Оперный театр Гуанчжоу – экскурсии в Гуанчжоу

Найдено 4 экскурсии в категории «Оперный театр Гуанчжоу» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Гуанчжоу с блогером
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Живописные окрестности Гуанчжоу
На машине
10 часов
23 отзыва
Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
13 дек в 09:30
14 дек в 09:30
от $280 за человека
Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
9 часов
37 отзывов
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
от $280 за человека
Впечатляющий Гуанчжоу
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 декабря 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Было довольно интересно
  • А
    Александр
    3 декабря 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Было очень интересно погрузиться в колорит Гуанчжоу!
  • Е
    Евгения
    17 ноября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений - поразил историей клан Чэн, восхитил своей красотой парк Лотосов, в заключении обед кантонской кухни и площадь Хуаченг. Рекомендуем данную компанию при выборе экскурсии;)
  • М
    Мария
    11 ноября 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Неделю назад мы были в Гуанчжоу. Брали обзорную экскурсию по городу. Нам все понравилось. Все, что прописано в программе -
    читать дальше

    все было исполнено. С нами работала девушка Вера. Немного привыкали к ее акценту, но потом все отлично. Вера хорошо реагировала на наши пожелания, смелись, шутили. Автомобиль очень хороший, удобный, качественный водитель. Заранее договаривались о месте встречи и о дальнейшем трансфере до аэропорта. Все ок.

  • В
    Валерий
    10 ноября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Сейчас заканчиваем экскурсию весь Гуанчжоу с Николаем. Всё очень понравилось.
  • Ю
    Юлия
    31 октября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Первый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошо говорит по-русски. Очень приятный
    читать дальше

    мужчина. Не скажу что прям много рассказывал, но достаточно. Маршрут не утомительный, хотя были и на окраине и в центре, было интересно. Понравилась гора Лотоса, симпатичный большой парк. Обед в кафе-обильный, даже не доели)).
    Желаем Николаю сделать еще одну программу. Многие другие места достойны внимания(посмотрели самостоятельно). Николай даже после экскурсии(в другие дни) охотно отвечал на наши вопросы в воцап. Спасибо большое за гостеприимство

  • Н
    Наталья
    22 октября 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Экскурсия понравилась. Рекомендую.
  • А
    Андрей
    23 сентября 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Я выбрал эту экскурсию, потому что она была единственная на мои даты прибывания в Гуанчжоу с посещением чайной плантации, места,
    читать дальше

    которое для меня - любителя чая, являлось несбыточной мечтой. И вот, мечта сбылась. Николай оказался очень профессиональным гидом, а его программа была выверенной. Но я также попросил его отвезти меня на чайный рынок, что он также сделал. Поэтому хочу отметить и его гибкость в плане программы. Первой точкой был небольшой городок с исторической и приятной архитектурой, а также обедом в местном ресторане, что было интересным опытом. Затем плантация - место для спокойствия и знакомства с природой. После прогулки между чайных кустов - дегустация чая (если вы едете большой группой, то сможете ещё и приготовить его сами. Я был один, поэтому мы пошли смотреть производство). На дегустации было около 6 сортов и была возможность попробовать больше. На последок, мы заглянули на небольшую прогулку по пещерам. Я сначало скептически относился к их посещению, но место необычное и аутентичное, поэтому стоит посещения. На протяжении всей поездки от отеля до отеля, Николай сопровождал меня и дополнял все посещения комментариями и интересными историями про городок, про чай и про пещеры, а также рассказывал про жизнь в Китае. В заключении мы отправились к торговцу чаем, где я смог попробовать несколько уникальных сортов и приобрести что-то себе. Владельцы магазина тоже были добродушными и приятными людьми, с которыми мы много чая. В заключении могу сказать, что все было организованно на высшем уровне. Рекомендую любителям чая и природы.

