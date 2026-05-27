Едем любоваться ночным Гуанчжоу с воды. Вы увидите подсвеченные небоскрёбы делового центра, силуэт Кантонской башни и исторические кварталы. И представите себе, как моряки причаливали к этим берегам больше 1000 лет назад — в сердце крупного торгового порта. Маршрут кольцевой — отправление и возвращение на один и тот же причал.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Обратите внимание, данная программа — водная прогулка без содержательной экскурсии.

Что вас ожидает

Прогулочный корабль идёт по направлению к Кантонской башне и острову Хайсиньша, а затем возвращается обратно.

Три причала на выбор — в зависимости от района, где вы живёте:

Причал Сиди (Xidi Pier) — удобен для гостей из районов Шамянь и отеля White Swan

— удобен для гостей из районов Шамянь и отеля White Swan Причал Западного района Хайсиньша (Haixinsha West District Pier) — самая популярная точка отправления и лучшие виды на деловой центр и Кантонскую башню. Удобен для гостей из района Чжуцзян Нью Таун

— самая популярная точка отправления и лучшие виды на деловой центр и Кантонскую башню. Удобен для гостей из района Чжуцзян Нью Таун Причал Тянцзы (Tianzi Pier) — исторический причал, который стоит здесь со времён эпохи династии Цин

Организационные детали

Билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату_

При бронировании обязательно укажите номер своего паспорта и ФИО — без этой информации мы не сможем оформить для вас билет

Мы также организуем дневные водные прогулки в 9:00 и 15:00

Круиз не рекомендован людям с ограниченной подвижностью, в инвалидных колясках, а также путешественникам с морской болезнью

Фактическое время отправления может отличаться от указанного в расписании — проверьте его в письме после бронирования

О судне

Вместимость прогулочных кораблей — от 268 до 428 пассажиров. На борту есть кондиционеры и туалеты. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет.

Как попасть на борт

На причале Xidi Pier вам нужно будет подойти к стойке обмена билетов за 30 минут до отправления и показать подтверждение бронирования и оригинал паспорта. На причалах Tianzi и Haixinsha посадка проходит по электронному билету — обмен не требуется.