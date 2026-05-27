Едем любоваться ночным Гуанчжоу с воды. Вы увидите подсвеченные небоскрёбы делового центра, силуэт Кантонской башни и исторические кварталы.
И представите себе, как моряки причаливали к этим берегам больше 1000 лет назад — в сердце крупного торгового порта. Маршрут кольцевой — отправление и возвращение на один и тот же причал.
Описание билета
Обратите внимание, данная программа — водная прогулка без содержательной экскурсии.
Что вас ожидает
Прогулочный корабль идёт по направлению к Кантонской башне и острову Хайсиньша, а затем возвращается обратно.
Три причала на выбор — в зависимости от района, где вы живёте:
- Причал Сиди (Xidi Pier) — удобен для гостей из районов Шамянь и отеля White Swan
- Причал Западного района Хайсиньша (Haixinsha West District Pier) — самая популярная точка отправления и лучшие виды на деловой центр и Кантонскую башню. Удобен для гостей из района Чжуцзян Нью Таун
- Причал Тянцзы (Tianzi Pier) — исторический причал, который стоит здесь со времён эпохи династии Цин
Организационные детали
- Билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату_
- При бронировании обязательно укажите номер своего паспорта и ФИО — без этой информации мы не сможем оформить для вас билет
- Мы также организуем дневные водные прогулки в 9:00 и 15:00
- Круиз не рекомендован людям с ограниченной подвижностью, в инвалидных колясках, а также путешественникам с морской болезнью
- Фактическое время отправления может отличаться от указанного в расписании — проверьте его в письме после бронирования
О судне
Вместимость прогулочных кораблей — от 268 до 428 пассажиров. На борту есть кондиционеры и туалеты. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет.
Как попасть на борт
На причале Xidi Pier вам нужно будет подойти к стойке обмена билетов за 30 минут до отправления и показать подтверждение бронирования и оригинал паспорта. На причалах Tianzi и Haixinsha посадка проходит по электронному билету — обмен не требуется.
ежедневно в 09:00, 15:00 и 19:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|9:00–10:00 Tianzi Pier
|$6
|9:00–10:00 Xidi Pier
|$6
|9:00–10:00 Haixinsha West Pier
|$6
|15:00–16:00 Tianzi Pier
|$6
|15:00–16:00 Xidi Pier
|$6
|15:00–16:00 Haixinsha West Pier
|$6
|19:00–20:00 Haixinsha Pier (закрытая палуба)
|$16
|19:00–20:00 Haixinsha Pier билет + фуршет в стиле Гуначжоу
|$35
|19:00–20:00 Haixinsha Pier (открытая палуба)
|$30
|19:00–20:00 Tianzi Pier (закрытая палуба)
|$15
|19:00–20:00 Tianzi Pier (открытая палуба)
|$21
|19:00–20:00 Xidi Pier (закрытая палуба)
|$15
|19:00–20:00 Xidi Pier (открытая палуба)
|$20
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На одном из 3 причалов по выбору
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сяо Мин — Организатор в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 22 туристов
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия. Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
