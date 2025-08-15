Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Откройте для себя Гуанчжоу через его символы: от Академии клана Чэн до площади Хуачэн. Впечатляющие виды и культурные открытия ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
9 окт в 09:30
от $250 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Гуанчжоу удивит сочетанием древности и современности. Посетите храм Чэньцзя и насладитесь видами с телебашни. Погрузитесь в атмосферу города
8 окт в 08:00
9 окт в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
8 окт в 08:00
от $600 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга15 августа 2025Мы транзитные пассажиры,в Гуанчжоу были сутки. Очень хотелось посмотреть город и окрестности,но не смогли ничего. Прилетели в 14ч.,из аэропорта вышли
- KKseniya8 июня 2025Экскурсия по Гуанчжоу у нас была индивидуальная на комфортной 7ми местной машине. Нас (2 взрослых и дети 11 лет и
- ААлександра6 июня 2025Экскурсия очень понравилась, Николай подробно излагал материал об истории Гуанчжоу, обычаях, кулинарных предпочтениях. Всё, что планировали посмотреть, получилось. Вкусный обед 🍜 был в ресторане, попробовали разные блюда кантонской кухни. Очень вкусно 😋. Рекомендую всем 👍!!! Спасибо большое Николаю.
- ИИрина8 мая 2025Спасибо Николаю за прекрасный день знакомства с Гуанджоу, все своевременно, понятно, интересно
- AANZHELA3 мая 2025Спасибо большое Николаю за экскурсию и классный обед!
Мы смогли окунуться в китайскую культуру и посмотреть Гуаньжоу со всех сторон и нам очень понравилось!
- ДДмитрий3 мая 2025Гид Николай очень хорошо знает историю Китая и отлично говорит на русском языке, речь очень понятная, можно общаться на любые
- ЕЕвгения22 апреля 2025Мистер Fei (Николай) прекрасный человек и комфортный рассказчик. Я была просто счастлива, что выбрала эту экскурсию и компанию. Нам было
- ЮЮлия20 апреля 2025Экскурсия понравилась. День получился насыщенный. Николай забрал нас в отеле и по окончании экскурсии вернул в отель. В экскурсию был
- ААлександр19 апреля 2025Спасибо! Профессионально. Рекомендую.
- SSalome9 апреля 2025Экскурсия понравилась, все хорошо организовано. Вечером был поезд в Гонконг, все успели, на вокзал отвезли. Красиво, вкусно и интересно. Спасибо!
- ИИрина21 марта 2025Николай провел замечательную и большую экскурсию по городу Гуанчжоу. Экскурсия была хорошо продумана и организована с использованием комфортного и чистого
- ААнатолий19 марта 2025Николай, Вера, Спасибо! Все было хорошо организовано!
- ГГалина10 марта 2025Николай очень приятный, вежливый и пунктуальный гид. Может подстроиться под индивидуальные запросы.
- ИИгорь22 января 2025Ездили на экскурсию в январе 2025г. Все очень понравилось, все очень красиво, информативно и вкусно!) экскурсия длилась около 8-9 часов,
- ЕЕлена12 января 2025Экскурсовод Алексей провёл экскурсию хорошо. Заранее купили нам билеты в цирк и на телебашню. Был забронирован столик в ресторане для
- ССветлана11 января 2025Прекрасная экскурсия! Николай составил авторский маршрут, показал нам те места, до которых сложно добраться самостоятельно. Нас угощали блюдами национальной кухни.
- ТТатьяна7 января 2025Отличный маршрут! Остров Лотоса оставил просто неимоверные впечатления! Вера прекрасный гид, очень старалась показать и объяснить все нюансы Китайской культуры!
- ААлександр5 января 2025Интересная и запоминающаяся экскурсия по Гуанчжоу с гидом Николаем. Включает основательное посещение 3-х наиболее ярких локаций, довольно длинные переезды между
- ЕЕлена3 января 2025Вера очень приятный человек. Маршрут экскурсии интересный, но это больше машина с водителем чем полноценная экскурсия. Мы этого ожидали на основании прошлых отзывов и соответственно впечатления положительные. Не понравилось место обеда, большая китайская столовая в которой курят прямо в зале.
- EEvgenii30 декабря 2024Класно погуляли, посмотрели много интересного. Экскурсия была интересная, рекомендуем всем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Академия клана Чэн»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в октябре 2025
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Академия клана Чэн" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 600. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Академия клана Чэн», 38 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь