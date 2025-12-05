Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
13 дек в 09:30
14 дек в 09:30
от $280 за человека
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
от $280 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 декабря 2025Было довольно интересно
- ААлександр3 декабря 2025Было очень интересно погрузиться в колорит Гуанчжоу!
- ААнна26 ноября 2025С Вячеславом прекрасно провели познавательный день в Гуанчжоу. Вовремя забрал нас из отеля, на машине по дороге в парк лотосов,
- DDmitry23 ноября 2025Это был отличный экспириенс! Идеальный выбор локаций, перемещение, и главное сам рассказ! Вячеслав знает как все в Гуанчжоу «работает и дышит» и безусловно может вас удивить - интересными деталями! Включая обед 😉! Однозначно рекомендую!
- ММария11 ноября 2025Неделю назад мы были в Гуанчжоу. Брали обзорную экскурсию по городу. Нам все понравилось. Все, что прописано в программе -
- AAlexander10 ноября 2025Очень понравилось. Бабушки играющие в храме - респект!
- ЭЭдуард23 октября 2025Все очень понравилось, Вячеслав вежливый и пунктуальный. Экскурсия была хорошо продумана и организована с использованием комфортного и чистого автомобиля. Побывали в живописных локациях, увидели основные достопримечательности города.
Чудесный день! Спасибо Вячеславу! Всем рекомендую!
- ННаталья22 октября 2025Экскурсия понравилась. Рекомендую.
- ААлена19 октября 2025Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Вячеслава, и хочу сказать — это был очень тёплый и комфортный опыт.
Для нас,
- RRustam18 октября 2025Замечательно провел день. Вячеслав отличный собеседник,
отработал предложенную программу на 200%. Уже через час, было ощущение, как будто знаю его очень давно.
Все места очень интересные, необычные и оставили отличное впечатление. А про обед не буду говорить, чтобы не завидовали)))
- ААндрей23 сентября 2025Я выбрал эту экскурсию, потому что она была единственная на мои даты прибывания в Гуанчжоу с посещением чайной плантации, места,
- ААртём28 июля 2025Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!
- VViktoriia7 июля 2025Все очень понравилось, экскурсия просто захватывает дух, Николай самый лучший организатор, с которым мы могли поехать, материал подает очень интересно, просто я восхищена, приедем еще раз и возьмем еще раз эту экскурсию и именно с Николаем, всем советую)
- KKseniya8 июня 2025Экскурсия по Гуанчжоу у нас была индивидуальная на комфортной 7ми местной машине. Нас (2 взрослых и дети 11 лет и
- ЯЯнина21 мая 2025Спасибо большое, Николай! Прекрасная экскурсия, хороший водитель, отлично владеет русским 🙏🏻🤩
- ММаксим6 мая 2025Отличный маршрут. Побывал и в деревне с традиционной китайской архитектурой, и на чайной плантации, и поплавал по подземной реке. Попробовали
китайскую
- ИИлья16 апреля 2025Прекрасно и с комфортом провели время! Живописные локации и интереснейшее общение! Отдельное спасибо за 一路顺风, таксисты понимали не сразу(надо работать над произношением), но как понимали - очень радовались)
- ИИрина31 марта 2025Спасибо Вячеславу, что за один день мы успели побывать во многих знаковых местах. Вячеслав - приятный в общении человек, внимательный
- ССергей23 марта 2025Николай молодец! Всё понравилось!
- ССветлана13 января 2025Экскурсия очень понравилась. Все места далеко от Гуанчжоу, сам не доберёшься. Русских туристов нет вообще. А вот у китайцев места
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Международный финансовый центр»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в декабре 2025
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Международный финансовый центр" можно забронировать 4 экскурсии от 280 до 500. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Международный финансовый центр», 74 ⭐ отзыва, цены от $280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль