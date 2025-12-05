читать дальше

двух девушек в незнакомом городе и в целом в другой стране, было особенно важно чувствовать безопасность и спокойствие — и с этим у нас не возникло ни малейших проблем. Вячеслав — очень приятный, тактичный и уважительный человек, с которым сразу появляется ощущение доверия 😊



Главное преимущество этой экскурсии — индивидуальный формат. Никаких толп туристов, фиксированных маршрутов или необходимости подстраиваться под группу. Всё полностью ориентировано на вас — ваш темп, интересы, настроение.



Вячеслав показал совсем другой, нетуристический Гуанчжоу. Он живёт здесь уже более 10 лет, и благодаря этому мы увидели город глазами местного жителя — с его внутренним ритмом, бытовыми деталями, аутентичными уголками, куда случайный турист просто не попадёт.

Если вы хотите увидеть не витринный Китай, а живой, настоящий — это именно тот случай.



Важно лишь понимать, что Вячеслав — не профессиональный гид-историк и не краевед. Его экскурсия — это не о датах и фактах, а о впечатлениях, атмосфере и настоящей жизни города.



❗️Поэтому я бы рекомендовала до этого сходить на более «душную» экскурсию с группой или заранее почитать о Гуанчжоу и Китае или посмотреть документальные видео, чтобы получить более полное представление — а потом уже погрузиться в город с Вячеславом и увидеть, как эти знания оживают на улицах.



И, конечно, отдельное спасибо за гастрономическую часть. 😍🥰🥡🥟🥮🥢



Вячеслав открыл для нас китайскую кухню с совершенно неожиданной стороны — без привычных для туристов «острых шоков» или странных сочетаний. Это был, пожалуй, самый вкусный ужин за всю нашу неделю в Китае — настоящий подарок и идеальное завершение дня. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼



В целом — если вы ищете не экскурсию по достопримечательностям, а живое путешествие по настроению и энергиям города, где можно поговорить, послушать, посмотреть и почувствовать — смело идите к Вячеславу.