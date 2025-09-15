Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Погрузитесь в мир китайского чая и откройте для себя подземные реки Гуанчжоу. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: На ресепшн вашего отеля
15 сен в 19:30
16 сен в 19:30
от $250 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Гуанчжоу
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу - комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит вас с табличкой и доставит по адресу
Начало: У выхода из аэропорта
14 сен в 00:00
15 сен в 00:00
$63 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
$500 за всё до 5 чел.
