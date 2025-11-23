Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гуанчжоу на максимум
Окунуться в местную жизнь и увидеть must-see-локации в компании гида-русскоговорящего китайца
29 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
$ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDmitry23 ноября 2025Это был отличный экспириенс! Идеальный выбор локаций, перемещение, и главное сам рассказ! Вячеслав знает как все в Гуанчжоу «работает и дышит» и безусловно может вас удивить - интересными деталями! Включая обед 😉! Однозначно рекомендую!
- ММария11 ноября 2025Неделю назад мы были в Гуанчжоу. Брали обзорную экскурсию по городу. Нам все понравилось. Все, что прописано в программе -
- AAlexander10 ноября 2025Очень понравилось. Бабушки играющие в храме - респект!
- ЭЭдуард23 октября 2025Все очень понравилось, Вячеслав вежливый и пунктуальный. Экскурсия была хорошо продумана и организована с использованием комфортного и чистого автомобиля. Побывали в живописных локациях, увидели основные достопримечательности города.
Чудесный день! Спасибо Вячеславу! Всем рекомендую!
- ААлена19 октября 2025Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Вячеслава, и хочу сказать — это был очень тёплый и комфортный опыт.
Для нас,
- RRustam18 октября 2025Замечательно провел день. Вячеслав отличный собеседник,
отработал предложенную программу на 200%. Уже через час, было ощущение, как будто знаю его очень давно.
Все места очень интересные, необычные и оставили отличное впечатление. А про обед не буду говорить, чтобы не завидовали)))
- ААртём28 июля 2025Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!
- KKseniya8 июня 2025Экскурсия по Гуанчжоу у нас была индивидуальная на комфортной 7ми местной машине. Нас (2 взрослых и дети 11 лет и
- ИИрина31 марта 2025Спасибо Вячеславу, что за один день мы успели побывать во многих знаковых местах. Вячеслав - приятный в общении человек, внимательный
- ЕЕлена12 января 2025Экскурсовод Алексей провёл экскурсию хорошо. Заранее купили нам билеты в цирк и на телебашню. Был забронирован столик в ресторане для
- EEvgenii30 декабря 2024Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!