  • Л
    ЛАРИСА
    1 сентября 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Николай замечательный организатор и рассказчик. Целый день в компании с ним пролетел как один час: интересные места, интересные факты и истории!
  • О
    Ольга
    15 августа 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Мы транзитные пассажиры,в Гуанчжоу были сутки. Очень хотелось посмотреть город и окрестности,но не смогли ничего. Прилетели в 14ч.,из аэропорта вышли
    читать дальше

    в 15,а на улице ливень стеной,с трудом видны здания напротив. Николай встретил в аэропорту,отвез на пешеходную улицу с множеством магазинов,где мы накупили подарков домой. Вкусно покормил нас ужином и в 21ч мы были в отеле,промокнув все насквозь. Очень жаль,что увидеть мы не смогли ничего из-за погоды.

  • V
    Viktoriia
    7 июля 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Все очень понравилось, экскурсия просто захватывает дух, Николай самый лучший организатор, с которым мы могли поехать, материал подает очень интересно, просто я восхищена, приедем еще раз и возьмем еще раз эту экскурсию и именно с Николаем, всем советую)
  • K
    Kseniya
    8 июня 2025
    Впечатляющий Гуанчжоу
    Экскурсия по Гуанчжоу у нас была индивидуальная на комфортной 7ми местной машине. Нас (2 взрослых и дети 11 лет и
    читать дальше

    3 года) встретила гид Люба в холле отеля! Получилась очень душевная, интересная экскурсия. Люба много рассказала и ответила на 100 наших вопросов и о городе Гуанчжоу, и о стране и людях в целом. Большое спасибо!

  • А
    Александра
    6 июня 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Экскурсия очень понравилась, Николай подробно излагал материал об истории Гуанчжоу, обычаях, кулинарных предпочтениях. Всё, что планировали посмотреть, получилось. Вкусный обед 🍜 был в ресторане, попробовали разные блюда кантонской кухни. Очень вкусно 😋. Рекомендую всем 👍!!! Спасибо большое Николаю.
  • Я
    Янина
    21 мая 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Спасибо большое, Николай! Прекрасная экскурсия, хороший водитель, отлично владеет русским 🙏🏻🤩
  • И
    Ирина
    8 мая 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Спасибо Николаю за прекрасный день знакомства с Гуанджоу, все своевременно, понятно, интересно
  • М
    Максим
    6 мая 2025
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Отличный маршрут. Побывал и в деревне с традиционной китайской архитектурой, и на чайной плантации, и поплавал по подземной реке. Попробовали
    китайскую
    читать дальше

    кухню, поучаствовал в чайной церемонии. Николай отвечает на все вопросы, может дать советы по пребыванию в Гуанчжоу. Впечатления от поездки самые лучшие.

  • A
    ANZHELA
    3 мая 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Спасибо большое Николаю за экскурсию и классный обед!
    Мы смогли окунуться в китайскую культуру и посмотреть Гуаньжоу со всех сторон и нам очень понравилось!
  • Д
    Дмитрий
    3 мая 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Гид Николай очень хорошо знает историю Китая и отлично говорит на русском языке, речь очень понятная, можно общаться на любые
    читать дальше

    темы. Машина комфорт+ класса, очень комфортно передвигаться от локации к локации. Мы хотели посетить одно кафе, он с радостью нашел нам его и между локациями мы туда пошли. Советую данную экскурсию, мы остались довольны. Местная кухня тоже понравилась, пельмени бомба!

  • Е
    Евгения
    22 апреля 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Мистер Fei (Николай) прекрасный человек и комфортный рассказчик. Я была просто счастлива, что выбрала эту экскурсию и компанию. Нам было
    читать дальше

    очень интересно. Все структурировано, понятно. Пока ехали в машине, задавали много вопросов и получили на все ответы. Мы просто гуляли и узнавали новое. Очень красивые локации. Нас никто не дергал, если отклонялись от программы. Понравилось!!!

  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2025
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Экскурсия понравилась. День получился насыщенный. Николай забрал нас в отеле и по окончании экскурсии вернул в отель. В экскурсию был
    читать дальше

    включен обед в китайском стиле, вкусно, сами бы вряд ли попробовали. Николай доброжелательный человек и интересный рассказчик. Даже лучше, чем ожидали.

