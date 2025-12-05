Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
13 дек в 09:30
14 дек в 09:30
от $280 за человека
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
13 дек в 09:30
от $280 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 декабря 2025Было довольно интересно
- ААлександр3 декабря 2025Было очень интересно погрузиться в колорит Гуанчжоу!
- ЕЕвгения17 ноября 2025Очень довольны выбором этой экскурсии в сопровождении нашего замечательного гида Юрия! Получили огромное количество впечатлений - поразил историей клан Чэн, восхитил своей красотой парк Лотосов, в заключении обед кантонской кухни и площадь Хуаченг. Рекомендуем данную компанию при выборе экскурсии;)
- ММария11 ноября 2025Неделю назад мы были в Гуанчжоу. Брали обзорную экскурсию по городу. Нам все понравилось. Все, что прописано в программе -
- ВВалерий10 ноября 2025Сейчас заканчиваем экскурсию весь Гуанчжоу с Николаем. Всё очень понравилось.
- ЮЮлия31 октября 2025Первый раз в Гуанчжоу. Решили сразу сориентироваться в городе с экскурсией. День пролетел быстро. Николай хорошо говорит по-русски. Очень приятный
- ННаталья22 октября 2025Экскурсия понравилась. Рекомендую.
- ААндрей23 сентября 2025Я выбрал эту экскурсию, потому что она была единственная на мои даты прибывания в Гуанчжоу с посещением чайной плантации, места,
- ЛЛАРИСА1 сентября 2025Николай замечательный организатор и рассказчик. Целый день в компании с ним пролетел как один час: интересные места, интересные факты и истории!
- ООльга15 августа 2025Мы транзитные пассажиры,в Гуанчжоу были сутки. Очень хотелось посмотреть город и окрестности,но не смогли ничего. Прилетели в 14ч.,из аэропорта вышли
- VViktoriia7 июля 2025Все очень понравилось, экскурсия просто захватывает дух, Николай самый лучший организатор, с которым мы могли поехать, материал подает очень интересно, просто я восхищена, приедем еще раз и возьмем еще раз эту экскурсию и именно с Николаем, всем советую)
- KKseniya8 июня 2025Экскурсия по Гуанчжоу у нас была индивидуальная на комфортной 7ми местной машине. Нас (2 взрослых и дети 11 лет и
- ААлександра6 июня 2025Экскурсия очень понравилась, Николай подробно излагал материал об истории Гуанчжоу, обычаях, кулинарных предпочтениях. Всё, что планировали посмотреть, получилось. Вкусный обед 🍜 был в ресторане, попробовали разные блюда кантонской кухни. Очень вкусно 😋. Рекомендую всем 👍!!! Спасибо большое Николаю.
- ЯЯнина21 мая 2025Спасибо большое, Николай! Прекрасная экскурсия, хороший водитель, отлично владеет русским 🙏🏻🤩
- ИИрина8 мая 2025Спасибо Николаю за прекрасный день знакомства с Гуанджоу, все своевременно, понятно, интересно
- ММаксим6 мая 2025Отличный маршрут. Побывал и в деревне с традиционной китайской архитектурой, и на чайной плантации, и поплавал по подземной реке. Попробовали
китайскую
- AANZHELA3 мая 2025Спасибо большое Николаю за экскурсию и классный обед!
Мы смогли окунуться в китайскую культуру и посмотреть Гуаньжоу со всех сторон и нам очень понравилось!
- ДДмитрий3 мая 2025Гид Николай очень хорошо знает историю Китая и отлично говорит на русском языке, речь очень понятная, можно общаться на любые
- ЕЕвгения22 апреля 2025Мистер Fei (Николай) прекрасный человек и комфортный рассказчик. Я была просто счастлива, что выбрала эту экскурсию и компанию. Нам было
- ЮЮлия20 апреля 2025Экскурсия понравилась. День получился насыщенный. Николай забрал нас в отеле и по окончании экскурсии вернул в отель. В экскурсию был
