанчжоу. Вовремя забрал нас из отеля, на машине по
  • D
    Dmitry
    23 ноября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Это был отличный экспириенс! Идеальный выбор локаций, перемещение, и главное сам рассказ! Вячеслав знает как все в Гуанчжоу «работает и дышит» и безусловно может вас удивить - интересными деталями! Включая обед 😉! Однозначно рекомендую!
    Это был отличный экспириенс! Идеальный выбор локаций, перемещение, и главное сам рассказ! Вячеслав знает как все
  • М
    Мария
    11 ноября 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Неделю назад мы были в Гуанчжоу. Брали обзорную экскурсию по городу. Нам все понравилось. Все, что прописано в программе -
    читать дальше

    все было исполнено. С нами работала девушка Вера. Немного привыкали к ее акценту, но потом все отлично. Вера хорошо реагировала на наши пожелания, смелись, шутили. Автомобиль очень хороший, удобный, качественный водитель. Заранее договаривались о месте встречи и о дальнейшем трансфере до аэропорта. Все ок.

  • A
    Alexander
    10 ноября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Очень понравилось. Бабушки играющие в храме - респект!
  • Э
    Эдуард
    23 октября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Все очень понравилось, Вячеслав вежливый и пунктуальный. Экскурсия была хорошо продумана и организована с использованием комфортного и чистого автомобиля. Побывали в живописных локациях, увидели основные достопримечательности города.

    Чудесный день! Спасибо Вячеславу! Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    22 октября 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Экскурсия понравилась. Рекомендую.
  • А
    Алена
    19 октября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Вячеслава, и хочу сказать — это был очень тёплый и комфортный опыт.
    Для нас,
    читать дальше

    двух девушек в незнакомом городе и в целом в другой стране, было особенно важно чувствовать безопасность и спокойствие — и с этим у нас не возникло ни малейших проблем. Вячеслав — очень приятный, тактичный и уважительный человек, с которым сразу появляется ощущение доверия 😊

    Главное преимущество этой экскурсии — индивидуальный формат. Никаких толп туристов, фиксированных маршрутов или необходимости подстраиваться под группу. Всё полностью ориентировано на вас — ваш темп, интересы, настроение.

    Вячеслав показал совсем другой, нетуристический Гуанчжоу. Он живёт здесь уже более 10 лет, и благодаря этому мы увидели город глазами местного жителя — с его внутренним ритмом, бытовыми деталями, аутентичными уголками, куда случайный турист просто не попадёт.
    Если вы хотите увидеть не витринный Китай, а живой, настоящий — это именно тот случай.

    Важно лишь понимать, что Вячеслав — не профессиональный гид-историк и не краевед. Его экскурсия — это не о датах и фактах, а о впечатлениях, атмосфере и настоящей жизни города.

    ❗️Поэтому я бы рекомендовала до этого сходить на более «душную» экскурсию с группой или заранее почитать о Гуанчжоу и Китае или посмотреть документальные видео, чтобы получить более полное представление — а потом уже погрузиться в город с Вячеславом и увидеть, как эти знания оживают на улицах.

    И, конечно, отдельное спасибо за гастрономическую часть. 😍🥰🥡🥟🥮🥢

    Вячеслав открыл для нас китайскую кухню с совершенно неожиданной стороны — без привычных для туристов «острых шоков» или странных сочетаний. Это был, пожалуй, самый вкусный ужин за всю нашу неделю в Китае — настоящий подарок и идеальное завершение дня. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

    В целом — если вы ищете не экскурсию по достопримечательностям, а живое путешествие по настроению и энергиям города, где можно поговорить, послушать, посмотреть и почувствовать — смело идите к Вячеславу.

    Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Вячеслава, и хочу сказать — это был очень тёплый и комфортный опыт
  • R
    Rustam
    18 октября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Замечательно провел день. Вячеслав отличный собеседник,
    отработал предложенную программу на 200%. Уже через час, было ощущение, как будто знаю его очень давно.
    Все места очень интересные, необычные и оставили отличное впечатление. А про обед не буду говорить, чтобы не завидовали)))
  • А
    Андрей
    23 сентября 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Я выбрал эту экскурсию, потому что она была единственная на мои даты прибывания в Гуанчжоу с посещением чайной плантации, места,
    читать дальше

