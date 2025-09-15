Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Гуанчжоу на русском языке, цены от $63. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов 19 отзывов Водная прогулка Живописные окрестности Гуанчжоу Погрузитесь в мир китайского чая и откройте для себя подземные реки Гуанчжоу. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы Начало: На ресепшн вашего отеля от $250 за человека На машине 30 минут 5 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Трансфер из аэропорта Гуанчжоу Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу - комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит вас с табличкой и доставит по адресу Начало: У выхода из аэропорта $63 за всё до 3 чел. На машине 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 5 чел. По Гуанчжоу с блогером Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней $500 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Гуанчжоу

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу Живописные окрестности Гуанчжоу Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город По Гуанчжоу с блогером В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в сентябре 2025 Сейчас в Гуанчжоу в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5

Экскурсии на русском языке в Гуанчжоу (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 26 ⭐ отзывов, цены от $63. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь