Пекинская улица – экскурсии в Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «Пекинская улица» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
По Гуанчжоу с блогером
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
$450 за всё до 4 чел.
Гуанчжоу на максимум
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Гуанчжоу на максимум
Окунуться в местную жизнь и увидеть must-see-локации в компании гида-русскоговорящего китайца
29 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
$ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dmitry
    23 ноября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Это был отличный экспириенс! Идеальный выбор локаций, перемещение, и главное сам рассказ! Вячеслав знает как все в Гуанчжоу «работает и дышит» и безусловно может вас удивить - интересными деталями! Включая обед 😉! Однозначно рекомендую!
    Это был отличный экспириенс! Идеальный выбор локаций, перемещение, и главное сам рассказ! Вячеслав знает как все в Гуанчжоу «работает и дышит» и безусловно может вас удивить - интересными деталями! Включая обед 😉! Однозначно рекомендую!
  • М
    Мария
    11 ноября 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Неделю назад мы были в Гуанчжоу. Брали обзорную экскурсию по городу. Нам все понравилось. Все, что прописано в программе -
    читать дальше

    все было исполнено. С нами работала девушка Вера. Немного привыкали к ее акценту, но потом все отлично. Вера хорошо реагировала на наши пожелания, смелись, шутили. Автомобиль очень хороший, удобный, качественный водитель. Заранее договаривались о месте встречи и о дальнейшем трансфере до аэропорта. Все ок.

  • A
    Alexander
    10 ноября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Очень понравилось. Бабушки играющие в храме - респект!
  • Э
    Эдуард
    23 октября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Все очень понравилось, Вячеслав вежливый и пунктуальный. Экскурсия была хорошо продумана и организована с использованием комфортного и чистого автомобиля. Побывали в живописных локациях, увидели основные достопримечательности города.

    Чудесный день! Спасибо Вячеславу! Всем рекомендую!
  • А
    Алена
    19 октября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Вячеслава, и хочу сказать — это был очень тёплый и комфортный опыт.
    Для нас,
    читать дальше

    двух девушек в незнакомом городе и в целом в другой стране, было особенно важно чувствовать безопасность и спокойствие — и с этим у нас не возникло ни малейших проблем. Вячеслав — очень приятный, тактичный и уважительный человек, с которым сразу появляется ощущение доверия 😊

    Главное преимущество этой экскурсии — индивидуальный формат. Никаких толп туристов, фиксированных маршрутов или необходимости подстраиваться под группу. Всё полностью ориентировано на вас — ваш темп, интересы, настроение.

    Вячеслав показал совсем другой, нетуристический Гуанчжоу. Он живёт здесь уже более 10 лет, и благодаря этому мы увидели город глазами местного жителя — с его внутренним ритмом, бытовыми деталями, аутентичными уголками, куда случайный турист просто не попадёт.
    Если вы хотите увидеть не витринный Китай, а живой, настоящий — это именно тот случай.

    Важно лишь понимать, что Вячеслав — не профессиональный гид-историк и не краевед. Его экскурсия — это не о датах и фактах, а о впечатлениях, атмосфере и настоящей жизни города.

    ❗️Поэтому я бы рекомендовала до этого сходить на более «душную» экскурсию с группой или заранее почитать о Гуанчжоу и Китае или посмотреть документальные видео, чтобы получить более полное представление — а потом уже погрузиться в город с Вячеславом и увидеть, как эти знания оживают на улицах.

    И, конечно, отдельное спасибо за гастрономическую часть. 😍🥰🥡🥟🥮🥢

    Вячеслав открыл для нас китайскую кухню с совершенно неожиданной стороны — без привычных для туристов «острых шоков» или странных сочетаний. Это был, пожалуй, самый вкусный ужин за всю нашу неделю в Китае — настоящий подарок и идеальное завершение дня. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

    В целом — если вы ищете не экскурсию по достопримечательностям, а живое путешествие по настроению и энергиям города, где можно поговорить, послушать, посмотреть и почувствовать — смело идите к Вячеславу.

    Мы с подругой брали индивидуальную экскурсию у Вячеслава, и хочу сказать — это был очень тёплый и комфортный опыт.
  • R
    Rustam
    18 октября 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Замечательно провел день. Вячеслав отличный собеседник,
    отработал предложенную программу на 200%. Уже через час, было ощущение, как будто знаю его очень давно.
    Все места очень интересные, необычные и оставили отличное впечатление. А про обед не буду говорить, чтобы не завидовали)))
  • А
    Артём
    28 июля 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!
    Спасибо за содержательный день и те возможности, которые нам были предоставлены!
  • K
    Kseniya
    8 июня 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Экскурсия по Гуанчжоу у нас была индивидуальная на комфортной 7ми местной машине. Нас (2 взрослых и дети 11 лет и
    читать дальше

    3 года) встретила гид Люба в холле отеля! Получилась очень душевная, интересная экскурсия. Люба много рассказала и ответила на 100 наших вопросов и о городе Гуанчжоу, и о стране и людях в целом. Большое спасибо!

  • И
    Ирина
    31 марта 2025
    По Гуанчжоу с блогером
    Спасибо Вячеславу, что за один день мы успели побывать во многих знаковых местах. Вячеслав - приятный в общении человек, внимательный
    читать дальше

    к просьбам, спланировал экскурсия согласно нашим пожеланиям. Все нюансы по содержанию мы обсудили при бронировании: поэтому неожиданностей не было.
    от экскурсии остально много красивых фотографий и приятных впечатлений!

  • Е
    Елена
    12 января 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Экскурсовод Алексей провёл экскурсию хорошо. Заранее купили нам билеты в цирк и на телебашню. Был забронирован столик в ресторане для
    читать дальше

    встречи Нового года. Большое спасибо от всей нашей компании друзей за организацию экскурсий и осмотра достопримечательностей в Гуанчжоу. С удовольствием рекомендуем Пена и его команду.

  • E
    Evgenii
    30 декабря 2024
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!
    Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!

Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в ноябре 2025
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Пекинская улица" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 500. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