    которое для меня - любителя чая, являлось несбыточной мечтой. И вот, мечта сбылась. Николай оказался очень профессиональным гидом, а его программа была выверенной. Но я также попросил его отвезти меня на чайный рынок, что он также сделал. Поэтому хочу отметить и его гибкость в плане программы. Первой точкой был небольшой городок с исторической и приятной архитектурой, а также обедом в местном ресторане, что было интересным опытом. Затем плантация - место для спокойствия и знакомства с природой. После прогулки между чайных кустов - дегустация чая (если вы едете большой группой, то сможете ещё и приготовить его сами. Я был один, поэтому мы пошли смотреть производство). На дегустации было около 6 сортов и была возможность попробовать больше. На последок, мы заглянули на небольшую прогулку по пещерам. Я сначало скептически относился к их посещению, но место необычное и аутентичное, поэтому стоит посещения. На протяжении всей поездки от отеля до отеля, Николай сопровождал меня и дополнял все посещения комментариями и интересными историями про городок, про чай и про пещеры, а также рассказывал про жизнь в Китае. В заключении мы отправились к торговцу чаем, где я смог попробовать несколько уникальных сортов и приобрести что-то себе. Владельцы магазина тоже были добродушными и приятными людьми, с которыми мы много чая. В заключении могу сказать, что все было организованно на высшем уровне. Рекомендую любителям чая и природы.

  • А
    Артём
    28 июля 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!
    Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!
  • V
    Viktoriia
    7 июля 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Все очень понравилось, экскурсия просто захватывает дух, Николай самый лучший организатор, с которым мы могли поехать, материал подает очень интересно, просто я восхищена, приедем еще раз и возьмем еще раз эту экскурсию и именно с Николаем, всем советую)
  • K
    Kseniya
    8 июня 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Экскурсия по Гуанчжоу у нас была индивидуальная на комфортной 7ми местной машине. Нас (2 взрослых и дети 11 лет и
    читать дальше

    3 года) встретила гид Люба в холле отеля! Получилась очень душевная, интересная экскурсия. Люба много рассказала и ответила на 100 наших вопросов и о городе Гуанчжоу, и о стране и людях в целом. Большое спасибо!

  • Я
    Янина
    21 мая 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Спасибо большое, Николай! Прекрасная экскурсия, хороший водитель, отлично владеет русским 🙏🏻🤩
    Спасибо большое, Николай! Прекрасная экскурсия, хороший водитель, отлично владеет русским 🙏🏻🤩
  • М
    Максим
    6 мая 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Отличный маршрут. Побывал и в деревне с традиционной китайской архитектурой, и на чайной плантации, и поплавал по подземной реке. Попробовали
    китайскую
    читать дальше

    кухню, поучаствовал в чайной церемонии. Николай отвечает на все вопросы, может дать советы по пребыванию в Гуанчжоу. Впечатления от поездки самые лучшие.

    Отличный маршрут. Побывал и в деревне с традиционной китайской архитектурой, и на чайной плантации, и поплавал по подземной реке. Попробовали
  • И
    Илья
    16 апреля 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Прекрасно и с комфортом провели время! Живописные локации и интереснейшее общение! Отдельное спасибо за 一路顺风, таксисты понимали не сразу(надо работать над произношением), но как понимали - очень радовались)
    Прекрасно и с комфортом провели время! Живописные локации и интереснейшее общение! Отдельное спасибо за 一路顺风, таксисты
  • И
    Ирина
    31 марта 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Спасибо Вячеславу, что за один день мы успели побывать во многих знаковых местах. Вячеслав - приятный в общении человек, внимательный
    читать дальше

    к просьбам, спланировал экскурсия согласно нашим пожеланиям. Все нюансы по содержанию мы обсудили при бронировании: поэтому неожиданностей не было.
    от экскурсии остально много красивых фотографий и приятных впечатлений!

  • С
    Сергей
    23 марта 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Николай молодец! Всё понравилось!
    Николай молодец! Всё понравилось!
  • С
    Светлана
    13 января 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Экскурсия очень понравилась. Все места далеко от Гуанчжоу, сам не доберёшься. Русских туристов нет вообще. А вот у китайцев места
    читать дальше

    пользуются популярностью. Угощения выше всяких похвал. Красивая природа. Что уж говорить о подземной реке?! Восхитительно! Маршрут по пещере на лодке, затем открытый участок, небольшая пешая прогулка и новые красоты. Прекрасно! На обратном пути чудесный природный парк. Спасибо Николаю за творческий подход при создании авторского маршрута!

    Экскурсия очень понравилась. Все места далеко от Гуанчжоу, сам не доберёшься. Русских туристов нет вообще. А

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Международный финансовый центр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Гуанчжоу с блогером
  2. Живописные окрестности Гуанчжоу
  3. Все символы Гуанчжоу за один день
  4. Впечатляющий Гуанчжоу
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в декабре 2025
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Международный финансовый центр" можно забронировать 4 экскурсии от 280 до 500. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Международный финансовый центр», 74 ⭐ отзыва, цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль