автомобиля. Нам были показаны все основные достопримечательности города и красивейшее место за городом - Лотосовые горы, это потрясающее место, очень рекомендую. Во время экскурсии пошел сильный дождь, Николай смог так организовать время, что это не помешало осмотру достопримечательностей, кроме того у него были дождевики и зонты, которые он любезно предложил для использования. Поэтому даже плохая погода не испортила впечатление от экскурсии. Николай угостил нас вкусным обедом, и дал нам полезные рекомендации по дальнейшему пребыванию. Однозначно рекомендую гида Николая и его экскурсию!